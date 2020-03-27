На Тихоокеанском флоте отработали посадку вертолетов на борт кораблей

У побережья Владивостока отряд Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, включая флагманский корабль ТОФ – Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», БПК «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», провели совместное с морской авиацией учение по приему на базирование палубных вертолетов и обеспечению взлетов и посадок винтокрылых машин как на стопе, так и на ходу.

Корабли отряда обеспечили полеты трех палубных вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС. Всего летчики совершили более десяти циклов взлета и посадки на палубы кораблей, сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

25 марта, стало известно, что корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море, чтобы провести плановые тактические учения группировок сил в дальней морской зоне. В военном ведомстве добавили, что к отработке задач в море привлечены до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов.

«Варяг» – ракетный крейсер проекта 1164 (шифр «Слава»), флагманский корабль Тихоокеанского флота. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Изначально назывался «Червона Украина» в честь одноименного корабля, уничтоженного в 1942 году в Севастопольской бухте. Переименован в «Варяг» в 1996 году по инициативе экипажа – в честь знаменитого бронепалубного крейсера 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ России.

«Маршал Крылов» – корабль измерительного комплекса проекта 1914. Это единственный корабль в составе ВМФ, имеющий возможность работать с космическими аппаратами. В советское время аналогичные функции выполняли не только специализированные КИК проекта 1914, но и перестроенные из рудовозов корабли измерительного комплекса проектов 1128, 1129Б, а также КИК "Чажма" и "Чумикан" проекта 1130.

«Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» – большие противолодочные корабли проекта 1155, шифр "Фрегат". При полном водоизмещении 7480 тонн и длине 163 метра они развивают скорость до 29,5 узла. На вооружении каждого находятся восемь пусковых установок ЗРК "Кинжал" (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", реактивные бомбометные установки РБУ-6000, а также артиллерийские установки АК-100 и АК-630М.