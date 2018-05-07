Рособоронэкспорт представит более 100 образцов вооружений в Иордании
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Логотип выставки «СОФЕКС».
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рособоронэкспорт представит более 100 образцов вооружений и обсудит перспективные проекты военно-технического сотрудничества с партнерами из стран Ближнего Востока в ходе выставки сил специального назначения SOFEX-2018 в Иордании, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.
Выставка пройдет с 8 по 10 мая на авиабазе "Марка" под патронажем короля Иордании Абдаллы II Бен Аль Хусейна.
"Уверен, что российская экспозиция никого не оставит равнодушным: ее посетители смогут узнать много полезной информации о наиболее востребованном на мировом рынке оружии с маркировкой "Made in Russia". Это более 100 образцов военной техники, вооружения и средств, используемых спецподразделениями министерства обороны, министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России", - заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого цитирует пресс-служба.
Глава РОЭ отметил, что в ходе выставки компанией запланирован ряд встреч с военно-политическим руководством Иордании по перспективным проектам в сфере ВТС. Помимо этого российские специалисты примут участие в работе конференции командующих силами специальных операций государств Ближнего Востока Middle East Special Operatins Cimmanders Cinference, которая пройдет накануне SOFEX.
Среди представляемых Россией на SOFEX-2018 образцов военной техники - автомобили семейств "Тигр" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-80, противотанковые ракетные комплексы ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", тяжелая огнеметная система ТОС-1А.
Кроме того, для посетителей иорданской выставки Рособоронэкспорт представит на своем стенде стрелковый тренажер "СКАТТ", имитирующий стрельбу из 5,56-мм автомата Калашникова АК-101, 9-мм самозарядного пистолета Ярыгина и 9-мм пистолета-пулемета "Кедр".
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07.05.2018
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