Встал на доковый осмотр. Судно связи "Иван Хурс" готовят к государственным испытаниям

Cудно связи "Иван Хурс" проекта 18280 вернулось с полигонов Балтийского моря на Северную верфь для докового осмотра перед государственными испытаниями, которые начнутся в середине мая, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"

Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 (Фото: Владимир Замятин). Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

В течение последней недели накануне возвращения в Петербург на судне проведены испытания главной энергетической установки, якорного и рулевого устройств, опреснительной установки, радио-электронных средств, выполнены замеры вибрации.

На судостроительном заводе после постановки корабля в док кораблестроители произведут осмотр винторулевого устройства, анодной защиты, проведут окрасочные работы, устранят неполадки, выявленные в ходе испытаний. Начать государственные испытания судна связи "Иван Хурс" планируется ориентировочно 14-16 мая.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, "Юрий Иванов", передан заказчику в 2014 году.