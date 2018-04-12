Почему в армии нам нужны женщины



Выпускники летной академии в Рисалпуре, Пакистан.

Источник: © AP Photo, Anjum Naveed Выпускники летной академии в Рисалпуре, Пакистан.Источник: © AP Photo, Anjum Naveed

Решение Саудовской Аравии разрешить женщинам служить в вооруженных силах - часть программы экономических реформ Vision 2030 - получило широкое одобрение, как шаг вперед к гендерному паритету в общеизвестном неравноправном королевстве. Но, когда женщин начнут зачислять, битва за реальное равенство внутри армии только начнется.

Помимо явных ожидаемых ограничений - женщины, вероятно, должны будут получить одобрение от своих законных опекунов-мужчин и могут быть ограничены небоевыми функциями - необходимо ликвидировать жесткие патриархальные системы вооруженных сил. Этого будет сложно добиться, потребуется устойчивая приверженность правительства, эффективное организационное планирование и глубокое личное мужество женщин, которые записываются в армию.

Мне это известно. В 2001 году я была одной из первых женщин, поступивших на службу в ВВС Пакистана. Но путь был непростым.

Я родилась у отца-феминиста, который убеждал меня стать тем, кем бы я хотела быть, а я хотела быть офицером ВВС Пакистана. В детстве это стремление казалось невозможным, тогда женщины могли поступить на воинскую службу только в качестве врачей, и безусловно, не в боевые подразделения. Но в 1999 году все изменилось: Президент Мухаммад Рафик Тарар установил квоту для женщин в ВВС Пакистана. Я стала одной из восьми женщин, которые сдали вступительный экзамен для офицеров.

Привлечение женщин в вооруженные силы рассматривалось как эксперимент, который мог бы привести к любому повороту событий, и ВВС Пакистана встретили его весьма неохотно. Наша небольшая группа женщин-курсантов учебной академии ВВС Пакистана была проинструктирована о соблюдении строгих границ с мужчинами, с которыми мы будем служить.

"Здесь мы не можем позволить себе никаких скандалов", сказал нам наш командир. "Эти молодые люди никогда не видели женщин в академии, и они могут быть весьма кокетливыми". Он настаивал, что в нашем консервативном обществе даже "намек на скандал" означал бы, что эксперимент не удался, закрыв дверь другим женщинам, которые надеялись служить. "Ответственность за выполнение этого лежит на ваших плечах".

Мы серьезно отнеслись к своей ответственности, и я не имею ввиду просто избежать "скандала". Мы знали, что нам необходимо доказать, что мы можем справиться с интенсивной подготовкой. Сначала курсанты-мужчины говорили, что мы не продержимся и неделю. Но мы продержались полтора года и закончили учебу вместе с этими коллегами-мужчинами, став офицерами.

С тех пор, ВВС Пакистана проделали долгий путь: число женщин-офицеров выросло с дюжины в 2001 году до примерно 300 сегодня, которые работают в наземных вспомогательных, инженерных и летательных отделениях. Пакистанская армия и флот также открыли свои ряды для женщин. Сегодня, люди перестали таращиться, когда встречают пакистанскую женщину в форме.

Отдельные помещения, улучшенные структуры организация отпусков и измененные графики работы позволили сделать пребывание для этой растущей когорты женщин в пакистанских вооруженных силах более комфортной. Культура также меняется, и мужчины менее склонны недооценивать своих женщин-коллег.

Однако дискриминация сохраняется. Например, для обучения за границей предпочтение зачастую отдается мужчинам, чем женщинам, и они все еще не могут занимать командные должности. И эту ситуацию нельзя назвать исключительной для Пакистана: большинство стран, которые не устанавливают ограничений на прохождение женщинами службы в боевых подразделениях, находятся в Европе или англосфере (за исключением Эритреи, Израиля и Северной Кореи).

Безусловно, вооруженные силы во всем мире постепенно открылись для женщин. Но цифры остаются относительно низкими. В Соединенных Штатах 15% военнослужащих составляют женщины. В Соединенном Королевстве этот показатель составляет 10%. В Индии женщины составляют всего 5% военнослужащих, в Афганистане всего 4%.

Расширение участия женщин может стать еще более важным, поскольку характер военных задач меняется во многих регионах. Страны все чаще ведут борьбу с асимметричными войнами против террористических групп. Это требует менее явной борьбы и более эффективного миротворчества, посредством принятия стратегических решений, сбора разведывательных данных и гражданского участия. Большинство уязвимых групп населения в районах конфликтов - женщины и дети.

На этом фоне, участие женщин становится еще более ценным. Женщины предлагают перспективы, которые обычно не встречаются в организациях с преобладанием мужчин. Более того, как отметила генерал-майор Кристин Лунд, первая в истории женщина-командир полевых операций Организации Объединенных Наций, доступ к местному населению имеет жизненно важное значение для поддержки миротворчества, и женщины имеют доступ к 100% населения по сравнению с только 50% мужчин - неоценимое преимущество, например, для сбора разведывательных данных.

Чтобы женщины могли в полной мере реализовать свой потенциал в качестве военных активов, необходимо устранить постоянную дискриминацию и другие проблемы, связанные, например, с сексуальным домогательством, здоровьем и балансом между работой и жизнью. Сексуальное домогательство может стоить женщине ее репутации, а иногда даже и жизни. В целом, гендерная сегрегация подрывает esprit de corps, который так важен для военной службы.

В Саудовской Аравии, крайне патриархальном и консервативном обществе, которое эффективно построено вокруг изоляции женщин - решение этих проблем будет особенно сложным. Но шаги, которые можно и нужно предпринять для того, чтобы помочь осуществить необходимый сдвиг, существуют.

Во-первых, правительству необходимо будет внести существенные изменения, многие из которых в конечном итоге были реализованы ВВС Пакистана. Они могут включать в себя привлечение женщин из иностранных вооруженных сил для обучения новобранцев, позволяющее взаимодействие женщин и мужчин, осуществление мер защиты, поощряющих информирование о сексуальных домогательствах, внесение поправок в жесткие патриархальные структуры для обеспечения гибкого рабочего графика и стратегического привлечения женщин, особенно для миротворческих миссий.

Предоставление женщинам возможности присоединиться к Саудовским вооруженным силам является важным шагом вперед, к которому женщины приложили немало усилий. Но, как человек, который прошел этот путь менее двух десятилетий назад в Пакистане, я знаю, как много еще предстоит сделать.

Коратулейн Фатима (Quratulain Fatima)

Project Syndicate, США