Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Встал на доковый осмотр. Судно связи "Иван Хурс" готовят к государственным испытаниям

28.04.2018 Военное обозрение 390 0
0
Понравилась новость?
 0

Cудно связи "Иван Хурс" проекта 18280 вернулось с полигонов Балтийского моря на Северную верфь для докового осмотра перед государственными испытаниями, которые начнутся в середине мая, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"


Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 (Фото: Владимир Замятин).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

В течение последней недели накануне возвращения в Петербург на судне проведены испытания главной энергетической установки, якорного и рулевого устройств, опреснительной установки, радио-электронных средств, выполнены замеры вибрации.

На судостроительном заводе после постановки корабля в док кораблестроители произведут осмотр винторулевого устройства, анодной защиты, проведут окрасочные работы, устранят неполадки, выявленные в ходе испытаний. Начать государственные испытания судна связи "Иван Хурс" планируется ориентировочно 14-16 мая.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, "Юрий Иванов", передан заказчику в 2014 году.
27.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
18280

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 08:30
  • 32
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 29.04 08:26
  • 8
В США предрекли смерть морской авиации России
  • 29.04 08:21
  • 12
Легендарный Т-34
  • 29.04 08:15
  • 241
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 29.04 07:12
  • 13
Путин заявил о необходимости технологического прорыва в России
  • 29.04 06:01
  • 7228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 28.04 18:19
  • 8
Смогут ли США выиграть Третью мировую войну без применения ядерного оружия?
  • 28.04 18:17
  • 1
"Один пишем, три в уме". Россия поставит Иордании еще три Ми-26Т2
  • 28.04 18:04
  • 1
"Ростех" оценил риски для проекта с Китаем после обысков в "Мотор Сич"
  • 28.04 18:02
  • 1
Россию предупреди­ли: могут быть бомбардировки
  • 28.04 17:57
  • 1
Россия захотела продать Индии технологии МиГ-35
  • 28.04 16:37
  • 2
Программа двигателя ПД-14: взгляд с Запада
  • 28.04 16:37
  • 461
Претензии к администрации сайта
  • 28.04 16:31
  • 5
Вид не тот! Зюганов попросил не закрывать Мавзолей во время парада 9 мая
  • 28.04 15:37
  • 1470
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы