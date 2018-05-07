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Россия представит в Иордании тяжелую огнеметную систему "Солнцепек"

08.05.2018 ТАСС 684 0
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

На российских стендах на выставке SOFEX-2018 также будут представлены автомобили семейств "Тигр" и "Тайфун-К", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Экспозиция РФ на международной выставке сил специального назначения SOFEX-2018, которая пройдет с 8 по 10 мая в Аммане, познакомит посетителей с тяжелой огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех).

"На стенде "Рособоронэкспорта" можно будет ознакомиться и с уникальными тактико-техническими характеристиками тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, которая наряду с другой российской военной техникой пользуется на мировом оружейном рынке стабильно высоким спросом", - отметили в пресс-службе компании-спецэкспортера.

В Ближневосточном регионе ТОС-1А в последние годы "находится на пике популярности: эта система прекрасно себя зарекомендовала при проведении масштабных антитеррористических операций", отметили в компании. Эти система создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. ТОС-1А производится на "Омсктрансмаше", который входит в корпорацию "Уралвагонзавод".

Также на российских стендах будут представлены автомобили семейств "Тигр" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-80/80А/82А, противотанковые ракетные комплексы ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", прицелы и приборы ночного видения, реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А "Шмель-М", переносные зенитные ракетные комплексы ПЗРК "Игла-С", ПЗРК "Верба" и многое другое.

"Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Иорданского Хашимитского Королевства имеет большой потенциал для развития. В ходе выставки планируется проведение встреч с военно-политическим руководством Иордании по текущим и перспективным проектам в сфере ВТС", - процитировали в "Рособоронэкспорте" слова генерального директора компании Александра Михеева.

Он напомнил, что многие выставляемые образцы "успешно подтвердили свои превосходные характеристики во время операции ВКС России в Сирии".
07.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Иордания
Россия
Сирия
Продукция
БТР-80
Верба ПЗРК
Игла ЗРК
Корнет
Корнет-Э
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