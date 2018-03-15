Супероружие Путина хочет обогнать США



МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Источник: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал".Источник: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

По сообщению "Референс Ньюс" (Reference News) от 7 февраля, в последнее время Россия активно работает над модернизацией оборонной промышленности и над созданием высокотехнологичного оборудования. Владимир Путин утвердил государственную программу вооружения, в соответствии с которой общий объем закупок нового вооружения в течение десяти лет достигнет 19 триллионов рублей. По заявлениям российского новостного агентства "Спутник" (Sputnik), 1 февраля Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ продемонстрировал новейшие разработки "супероружия", а также предоставил видео-презентацию. Новое вооружение включает в себя: ракетный комплекс "Сармат", ядерные подводные беспилотники, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", а также лазерное и гиперзвуковое оружие. Сейчас я хочу Вам немного рассказать об этом новом и мощном "супероружии".

Ракетный комплекс "Сармат"

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" - это новейшая разработка России в области межконтинентальных ракет наземного базирования. Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс "Воевода" (на Западе комплексу присвоили наименование "Сатана" - прим. перевод.), который сейчас находится на вооружении у России, все еще приводит в ужас противников страны. Однако, для повышения потенциала стратегического ядерного вооружения России, а также для модернизации ядерного арсенала, ракетный комплекс "Сармат" тоже будет принят на вооружение. Сообщается, что вес ракеты составляет более 200 тонн, дальность полёта - 10 тысяч километров, это охватывает всю территорию США. Стоит отметить, что маневренность ракеты затруднит ее перехват средствами ПРО, которые сейчас находятся на вооружении США.

Новый тип крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой

Новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой впервые была продемонстрирована большой публике. Путин заявил, что данный тип ракеты имеет неограниченную дальность полета и может уничтожить любую цель на планете. Все это делает ее неуязвимой для всех существующих систем ПРО и ПВО. А самое интересное заключается в том, что на видео, которое было опубликовано во время послания Путина Федеральному Собранию РФ, именно эта крылатая ракета была направлена против США.

Подводный ядерный беспилотник

Недавно в России был успешно разработан беспилотный подводный аппарат. Сообщается, что этот подводный беспилотник может двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью плавания. На такой глубине его будет практически невозможно перехватить. Подводный ядерный беспилотник способен выполнять, как разведывательные операции, так и ударные миссии. Отмечается, что скорость данного подводного беспилотника будет значительно превосходить скорость всех видов скоростных надводных кораблей, которые на данный момент находятся на вооружении США. Такие беспилотники обладают низкой шумностью, неограниченной дальностью плавания, а также сверхсокоростью. Путин назвал эту разработку "просто фантастикой".

Авиационный комплекс "Кинжал"

Этот комплекс уже приступил к опытно-боевому дежурству в одном из военных округов в России. Сообщается, что в мире нет аналогов такому оружию. Во время выступления президента были продемонстрированы кадры испытаний данной системы, на которых видно, что роль высокоскоростного самолета-носителя выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. На видео он совершил удар по авианосцу. Этот комплекс обладает суперскоростью и способностью к маневрированию. Путин назвал его "единственным в своем роде".

Прорывной "Авангард"

Россия уже достигла большого технологического прорыва в создании этого ракетного комплекса. "Авангард" отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Эта ракета просто завораживает, так как имеет форму НЛО. "Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны", - подчеркнул президент.

Лазерный комплекс

Россия добилась значительных успехов в разработке лазерного оружия. Сообщается, что разные модели лазерного оружия уже находятся на вооружении армии России. Они могут использоваться в противоракетной обороне, а также выполнять операции по уничтожению спутников. Однако Россия решила не разглашать свои военный тайны в области лазерного вооружения. Путин отметил, что пока не может "вдаваться в детали".

Это новое высокотехнологичное оружие поразило и воодушевило русский народ. К концу речи Путин решил всех еще больше заинтриговать и заявил, что оружие, которое было продемонстрировано во время этого послания, это еще далеко не все, чем Россия может гордиться.

Обилие нового высокотехнологичного оружия поразило зрителей. Однако Россия не опубликовала подробные технические данные, а поэтому международное сообщество пока обладает скудными знаниями об этом вооружении. Однако, даже из этих малочисленных данных, мы все же можем подметить некоторые интересные моменты. Всё вышеперечисленное вооружение демонстрирует, что Россия последние годы прилагает все свои усилия для модернизации вооружения и техники, а также старается усилить боевую мощь вооруженных сил. Такие успехи в сфере высокотехнологичного оружия были достигнуты благодаря крупным инвестициям российского правительства в оборонно-промышленный комплекс, а также благодаря активному участию российского правительства в проведении исследований и разработок в сфере стратегического вооружения.

Несмотря на то, что это супероружие выглядит очень опасно, но, если посмотреть повнимательнее, с технической точки зрения Россия пока не может обогнать США. Ракетный комплекс "Сармат" и лазерное оружие, возможно, смогут противодействовать модернизированным противоракетным и спутниковым системам США, и, таким образом, у России получится добиться нового баланса сил с США при относительно небольших затратах. Россия возлагала надежды на то, что с помощью этого оружия Россия сможет обогнать США в сфере стратегического вооружения, и тем самым компенсировать свои недостати в области конвенционального (неядерного) вооружения. Именно поэтому, несмотря на то что, на первый взгляд, это новое супеороружие выглядит "фантастическим", однако именно оно демонстрирует нам, что, в условиях, когда техническое состояние оборонно-промышленного комплекса России и реальная мощь вооруженных сил находятся на низком уровне, Россия имеет возможность конкурировать с США только в самых приоритетных областях вооружения.

Нам также необходимо понимать недостатки этого супероружия. Новое оружие потрясло мировую общественность, однако необходимо понимать, что СССР в период холодной войны тоже прилагал большие усилия для разработки подводных беспилотников, лазерного и гиперзвукового оружия. У России есть еще возможность использовать технологии советского времени, но пока неизвестно, как долго советские проекты смогут сохранять актуальность. Как Россия будет продолжать развивать свои военные технологии? Это пока тоже остается загадкой. Необходимо учесть, что США в военной сфере не уступают России, и пока совершенно неизвестно какой эффект будет иметь это "супероружие" на соперничество России и США.

Ма Цифэй

Цанькао сяоси, Китай