Состояние и развитие бронетанковой промышленности Украины после 2014 года

В первом номере журнала "Экспорт вооружений" за 2022 год вышла статья директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, посвященная развитию бронетанковой промышленности Украины после 2014 года. Блог bmpd приводит текст статьи.

К февралю 2014 г. бронетанковый кластер украинского государственного концерна "Укроборонпром" состоял из 18 государственных предприятий, включая разработчика - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова (ХКБМ), серийного изготовителя - завод им. В. А. Малышева (ЗиМ, Харьков) и пять ремонтных предприятий - Киевский (КБТЗ), Житомирский (ЖБТЗ), Харьковский (ХБТЗ), Львовский (ЛБТЗ) и Николаевский (НБТЗ) бронетанковые заводы. Остальные государственные предприятия специализировались на выпуске комплектующих изделий для бронетехники.

Резкое изменение политической обстановки на Украине в результате событий 2014 г. привело к катастрофическому сокращению основных источников финансовых поступлений, которыми служили экспортные контракты, заключавшиеся при посредничестве предприятий-спецэкспортеров и приносившие до 90-95 % поступлений. Так, для Киевского бронетанкового завода (КБТЗ) доход от экспортных операций в течение 2016-2018 гг. снизился с 61,979 млн грн. до 3,892 млн грн.

Вместе с тем, в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины столь же резко начали расти объемы украинского государственного оборонного заказа, что сделало его привлекательным для частных бизнесменов, ранее уделявших мало внимания столь скудному финансовому источнику. Это, в свою очередь, повлекло постепенное вытеснение с растущего рынка прежде практически безраздельно господствовавших на нем госпредприятий "Укроборонпрома". Оба указанных процесса привели к финансовой лихорадке и ещё большему обострению серьезных проблем бронетанкового кластера.

При этом официальные представители "Укроборонпрома" констатировали снижение доли предприятий госконцерна в выполнении возрастающего из года в год украинского гособоронзаказа: в 2015 г. на компании с частным капиталом приходилось 23 % от общего объема, а в конце 2020 г. этот показатель вырос более чем вдвое - до 54 %.

Экспорт бронетехники

По состоянию на начало 2014 г. украинские предприятия выполняли целый ряд крупных экспортных контрактов на поставку бронетехники.

Ирак

25 сентября 2009 г. дочернее предприятие украинской государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс" - подписало с Главным управлением вооружения и обеспечения министерства обороны Ирака контракт на проектирование (разработку и доработку документации согласно требованиям заказчика), изготовление и поставку Ираку пятью партиями 420 бронетранспортеров БТР-4 (колесная формула 8×8) с боевыми модулями "Парус", комплектом запчастей, тренажеров, а также предоставление сервисных услуг на общую сумму 457,5 млн долл. в период с сентября 2010 г. по март 2012 г.

В стоимость контракта были включены услуги по теоретическому и практическому обучению группы специалистов заказчика в количестве 90 человек, проведение с ними необходимых для эксплуатации и технического обслуживания тренировок в течение двух месяцев на Украине. Условия контракта базировались на 20% предоплате с последующей оплатой 70% каждой партии продукции после оформления акта инспекции перед отгрузкой и 10 % окончательной оплаты каждой партии после подписания сертификата получения после доставки.

Украина смогла отгрузить в Ирак первую партию техники только к концу апреля 2011 г., в нее вошли четыре командирских бронетранспортера БТР-4КЕ, 20 линейных бронетранспортеров БТР-4Е и два комплексных динамических тренажера ТЕ-БТР-4 экипажа бронетранспортера БТР-4 производства ХКБМ им. А. А. Морозова. Вторая партия из восьми командирских бронетранспортеров БТР-4КЕ, 40 линейных бронетранспортеров БТР-4Е, восьми бронированных санитарно-эвакуационных машин БММ-4С с индивидуальным комплектом ЗИП, двумя комплексными динамическими тренажерами ТЕ-БТР-4 и двумя мастерскими технического обслуживания и ремонта (МТО) была отправлена в Ирак в июле 2012 г.

Третья и последняя партия убыла из Украины в конце марта 2013 г., она включала в себя пять командирских бронетранспортеров БТР-4КЕ, 29 линейных бронетранспортеров БТР-4, шесть бронированных санитарно-эвакуационных машин БММ-4С, две мастерские технического обслуживания и ремонта и два комплексных динамических тренажера ТЕБТР-4. Эта партия не была принята и была возращена Ираком в январе 2014 г. - к концу года техника из ее состава была передана вооруженным силам и национальной гвардии Украины.

Последовавшие за этим многочисленные переговоры с иракской стороной не привели к положительному результату, контракт был окончательно сорван, аванс не был возвращен, Украине были начислены штрафные санкции в размере более чем 100 млн долл.

Эфиопия

В июне 2011 г. государственная компания "Укрспецэкспорт" заключила с эфиопской государственной корпорацией Metals & Engineering Corporation контракт на поставку бронетанковой техники для министерства национальной обороны Эфиопии. Официально сообщалось о том, что поставки будут включать около 200 танков, а сумма соглашения превысит 100 млн долл. - что сделает этот контракт одним из восьми крупнейших сделок "Укрспецэкспорта" за предыдущие 15 лет.

ГП "Харьковский бронетанковый ремонтный завод" на выставке в Абу-Даби (ОАЭ), прошедшей в феврале 2011 г., представило действующий образец модернизированного танка Т-72УМГ с новой силовой установкой на базе дизельного двигателя 5ТДФМА-1 мощностью 1050 л. с. разработки ГП "Харьковское конструкторского бюро по двигателестроению" с сохранением вентиляторной системы охлаждения, кондиционером и вспомогательной силовой установкой, улучшенным прицельным комплексом управляемого ракетного вооружения с ночным прицелом и устройством наведения 1К13-49, обеспечивающим возможность применения танковых управляемых ракет украинского комплекса "Комбат", автоматом заряжания, адаптированным под танковые управляемые ракеты "Комбат" разработки и производства ГосККБ "Луч" (Киев) и динамической защитой "Нож" разработки украинского ГП МБЦКТ "Микротек".

Выполнение контракта было передано на ГП "Киевский бронетанковый завод", также привлекалось ГП "Львовский бронетанковый завод" - головной исполнитель по поставке бронетехники в Судан. В связи со стесненным финансовым положением эфиопский заказчик принял решение о закупке не только модернизированной версии танка на базе варианта Т-72УМГ, доработанной с учетом его пожеланий, но также и немодернизированных танков Т-72Б1 второй категории с хранения без проведения ремонта, но с проверкой на работоспособность, а также танков Т-72Б1 с хранения после проведения капитального ремонта. Итоговая сумма контракта составила 137 млн долл. Транспортировка осуществлялась из украинского порта Октябрьск в порт Джибути.

В рамках контракта в 2014 г. Эфиопии были поставлены первые 11 модернизированных танков Т-72 без пулеметов ПКТ и НСВТ. В 2015 г. было поставлено еще четыре модернизированных танка Т-72 без пулеметов ПКТ и НСВТ.

В целом реализация контракта затянулась на пять лет. Всего за это время в Эфиопию было отгружено 215 танков Т-72 в различной комплектации, из них 30 модернизированных, четыре бронированных тягача БТС-5Б, 195 выстрелов танковых управляемых ракет "Комбат", 2000 аэрозольных гранат ГД-1 разработки и производства ГНИИПХ (г. Шостка), эксплуатационные комплекты ЗИП 1:30 65.184.1.ЭК-1 к танкам Т-72Б1, 13910 элементов динамической защиты ХСЧКВ-34 разработки и производства ГП БЦКТ "Микротек", передвижные мастерские по ремонту электрооборудования (МЭС на шасси КрАЗ-6322), передвижные мастерские технического обслуживания (МТО на шасси КрАЗ-6322), контрольно-проверочные машины для комплекса управляемого ракетного вооружения (КПМ на шасси КрАЗ-5133), комплект тренажерно-контрольный КТК1, контролирующий при стрельбе отклонение линии прицеливания, который позволяет оценить техническое состояние лазерного канала прицела и отрабатывать профессиональные навыки наводчиков, тренажеры механика-водителя танка Т-72 ТМВ-72 и тренажер экипажа модернизированных танков Т-72, предназначенные для обеспечения индивидуальной подготовки механиков-водителей и экипажей танков Т-72 и пр.

Кроме того, в 2013 г. "Укрспецэкспорт" заключил контракт с Центральным директоратом закупок министерства национальной обороны Эфиопии на поставку комплектов запасных частей и специальных инструментов к старым танкам типа Т-55, остававшимся на вооружении эфиопской армии.

Таиланд

В 2007 г. Украина выиграла тендер на поставку в Таиланд 96 бронетранспортеров БТР-3 различных модификаций общей стоимостью около 4 млрд бат (около 117 млн долл.). Окончательная договоренность была достигнута год спустя, а контракт на поставку техники был подписан лишь в августе 2008 г.

Бронетранспортеры БТР-3 для Таиланда изготавливались Киевским бронетанковым заводом и были оснащены боевым модулем "Штурм" с 30-мм пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом ПКТ, автоматическим гранатометом, системой "Туча", противотанковыми управляемыми ракетами "Барьер", а также дизельными двигателями Mercedes, автоматической коробкой передач Allison и системой кондиционирования.

Первые два БТР-3Е1 украинского производства прибыли в Таиланд на авиабазу Утапао 28 сентября 2010 г. на самолете Ил-76МД.

В августе 2011 г. c Таиландом был подписан еще один контракт на поставку 121 бронетранспортера БТР-3 и машин на их базе. Таким образом, общая сумма контрактации достигла 256,27 млн долл.

В период с 2014 по 2016 гг. - в самый разгар боевых действий на Донбассе - Украина экспортировала в Таиланд 49 линейных бронетранспортеров БТР-3Е1, четыре бронетранспортера со 120-мм минометом БТР-3М2, девять бронетранспортеров с 82-мм минометом БТР-3М1, 11 противотанковых ракетных комплексов на базе бронетранспортера БТР-3РК(К), шесть ремонтно-эвакуационных бронетранспортеров БТР-3БР и три санитарные машины БТР-3С. Заключительная партия бронетехники в составе 11 единиц БТР-3E1 была поставлена заказчику в марте 2016 г.

В сентябре 2011 г. ГК "Укрспецэкспорт" получила контракт стоимостью 240 млн долл. на поставку армии Таиланда 49 новых танков БМ "Оплот-Т" и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет" на их базе со сроком исполнения до конца 2014 г. В соответствии с договором комиссии от 7 декабря 2011 г. сумма вознаграждения, причитающаяся за выполнение контракта изготовителю танков - заводу имени В. А. Малышева, составила 156 млн долл.

Однако, 14 января 2014 г. состоялась отправка только комплексного динамического тренажера экипажа танка БМ "Оплот-Т", а первая партия из пяти танков БМ "Оплот" была отгружена уже в 2015 г. В 2016 г. было отгружено еще две партии танков, всего 10 единиц. В 2017 г. - еще три партии, всего 16 единиц. В 2018 г. были отгружены две последние партии основных танков БМ "Оплот-Т" (13 единиц), причем шесть танков заключительной партии были отправлены 17 мая 2018 г. Также в её состав вошли две БРЭМ "Атлет" производства ХКБМ им. А. А. Морозова. Кроме того, в дополнение к поставленным в 2013 г. 10 ракетам "Комбат" в 2016 г. Таиланд получил 12 выстрелов с противотанковой управляемой ракеты "Комбат".

Демократическая Республика Конго

В конце 2013 г. ГП "Укроборонсервис" заключило контракт с Демократической Республикой Конго (ДРК) на поставку 51 танка Т-64Б1В (без комплекса управляемого вооружения 9К112(-1) "Кобра") с их ремонтом и модернизацией до уровня Т-64Б1М на сумму 100 млн грн. (около 12,5 млн долл.). Работы по ремонту и модернизации танков Т-64 упрощенной версии были выполнены на ГП "Харьковский бронетанковый завод". Исполнитель контракта фактически за бесценок приобрел технику у министерства обороны Украины, а основную часть уплаченных средств составляла цена ремонта и модернизации, а также прибыль.

С началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины действие контракта было приостановлено (в некоторых источниках утверждалось о разрыве контракта), хотя официальные представители в Киеве это отрицали. Летом того же года впервые была публично представлена модификация танка Т-64Б1М, а уже 10 сентября 2014 г. первые 10 танков Т-64Б1М, произведенные по конголезскому контракту, были переданы производителем национальной гвардии Украины.

В апреле 2016 г. стало известно о теневой схеме поставок 25 танков Т-64 в ДРК через Эстонию - сообщалось, что эстонская фирма TransLogistic Group OU незаконно доставила из Украины в ДРК эти танки вместе с пулеметами и боеприпасами. Сделкой заинтересовалось Бюро данных по отмыванию денег департамента полиции и пограничной охраны Эстонии. В ведомстве заметили, что в феврале того года на счет TransLogistic Group OU, принадлежащей проживающему в Латвии Геннадию Вилкасте, в эстонском филиале Danske Bank поступили 862 тыс. долл. Эта сумма являлась авансом за перевозку танков и боеприпасов. Согласно документам эстонской полиции, это были 25 танков Т-64БВ-1, пулеметы к ним НСВТ 12,7 мм и ПКТ 7,62 мм и 25 корректирующих пакетов, боеприпасы и дополнительные устройства.

Пакистан

В мае 2021 г. завод им. В. А. Малышева через "Укрспецэкспорт" поставил в адрес пакистанского государственного бронетанкового предприятия Heavy Industries Taxila (HIT) и арсенала 304 Spares Depot EME последнюю партию из 10 новых танковых двигателей 6ТД-2 459М.ТУ, 6ТД-1 459И.ТУ с задержкой исполнения контракта на четыре года.

Пакистан, начиная с 1995 г., остается одним из основных и наиболее устойчивых клиентов украинской бронетанковой промышленности. Так, не считая ежегодных поставок запчастей, расходных материалов для гарантийного обслуживания и комплектующих для ранее поставленных в 1990-е гг. из Украины танков Т-80УД и производимых на HIT танков китайско-пакистанской разработки МВТ-2000 (Al-Khalid), в период с 2014 по 2021 гг. были отгружены 110 моторно-трансмиссионных отделений на базе дизельных двигателей 6ТД-2 для танков Al-Khalid и около 40 МТО на базе 6ТД-1 для Т-80УД производства завода им. В. А. Малышева.

В феврале 2021 г. на международной выставке вооружений IDEX 2021 "Укрспецэкспорт" подписал контракт на ремонт пакистанских танков Т-80УД на общую сумму 85,6 млн долл.

Тем не менее, завод имени В. А. Малышева закончил 2020 г. с убытками в 112,4 млн грн. (в 2019 г. убытки составили 420 млн грн.), а общая кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 г. составила 1,8 млрд грн. (около 65 млн долл.). О нарастающих проблемах предприятия, находящегося в стадии перманентного банкротства с 2011 г., говорит также тот факт, что в период с 2014 по 2019 гг. на нем сменилось уже семь генеральных директоров.

Мьянма

Другим давним партнером Украины по военно-техническому сотрудничеству, несмотря на многочисленные санкции со стороны западных стран, продолжала оставаться Мьянма, где при участии украинских специалистов было налажено лицензионное производство бронетранспортеров БТР-3У из машинокомплектов, поставляемых из Украины. В 2003 г. "Укрспецэкспорт" заключил с мьянманской государственной компанией Amthyst Trading Company Limited контракт на поставку 100 единиц БТР-3У, причем этот контракт предусматривал кроме поставки первых 10 готовых бронетранспортеров БТР-3У еще и организацию их производства на территории Мьянмы. Судя по количеству произведенных ПАО "Киевский Завод Автоматики им. Г. И. Петровского" и поставленных за прошедшие годы цифровых стабилизаторов вооружения СВУ­500-3Ц, которые устанавливаются на боевой модуль "Шквал" бронетранспортера БТР-3У, в Мьянме уже собрано не менее 92 бронетранспортеров.

Расширяя номенклатуру выпускаемых изделий, "Укрспецэкспорт" по контракту с Управлением оборонной промышленности штаба главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы от 2014 г. приступил к поставкам технической документации для сборочного производства и изготовления сварных корпусов легкобронированной техники (колесных бронетранспортеров БТР-4У и гусеничных платформ 2С1У), а также средних танков ММТ-40-1 и производственно-технологического оборудования для сборки бронетранспортеров БТР-4. Обозначение 2С1У получила гусеничная машина на основе ходовой части и бронекорпуса 122-мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика", сборка которой налаживается в Мьянме. Танк ММТ-40-1, в свою очередь, создан в Мьянме путем установки на платформу 2С1У башни со 105-мм пушкой от китайской колесной (6×6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.

В июне 2014 г. Анатолий Гиршфельд, владелец крупнейшего кузнечно-штамповочного предприятия Украины ПАО "Лозовской кузнечно-механический завод" заявил, что в интересах Мьянмы планируется производство порядка 200 бронекорпусов для колесных бронетранспортеров.

Аналогичные работы велись и в Таиланде. В июле 2019 г. генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин сообщил об отправке туда первого машинокомплекта бронированной командно-штабной машины БТР-3КШ для лицензионной сборки на уполномоченном предприятии в кооперации с Институтом оборонных технологий министерства обороны Таиланда по производству БТР3Е1 различных модификаций и машин на его базе, а также по обеспечению сервисного обслуживания в Таиланде в рамках заключенного в ноябре 2015 г. соглашения.

Уже после 2014 г. выполнялись небольшие по объему поставки бронетранспортеров БТР-4 в Нигерию, Индонезию и США, а также отремонтированных танков Т-72 и бронированных тягачей БТС-4 в Нигерию, Мьянму и Уганду. Крупная партия отремонтированных и частично модернизированных БРДМ-2 была поставлена в ОАЭ (видимо, для последующей передачи ближневосточным вооруженным формированиям). В 2020 г. также впервые в истории начались экспортные поставки бронеавтомобилей "Козак-2" (4×4) производства ПАО НПО "Практика" (Киев) - две машины были отправлены в Индонезию.

Украинский государственный оборонный заказ бронетехники

Начальник вооружения вооруженных сил Украины официально признал безвозвратные потери в ходе активных боевых действий в 2014-2015 гг. 78 танков и 236 боевых машин пехоты. Независимые эксперты, основываясь на анализе данных открытых источников, полагают, что Украина к началу 2014 г. имела 83 танка БМ "Булат" и 700 танков Т-64БВ, но в ходе боевых действий на Донбассе не менее 170 танков Т-64 (по другим данным, более 300 единиц) разных серий были уничтожены в бою, а 65 захвачены силами противника. Согласно акту инвентаризации материальных средств одной только 17-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины, ее официальные безвозвратные потери в зоне АТО - 48 единиц бронетанкового вооружения и техники.

Для восполнения потерь вооруженных сил Украины в бронетехнике и наращивания ее сил и средств начиная с 2014 г. было значительно увеличено финансирование и предприняты беспрецедентные меры, включающие запрет экспорта и переадресацию уже готовой к отгрузке инозаказчику бронетехники украинским силовым структурам.

Вместе с тем более чем трёхкратный рост курса доллара по отношению к гривне, разрыв традиционных кооперационных связей с российскими предприятиями, общее ухудшение экономической обстановки и потеря ряда заводов, оставшихся на неподконтрольных Киеву территориях Крыма и Донбасса, нивелировали предпринятые усилия. Ожидаемого значительного роста количества, а тем более качества бронетехники в украинских войсках не произошло. Однако по инициативе государственных и частных предприятий, а также в связи с малообоснованным импортом, значительно увеличилась номенклатура эксплуатируемой бронетехники, усугубившая и без того непростое обеспечение антитеррористической операции на Донбассе.

Оценить масштаб проблем материально-технического и тылового обеспечения бронетанковых подразделений сухопутных войск Украины позволяет даже неполный перечень эксплуатируемых бронетранспортеров: модернизированный БТР-60, БТР-70, БТР-70Дi-02 "Свитязь", БТР-80, БТР-3 с двигателем Iveco, БТР-3Е с двигателем Deutz, БТР-3Е с двигателем УТД-20, БТР-3ДА/70, БТР-3Е1У, БТР-4Е с двигателем 3ТД, БТР-4Е с двигателем Deutz и БТР-4МВ и пр. Аналогичная картина и с боевыми машинами пехоты, подвергшимися многочисленным модернизациям, и танками, которые насчитывают четыре основных типа (Т-64, Т-72, Т-80 и Т-84У "Оплот") и более десятка их модификаций. Не меньшие сложности несут мероприятия по подготовке и переучиванию личного состава, необходимые для эксплуатации столь разнообразного парка боевой техники.

Даже значительно увеличившийся гривневый бюджет министерства обороны Украины и прочих силовых структур использовался крайне неэффективно, а зачастую и вовсе расхищался, что привело к регулярным срывам выполнения плановых показателей украинского гособоронзаказа. Так, бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко, уже будучи в отставке, сообщил, что реальное исполнение ГОЗ не превышало 30%. Проблемы с реализацией ГОЗ украинские эксперты объясняют неумелым управлением отраслью и разгулом коррупции, но, в первую очередь, враждебным влиянием "российской агентуры". Между тем нельзя не заметить, что ни один из экспортных контрактов, принесших сотни миллионов долларов, да и практически все госконтракты, не были бы выполнены без поставок российских запчастей и комплектующих, которые, несмотря на введенные в 2014 г. украинскими властями запреты, поставлялись как напрямую, так и через цепочку посредников.

Показательной является история легкой бронированной машины ТКБМ "Дозор-Б" (4×4), разработанной ХКБМ им. А. А. Морозова ещё в начале 2000­х гг. (первый опытный образец был изготовлен в 2006 г.). После многочисленных скандалов и судов Львовский бронетанковый завод все-таки выпустил в 2016 г. опытную партию из десяти машин "Дозор-Б". После этого министерство обороны Украины в 2019 г. заключило с НПК "ВК Система" и польской компанией Mista контракт на закупку 25 боевых бронированных машин Oncilla 4×4 L2014-UD, представляющих собой модифицированный вариант все той же машины "Дозор-Б", по цене 8,3 млн грн. за единицу. Документацию на их производство польская компания получила через кипрскую Lасеnaire Limited.

В рамках украинского государственного оборонного заказа между министерством обороны Украины и Киевским бронетанковым заводом был заключен ряд государственных контрактов ориентировочной стоимостью 587,4 млн грн. по изготовлению в срок до 30 июля 2019 г. 38 бронетранспортеров БТР-3ДА.

По информации завода, он успешно выполнил гособоронзаказ 2017 г., передав вооруженным силы, национальной гвардии и другим силовым структурам Украины 51 новый бронетранспортер БТР-3ДА.

По информации министра обороны Украины, в 2016 г. Киевский бронетанковый завод поставил 26 бронетранспортеров БТР-3ДА вместо положенных 42. О поставках новых БТР-3ДА в 2018-2020 гг. не сообщалось. К концу 2019 г. Киевский бронетанковый завод нес гарантийные обязательства всего по 44 выпущенным БТР-3ДА. При этом специализация по номенклатуре производимой и ремонтируемой техники была полностью нарушена. Так, КБТЗ был включен в официальный реестр исполнителей следующих работ: в апреле 2015 г. - по БТР-3Е1 (В1332А.ТУ), в мае 2015 г. - по танку Т-72UA (77.184.1050.00.000ТУ), в ноябре 2015 г. - по БТР-3ДА (В1352ТУ), в мае 2018 г. - по танку Т-72AМТ, в августе 2020 г. - по БТР-80 (ТУ 05.5903.069УР), в декабре 2020 г. - по танку Т-64 (447А.УК). Летом 2021 г. завод выполнял два государственных контракта на капитальный (регламентированный) ремонт БТР-80 для министерства обороны Украины, которыми прежде занимался Николаевский БТЗ.

ХКБМ им. А. А. Морозова три года подряд не выполняло контракт 2016 г. на поставку министерству обороны Украины 45 БТР-4, что вынудило перенести срок исполнения контракта до 31 августа 2020 г. При этом вновь утверждалось, что по БТР-4Е импортозамещение российских запчастей практически завершено.

Всё это существенно скорректировало первоначально озвученные на Украине планы: выпустить в 2015 г. 40 танков "Оплот", а в 2016 г. выйти на уровень их производства 100-120 единиц в год; в 2014-2015 гг. произвести 150 колесных боевых машин "Дозор-Б"; до 2020 г. полностью оснастить две бригады ВСУ 300 единиц одних только БТР-4; поставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64 и пр.

Самым массовым типом танков ВСУ по-прежнему остается Т-64, служащий платформой для многочисленных модернизаций. Сообщалось, что Харьковский бронетанковый завод уже передал украинской армии более 100 модернизированных Т-64 образца 2017 г., параллельно подготовив новую версию - Т-64БМ2. Параллельно ХКБМ им. А. А. Морозова в рамках ОКР "Краб" разработало свою версию модернизации Т-64.

Импортозамещение

Решением Совета национальной безопасности Украины от 27 августа 2014 г. "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики", введенным в действие указом президента Украины от 27 августа 2014 №691/2014, экспорт и импорт товаров военного и двойного назначения в Российскую Федерацию и из нее был запрещен, поэтому крайне актуальными стали задачи импортозамещения российской продукции, доля которой в некоторых изделиях превышала 50 %. На эти цели были направлены бюджетные средства и заказаны соответствующие ОКР. Следует отметить, что под "импортозамещением" на Украине понимается процесс замещения российских поставок не столько продукцией собственного производства, сколько другим импортом, прежде всего западного происхождения.

Также сообщалось об успехах импортозамещения на танке БМ "Оплот": из требовавших замены в конце 2014 г. 140 позиций к концу 2015 г. было замещено 130, а оставшиеся 10 предполагалось "закрыть" в 2016 г. Впрочем, несмотря на оптимистичность приведенных цифр официальных докладов, в реальности, по данным ХКБМ, в конструкции БМ "Оплот" на 2021 г. сохранялось более 5 % деталей российского производства, полная замена которых ожидается не ранее 2023 г. в рамках выполнения ОКР "Бастион".

Другими проблемами украинской оборонной промышленности остаются непрерывная контрабанда (в первую очередь из России), использование контрафактной продукции и капитальный ремонт найденного ремфонда, скупка которого налажена по всему миру украинскими частными и государственными структурами. Процесс "импортозамещения" на Украине в итоге вылился в банальную замену источника импорта, далеко не всегда юридически безупречного и отвечающего требованиям качества.

Таким образом, украинское бронетанкостроение по-прежнему занимается главным образом освоением советского наследия, не произведя для собственных нужд ни одного нового танка. Несколько сотен новых бронетранспортеров БТР-3 и БТР-4, выпущенных в период с 2014 г. или реквизированных из экспортных поставок, также не стали основой парка бронетехники украинских силовых структур. При этом постепенно нарастает количество импортированной техники как советских образцов (БМП-1, МТ ЛБ, 2С1 и пр.), так и иностранных (Oncilla, Saxon, HMMWV и пр.) фактически в ущерб производственному и конструкторскому потенциалу Украины.