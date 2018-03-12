В обойме – «Сармат», «Кинжал», «Авангард»...



Юрий Борисов.

Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС Юрий Борисов.Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Новейшие разработки оборонно-промышленного комплекса повышают внешнюю безопасность России

Президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию объявил, что наша страна обладает новейшими высокоточными системами стратегического оружия. Во всём мире тема новых российских военных разработок вышла в центр внимания. Государственными структурами и общественностью идёт осмысление новых военных возможностей России и её предложений о мирном сосуществовании всех стран и народов.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов встретился с журналистами и рассказал о некоторых особенностях новых систем отечественного вооружения.

– Юрий Иванович, по вашему мнению, в чём был главный посыл Верховного Главнокомандующего, рассказавшего о новых образцах вооружения?

– После послания прошла уже практически неделя, и уже можно судить о реакции мирового сообщества на выступление президента. Думается, за рубежом ещё до конца не осознали, зачем Верховный Главнокомандующий сделал достоянием мировой общественности новейшие разработки, которые реализованы в России. Комментарии, как вы знаете, идут различные, часто поверхностные, вплоть до того, что это всё фантастика, этого не может быть, или, напротив, другая крайность: открыта очередная страница гонки вооружений… Но всё это не так.

За рубежом ещё не уловили и не осознали самого главного. Послание напоминает о том, что мир сегодня сохраняется только благодаря балансу стратегических сил, в первую очередь – ракетно-ядерных. Попытка получить одностороннее преимущество всегда будет пресекаться, будут вырабатываться соответствующие контрмеры.

Не наша страна первой начала эту игру. Как вы знаете, Соединённые Штаты первыми испытали и применили ядерное оружие, наша страна была вынуждена догонять. Они первыми выступили с претензиями на обретение господства в космосе и много сделали для того, чтобы превратить космическое пространство в арену будущих боевых действий. Нашей стране вновь пришлось находить соответствующие ответы.

В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который с 1972 года служил гарантом баланса сил. Попытки России остановить этот процесс, её призывы проводить совместные разработки в этой области ни к чему не привели. Россию просто не слышали, попросту игнорировали.

Ставшее уже знаменитым высказывание: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас» – это просто-напросто напоминание всему мировому сообществу, что одностороннего преимущества сегодня достичь невозможно и всегда найдутся контрмеры, гораздо более дешёвые меры, чтобы сохранить вот этот баланс стратегических сил и обеспечить мир на долгие годы. Собственно, и цель этого послания, и обнародование закрытых до этого материалов только в этом.

Россия не хочет никакой гонки вооружения, не стремится обрести одностороннее преимущество. Но наша страна хорошо заботится о своей безопасности. О безопасности наших партнёров, наших друзей. И никому не будет позволено вырваться вперёд на таких направлениях, как создание новых систем оружия.

Президент достаточно подробно рассказал о характеристиках и продемонстрировал соответствующими видеорядами. Могу только дополнить, что, действительно, эти системы находятся на разной степени готовности. При этом надо отметить главное: принципиальные вопросы технического и научного плана решены.

Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат»

– Расскажите о новинках российской оборонки, которые презентовал Владимир Путин.

– Давайте, по порядку, начнём с ракетного комплекса нового поколения – с тяжёлой ракеты «Сармат». Прежде всего вспомним о том, что на вооружении Российской армии есть жидкостная тяжёлая ракета, которая имеет достаточно серьёзную энергетику и позволяет выводить большой объём нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана «Воевода», а на Западе её называют «Сатана». Она разработана ещё в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперёд, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнём утилизировать эту ракету.

Взамен её мы разработали новое изделие, имеющее, безусловно, улучшенные характеристики и стартовый вес свыше 200 тонн, повышенные энергетические возможности, которые позволяют практически применять эту ракету с любых направлений. Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у неё значительно повышена дальность применения по отношению к «Воеводе». А возможность выводить серьёзную полезную нагрузку позволяет нам применять различную «начинку» – боевые блоки, которые в совокупности с тяжёлыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны.

Дело в том, что, когда боевые блоки в окружении ложных целей летят на заатмосферном участке баллистической траектории, практически никакие информационные средства, индивидуально или в любой комбинации, не способны отделить, где истинный боевой блок, а где ложная цель. Этот эффект хорошо изучен, этим пользуются и за рубежом. При входе в плотные слои атмосферы, когда лёгкие ложные цели просто отстают от боевых блоков, используются тяжёлые цели – в этом случае проблема селекции в принципе тоже однозначно не решена.

Наверное, по этой причине первые средства противоракетной обороны, подразумевали ядерный подрыв, что само по себе тоже вещь не очень приемлемая, потому что радиоактивные осадки могут упасть на свою защищаемую территорию. Конечно, это не очень эффективные средства. А говорить о безъядерном поражении баллистических ракет – это вопрос очень сложный. Нужно решать проблему селекции, нужно иметь многоэшелонную систему противоракетной обороны, где ракеты-перехватчики могут использоваться на различных участках баллистической траектории. Самое привлекательное, конечно, сбивать баллистическую ракету на старте, когда она находится на активном участке полёта. Так вот, у нашей новинки «Сармат» этот активный участок гораздо меньше, чем у его прародителя «Воеводы». Именно это делает новую МБР менее уязвимой.

Комплекс на базе самолёта МиГ-31 поднимается в воздух, разгоняется на большой высоте до определённых скоростей и ракета начинает дальше уже своё автономное движение

Касательно готовности этого комплекса могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны.

В прошлом году хорошо прошли бросковые испытания. Они, безусловно, будут продолжены, потому что, как вы знаете, ракетная техника требует повышенной надёжности. Это очень грозное оружие, и требуется гарантировать его стопроцентное применение. Поэтому большое количество испытаний – это, безусловно, нормальная практика.

Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат». Подразумевается, что она в отличие от своих предшественниц может быть оснащена ещё и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему её перехвата со стороны противоракетных систем.

Существуют так называемые законы Кепплера, открытые ещё в XVI веке. По ним движутся все небесные тела, и, по сути дела, эти законы применимы к описанию баллистической траектории движения ракет. То есть можно предугадать, где в следующий момент будет находиться тело, движущееся по баллистической траектории. На этом, собственно, выстроены все информационные средства, которые позволяют определять расстояние до цели и её местоположение в определённый момент времени. Следующая отметка от цели прогнозируется в зависимости от возможных скоростных характеристик этой цели, которые тоже потенциально известны. После подтверждения её местонахождения в прогнозируемом месте выстраивается цепь ожидаемых следующих отметок. Когда уже фактически известна траектория, то можно определить точку старта ракеты и точку её падения. Так в принципе работают все информационные средства.

С гиперзвуковыми объектами всё обстоит гораздо сложнее по той причине, что они двигаются со скоростями, практически такими же, как и баллистические цели, но при этом осуществляют манёвры как по высоте, так и по курсу. Поэтому спрогнозировать нахождение этой цели в следующий момент времени очень тяжело. Всё это и делает на порядок сложнее проблему обнаружения, завязки траектории, обнаружения точки встречи и поражения этой ракеты противоракетными средствами.

В этом направлении сегодня работают практически все страны мира. Известно, что и Китай, и, безусловно, Соединённые Штаты работают над созданием гиперзвукового оружия. Просто наши учёные сделали это немножко раньше.

– Как обстоят дела по изделию «Авангард»?

– Система «Авангард», о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи.

– Какие основные особенности имеет высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал»?

– Относительно системы «Кинжал», где также используются ракеты, которые достигают гиперзвуковых скоростей, многое рассказать не имею права. Вы в видеодемонстрации видели, что это комплекс на базе самолёта МиГ-31, который поднимается в воздух, разгоняется на большой высоте до определённых скоростей и ракета начинает дальше уже своё автономное движение. Здесь с технической точки зрения, наверное, всем и так понятно, как это всё работает.

Основная первая особенность и сложность – нужно было достичь скоростей гиперзвуковых, то есть около десяти махов. Это позволяет довольно быстро подойти к объекту в отличие, скажем, от крылатых ракет, которые летают со средними крейсерскими скоростями около 850–900 км/ч. То есть первая особенность – это в первую очередь скорость.

Вторая особенность системы в том, что она с помощью аэродинамических рулей может осуществлять манёвры во время своего полёта и обходить все опасные зоны. Имеются в виду зоны противовоздушной или противоракетной обороны. Как выразился наш министр обороны, противоракетный зонтик в этой ситуации становится дырявым. Именно возможность маневрирования в гиперзвуковом полёте позволяет обеспечить неуязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель.

Здесь мы продвинулись достаточно далеко, уже с декабря прошлого года первые изделия приняты в опытно-боевую эксплуатацию, они уже стоят на дежурстве. Так что и это далеко не фантастика. Более того, это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат – потенциальные цели для этого оружия.

– Подводные лодки тоже? Или для них предназначены другие наши новинки?

– Подводные лодки… Вы знаете, что Мировой океан изучен, наверное, даже меньше, чем космическое пространство. Есть такая быль: Юрий Гагарин, когда посетил подводную лодку, сказал, что это, пожалуй, будет посложнее, чем космический корабль. Достаточно агрессивная для человека среда, там всё по-другому – и скорости, и распространение звука, и способы обнаружения…

В чём особенность подводного оружия, которое представил наш Верховный Главнокомандующий во время Послания? Прежде всего это наличие ядерной энергетической установки. Именно она дала новую энергетику и новые возможности этому оружию. Оно может заныривать на глубины практически свыше тысячи метров и маневрировать в процессе движения к намеченной цели. Практически это автономное средство. Оно не требует никакой коррекции, т.е. гироскопия, система наведения позволяют ей с достаточно высокой точностью, быстро, «без улик» подойти к объекту поражения. Я не знаю сегодня средств, которые способны остановить это оружие, потому что даже скоростные характеристики у него кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, включая торпедное оружие. Это уникальное оружие, которое, конечно, открывает совершенно другие возможности для защиты и безопасности нашего государства.

Опять же отмечу, что все технические и научные проблемы пройдены. Безусловно, в процессе создания этого оружия поэтапно отрабатывались все основные его элементы. В первую очередь ядерная энергетическая установка, которая имеет просто фантастические, вот здесь можно применить это слово, характеристики.

Поясню: чтобы вывести на заданную мощность реактор атомной подводной лодки, нужно несколько часов. А здесь всё это происходит в считаные секунды. Причём габаритные размеры этой установки таковы, что они позволяют действительно создать торпеду с вполне приемлемыми габаритными и весовыми характеристиками – они рекордные, можно сказать. В этом-то и уникальность нового оружия.

Примерно с такими же подходами были созданы крылатые ракеты, которые имеют ядерную энергетическую установку. Это пионерская работа, и мне неизвестны подобные работы за рубежом. Нам впервые, наверное, удалось это сделать. Спасибо огромное нашим учёным-ядерщикам, которые эту сказку сделали практической былью. В прошлом году прошли комплексные испытания, они подтвердили все те подходы, которые были заложены в эту крылатую ракету. Подтверждены в первую очередь возможности вывода на заданную мощность ядерной энергетической установки. Как вы догадываетесь, стартует она на обычных пороховых двигателях, а потом запускается ядерная установка, и всё это нужно сделать очень быстро.

Уникальность этой ракеты в том, что она, может быть, и тихоходнее по сравнению с гипер­звуковым «Кинжалом», но летит по заданной траектории, огибая складки местности на низкой высоте, что затрудняет её обнаружение. Практически её можно обнаружить на самом подходе к цели, а возможности её маневра делают крылатую ракету также неуязвимой. Она может нести груз на любое расстояние. Сутками может летать. В этом ещё одна её уникальность. Но ни в коем случае мы не хотели и не преследовали цели бряцать этим оружием и говорить, что мы вырвались вперёд. Мы просто-напросто предупредили: не играйте с нами в эти игры. Мы всегда найдем соответствующие контрмеры. В этом, наверное, основной смысл обнародования этих замечательных, знаковых результатов.

– Про лазерное оружие расскажите?

– О лазерном оружии говорить можно много, и о нём давно сняты фильмы, написаны фантастические книжки, все об этом знают. Но то, что эти системы стали поступать на вооружение, – это действительно реалии сегодняшнего дня. С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы.

Наши ядерщики научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считаные доли секунды. Я думаю, что динамика достижений, особенно в области оружия на новых физических принципах, набрала соответствующие темпы.

Это, замечу, очень опасная вещь, лучше вовремя договориться. Договориться и обеспечить мир на нашей планете. Она слишком маленькая и слишком уязвимая. Существует, наверное, гораздо больше внешних угроз, против которых, объединившись, можно эффективно работать.

– Президент предложил придумать названия для двух комплексов. Есть ли отклики на это предложение?

– Сейчас идёт очень много различного рода предложений, отбор наиболее удачных решений продолжается.

Юрий Авдеев