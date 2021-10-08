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Интерфакс-АВН

Ракетный крейсер "Варяг" вышел на учения из Владивостока в Японское море

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Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Владивосток. 7 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Ракетные стрельбы проведет ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" в Японском море - оба судна уже вышли из Владивостока, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

Во время учений корабли отработают боевые упражнения в море с зенитными "Форт", "Оса" и "Кинжал", а также артиллерийскими установками АК-630. Стрелять будут по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника.

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Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
АК-630 Ласка
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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