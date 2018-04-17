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На Украине отремонтировали шесть оставшихся Т-84

18.04.2018 Военное обозрение 145 0
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Харьковское ГП "Завод им. Малышева" и Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ) передали украинскому военному ведомству шесть оставшихся в стране танков Т-84, сообщает bmpd.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины

Машины вошли в состав 14-й отдельной механизированной бригады, дислоцирующейся в Волынской области.

Как пишет Український мілітарний портал, "еще в прошлом году стало известно, что именно на этих танках будут участвовать в международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018".

"Поэтому сейчас на одном из общевойсковых полигонов танкисты 14-й механизированной бригады, которые по результатам прошлогодних соревнований признаны лучшими в Вооруженных Силах Украины, готовятся к международным соревнованиям", говорится в публикации.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины

Сообщается также, что соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018 состоятся в мае текущего года.

Справка bmpd: "Т-84 ("Объект 478ДУ", шифр "Керн") представляет собой модифицированный вариант серийно производившегося на харьковском заводе к моменту распада СССР танка Т-80УД. Первый опытный образец Т-84 ("Объект 478ДУ") представлен в 1993 году. В 2001 году на "Заводе им. Малышева" были построены 10 серийных танков Т-84 "Оплот" (в исполнении "Объект 478ДУ9"). В 2003 году четыре из шести построенных танков Т-84 были проданы под индексом Т-80УД для изучения в США".

Танкисты Т-84 получили новый комплект защитного обмундирования.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева
ХКБМ Морозова

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