Ракетный крейсер "Варяг" вышел на учения из Владивостока в Японское море

Владивосток. 7 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Ракетные стрельбы проведет ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" в Японском море - оба судна уже вышли из Владивостока, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

Во время учений корабли отработают боевые упражнения в море с зенитными "Форт", "Оса" и "Кинжал", а также артиллерийскими установками АК-630. Стрелять будут по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника.