Около 300 образцов российского вооружения и техники покажут в Перу

Сегодня в столице Перу городе Лима открывается Международная выставка оборонных технологий SITDEF 2021.

Она пройдет с 28 по 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск. Объединенную российскую экспозицию традиционно организует "Рособоронэкспорт".

Как сообщила пресс-служба "Рособоронэкспота", в экспозиции будут представлены разработки концерна "Алмаз-Антей", компании "Кронштадт", концерна "Калашников", Объединенной авиастроительной корпорации, холдинга "Высокоточные комплексы" и ряда других производителей. "Вертолеты России" продемонстрируют производимую предприятиями холдинга вертолетную технику на своем стенде.

В общей сложности "Рособоронэкспорт" покажет около 300 образцов вооружения и военной техники. В виде моделей компания продемонстрирует учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и бронетранспортер БТР-82А. Вся эта техника имеет высокий потенциал в Латинской Америке.

Кроме того, "Рособоронэкспорт" готов предоставить исчерпывающую информацию о предлагаемых в рамках выставки образцах российских вооружения и военной техники. В частности, истребителях Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолетах Ми-35М, Ми-171Ш, "Ансат", а также о современных средствах авиационного поражения.

Посетителям стенда компании будет предложена широкая номенклатура средств ПВО и РЭБ различных радиусов действия, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-4000", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2", "Тор-М2КМ", а также ПЗРК "Игла-С" и "Верба".

Как считают эксперты, представителей сухопутных сил и сил специальных операций стран региона несомненно заинтересуют бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун-К", противотанковые комплексы "Хризантема-С", "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, доказавшие свою надежность и эффективность в ходе реальных боевых действий, а также новые колесные боевые машины К-16 и К-17, построенные на базе унифицированной боевой платформы "Бумеранг".

Специальный Технологический Центр покажет на стенде "Рособоронэкспорта" рекламные материалы по комплексу с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е", пользующийся огромной популярностью среди партнеров России на мировом оружейном рынке.

Ожидается повышенное внимание представителей всех видов вооруженных сил и родов войск к современным тренажерным системам и комплексам ведущих российских производителей.

"Рособоронэкспорт" запланировал насыщенную деловую программу, в ходе которой пройдут встречи и переговоры по дальнейшему сотрудничеству в области поставок вооружения и военной техники, развития офсетных программ и возможностей налаживания индустриального партнерства с оборонными предприятиями стран региона.

"Рособоронэкспорт" высоко ценит уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Перу. Эта страна является давним и надежным партнером компании, успешно эксплуатирующим российские самолеты и вертолеты, бронетанковую технику и противотанковые комплексы, - заявил накануне открытия выставки генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. - Мы готовы и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах вооруженных сил Перу, а также других силовых ведомств страны, в том числе полиции и сил специальных операций. Кроме того, в ходе выставки обсудим с партнерами взаимодействие в сфере обучения специалистов эксплуатации российского вооружения, а также вопросы послепродажного обслуживания приобретенной ранее техники".

Сергей Птичкин