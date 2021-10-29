Крупнейшая выставка сухопутных вооружений Латинской Америки SITDEF 2021 открывается в Перу

В выставке принимают участие 192 компании из 27 государств

ЛИМА, 28 октября. /ТАСС/. Крупнейшая международная выставка сухопутных вооружений Латинской Америки SITDEF 2021 открывается в четверг в Лиме (Перу). Как сообщили ТАСС в организационном комитете салона, в ней примут участие более 200 предприятий из более чем 25 стран.

"В текущей выставке SITDEF 2021 примет участие 192 компании из 27 государств. Ожидается, что ее посетят более 50 тыс. посетителей, при этом общая площадь экспозиции составит около 60 тыс. кв. м", - проинформировали в оргкомитете.

Выставка проходит при соблюдении всех мер безопасности, направленных на борьбу с COVID-19, отметил представитель салона.

Участие России в SITDEF 2021

Как сообщили журналистам в "Рособоронэкспорте" (входит в госкорпорацию "Ростех"), компания выступает организатором единой российской экспозиции на SITDEF 2021. "В объединенной российской экспозиции "Рособоронэкспорт" представит разработки концерна "Алмаз-Антей", компании "Кронштадт", а также предприятий госкорпорации "Ростех": концерна "Калашников", Объединенной авиастроительной корпорации, холдинга "Высокоточные комплексы" и ряда других производителей", - проинформировали в пресс-службе.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в свою очередь отметил, что уровень военно-технического сотрудничества России и Перу является высоким. "Перу является давним и надежным партнером компании, успешно эксплуатирующим российские самолеты и вертолеты, бронетанковую технику и противотанковые комплексы", - процитировали его в пресс-службе.

По словам Михеева, компания готова и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах Вооруженных сил Перу, а также других силовых ведомств страны, в том числе полиции и сил специальных операций. "Кроме того, в ходе выставки обсудим с партнерами взаимодействие в сфере обучения специалистов эксплуатации российского вооружения, а также вопросы послепродажного обслуживания приобретенной ранее техники", - добавил глава "Рособоронэкспорта", которого цитирует пресс-служба компании.

Презентация техники

В ходе SITDEF 2021 "Рособоронэкспорт" представит около 300 образцов вооружения и военной техники, в том числе учебно-боевой самолет Як-130, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и бронетранспортер БТР-82А.

Как отметили в пресс-службе компании-спецэкспортера, данная техника имеет высокий потенциал в Латинской Америке. "Посетителям стенда компании будет предложена широкая номенклатура средств ПВО и радиоэлектронной борьбы различных радиусов действия, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-4000", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2" и "Тор-М2КМ", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и "Верба", - добавили в "Рособоронэкспорте".

Ожидается, что представителей сухопутных сил и сил специальных операций стран региона заинтересуют бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-К", противотанковые комплексы "Хризантема-С", "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", а также бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, колесные боевые машины К-16 и К-17 на базе платформы "Бумеранг", сообщили в компании.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 будет проходить с 28 по 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима. Выставка проводится раз в два года, начиная с 2007 года. "Рособоронэкспорт" является постоянным участником салона.