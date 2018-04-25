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Ракетный удар крейсера "Варяг" показали на видео

25.04.2018 Российская газета 840 1
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Ракетный крейсер "Варяг"
Ракетный крейсер "Варяг".
Источник: rg.ru

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" в ходе двусторонних тактических учений нанес удар крылатыми ракетами по морской цели. Маневры прошли в акватории Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.



- Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса "Базальт" по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Крылатые ракеты успешно поразили цель, что подтвердили данные объективного контроля и визуальный осмотр мишени, - сообщил "РГ" капитан II ранга Николай Воскресенский.

Он также отметил, что безопасность в районе морского полигона обеспечивали 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также противолодочные самолеты морской авиации. Кроме того, "Варяг" совместно с фрегатами "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" выполнил артиллерийские стрельбы по береговой цели, имитирующей защищенные огневые точки и боевую технику условного противника.

Напомним, что ракетный крейсер "Варяг" спущен на воду в 1989 году и с 1996 года является флагманом Тихоокеанского флота. Главным ударным вооружением корабля являются 16 пусковых установок противокорабельных крылатых ракет П-1000 "Вулкан". Подобно "Гранитам", они атакуют стаей с разных направлений, распределяя цели между собой. Ракеты могут нести ядерную боевую часть мощностью 350 килотонн.

Крейсер также оснащен спаренным 130-миллиметровым орудием, реактивными бомбометами и торпедными аппаратами. От атаки с воздуха его прикрывает корабельный вариант комплекса С-300Ф "Риф", две спаренных ракетных установки ближнего действия "Оса" и шесть зенитных автоматов АК-630.

Водоизмещение крейсера 11 280 тонн, длина - 186 метров, ширина - 20,8 метров. Скорость хода 32 узла. Дальность плавания - 7500 морских миль, автономность - 30 суток. Экипаж - 476 человек.

Кстати

В прошлом году по итогам первенства на переходящий приз главнокомандующего ВМФ экипаж крейсера "Варяг" стал лучшим по результатам выполнения стрельб крылатыми ракетами.


Николай Грищенко
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
АК-630 Ласка
С-300
С-300Ф
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
2104
№1
25.04.2018 16:58
На видео что угодно кроме "ракетного удара крейсера Варяг".
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