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ТАСС

Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы зенитными ракетами в Японском море

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей

ЯПОНСКОЕ МОРЕ, 11 октября. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провели стрельбы зенитными ракетами в акватории Японского моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" в рамках итоговой проверки за летний период обучения провели в Японском море плановое учение по противовоздушной обороне отряда, в ходе которого выполнили практические пуски зенитных ракет комплексов "Форт", "Кинжал" и "Оса" по скоростным воздушным целям", - говорится в сообщении.

Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. "Всего в рамках практических действий было выполнено 10 ракетных пусков", - сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту. Выполнение боевого упражнения обеспечивали 12 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ. Они выполняли задачи по закрытию района ракетных стрельб.

Ракетный крейсер "Варяг" относится к кораблям проекта 1 164. Основным вооружением являются 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 километров. От самолетов, вертолетов и ракет противника крейсер защищают зенитные комплексы С-300Ф "Форт" и "Оса-М", а также шестиствольные артиллерийские установки АК-630 калибра 30 мм. На кораблях установлены два пятитрубных торпедных аппарата калибра 533 мм, две реактивные бомбометные установки, предназначенные для борьбы с субмаринами противника, и вертолет. В арсенале есть также артустановка АК-130 со скорострельными орудиями калибра 130 мм, дальность стрельбы составляет 23 км.

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Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
С-300
С-300Ф
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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