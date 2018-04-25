Ракетный удар крейсера "Варяг" показали на видео



Ракетный крейсер "Варяг".

Источник: rg.ru Ракетный крейсер "Варяг".Источник: rg.ru

Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" в ходе двусторонних тактических учений нанес удар крылатыми ракетами по морской цели. Маневры прошли в акватории Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

- Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса "Базальт" по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Крылатые ракеты успешно поразили цель, что подтвердили данные объективного контроля и визуальный осмотр мишени, - сообщил "РГ" капитан II ранга Николай Воскресенский.

Он также отметил, что безопасность в районе морского полигона обеспечивали 15 кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также противолодочные самолеты морской авиации. Кроме того, "Варяг" совместно с фрегатами "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" выполнил артиллерийские стрельбы по береговой цели, имитирующей защищенные огневые точки и боевую технику условного противника.

Напомним, что ракетный крейсер "Варяг" спущен на воду в 1989 году и с 1996 года является флагманом Тихоокеанского флота. Главным ударным вооружением корабля являются 16 пусковых установок противокорабельных крылатых ракет П-1000 "Вулкан". Подобно "Гранитам", они атакуют стаей с разных направлений, распределяя цели между собой. Ракеты могут нести ядерную боевую часть мощностью 350 килотонн.

Крейсер также оснащен спаренным 130-миллиметровым орудием, реактивными бомбометами и торпедными аппаратами. От атаки с воздуха его прикрывает корабельный вариант комплекса С-300Ф "Риф", две спаренных ракетных установки ближнего действия "Оса" и шесть зенитных автоматов АК-630.

Водоизмещение крейсера 11 280 тонн, длина - 186 метров, ширина - 20,8 метров. Скорость хода 32 узла. Дальность плавания - 7500 морских миль, автономность - 30 суток. Экипаж - 476 человек.

Кстати

В прошлом году по итогам первенства на переходящий приз главнокомандующего ВМФ экипаж крейсера "Варяг" стал лучшим по результатам выполнения стрельб крылатыми ракетами.

Николай Грищенко