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Российские верфи сдадут в 2018 году 45 военных кораблей и судов

18.04.2018 Интерфакс-АВН 536 0
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Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 Иван Грен. Архивное фото
Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 Иван Грен. Архивное фото.
Источник: © Фото : Судостроительный заводя "Янтарь"

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская промышленность в 2018 году передаст заказчикам свыше 100 кораблей и судов, 45 из которых - в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества, говорится в докладе Минпромторга РФ.

"По предварительным оценкам, количество кораблей, судов и плавсредств, запланированных к сдаче в 2018 году, составляет 109 единиц, из которых 45 единиц - в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества, 64 единицы для гражданских заказчиков", - отмечается в докладе о целях и задачах Минпромторга России.

В документе подчеркивается, что важнейшими событиями в 2018 году в области военного кораблестроения станут завершение строительства головного фрегата проекта 22350 на ПАО "СЗ "Северная верфь" (фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием, проходит испытания) и завершение строительства головного большого десантного корабля проекта 11711 на АО "Прибалтийский ССЗ "Янтарь" (БДК "Иван Грен", проходит испытания).
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минпромторг РФ
Северная верфь
Проекты
11711
22350
Гособоронзаказ

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