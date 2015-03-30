Командующий РВСН заявил о завершении перевооружения Тагильского соединения
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Сергей Каракаев.
Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС)
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения завершили перевооружение Тагильского соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", - приводит слова Каракаева департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Командующий отметил, что в настоящее время продолжается перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. "Перевооружение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий спланировано с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации ПГРК "Тополь". Их переоснащение начнется с 2020 года", - добавил генерал.
Ранее Минобороны сообщало, что в Свердловской области проходят масштабные командно-штабные учения РВСН, в которых задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
Как отметил Каракаев, учения с Тагильским ракетным соединением не только определят общий уровень боевой подготовки дивизии, но и позволят оценить возможности перспективных образцов специальной техники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения.
"Комиссия командования РВСН оценивает возможности соединения с учетом перевооружения. В данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов", - сказал он.
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29.03.2018
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