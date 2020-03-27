Войти
Военно-промышленный курьер

На Тихоокеанском флоте отработали посадку вертолетов на борт кораблей

256
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

У побережья Владивостока отряд Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, включая флагманский корабль ТОФ – Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», БПК «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», провели совместное с морской авиацией учение по приему на базирование палубных вертолетов и обеспечению взлетов и посадок винтокрылых машин как на стопе, так и на ходу.

Корабли отряда обеспечили полеты трех палубных вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС. Всего летчики совершили более десяти циклов взлета и посадки на палубы кораблей, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

25 марта, стало известно, что корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море, чтобы провести плановые тактические учения группировок сил в дальней морской зоне. В военном ведомстве добавили, что к отработке задач в море привлечены до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов.

«Варяг» – ракетный крейсер проекта 1164 (шифр «Слава»), флагманский корабль Тихоокеанского флота. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Изначально назывался «Червона Украина» в честь одноименного корабля, уничтоженного в 1942 году в Севастопольской бухте. Переименован в «Варяг» в 1996 году по инициативе экипажа – в честь знаменитого бронепалубного крейсера 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ России.

«Маршал Крылов» – корабль измерительного комплекса проекта 1914. Это единственный корабль в составе ВМФ, имеющий возможность работать с космическими аппаратами. В советское время аналогичные функции выполняли не только специализированные КИК проекта 1914, но и перестроенные из рудовозов корабли измерительного комплекса проектов 1128, 1129Б, а также КИК "Чажма" и "Чумикан" проекта 1130.

«Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» – большие противолодочные корабли проекта 1155, шифр "Фрегат". При полном водоизмещении 7480 тонн и длине 163 метра они развивают скорость до 29,5 узла. На вооружении каждого находятся восемь пусковых установок ЗРК "Кинжал" (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", реактивные бомбометные установки РБУ-6000, а также артиллерийские установки АК-100 и АК-630М.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Непал
Польша
Россия
Украина
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
АК-100
АК-630 Ласка
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Кинжал ЗРК
РБУ-6000
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
10.02.2020
Асимметричный флот
02.10.2019
Отряд кораблей ТОФ во главе с крейсером "Варяг" отправился в дальний поход
22.08.2018
Военные ТОФ приступили к учениям на полигонах на Дальнем Востоке
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
16.08.2017
Потопленные перестройкой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 05:00
  • 192
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 27.03 04:35
  • 6
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 27.03 04:31
  • 2
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 27.03 04:13
  • 1
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
  • 27.03 04:08
  • 1
Бесшумная "Щука": как Япония помогла СССР сделать стелс-подлодку
  • 27.03 03:53
  • 2
Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр
  • 27.03 03:36
  • 22
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 27.03 00:41
  • 44
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 27.03 00:04
  • 5
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 26.03 23:51
  • 1
Россия может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали
  • 26.03 23:47
  • 9
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 26.03 22:42
  • 1
Доля России в общемировом объеме экспорта ВиВТ в 2019 году составила 16,33%
  • 26.03 22:37
  • 1
Борисов: электронной промышленности нужно "в разы больше" инвестиций
  • 26.03 22:15
  • 11
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 26.03 22:03
  • 7
На новейшем авианосце США засорились туалеты