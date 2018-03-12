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Экипаж МиГ-31 ВКС выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

13.03.2018 ЦАМТО 245 0
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Авиационный ракетный комплекс Кинжал
Авиационный ракетный комплекс Кинжал.
Источник: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 12 марта. Экипаж МиГ-31 ВКС выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал", пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства", – уточнили в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, по итогам пуска удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели "Кинжала". Благодаря высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире, подчеркивается в заявлении.

"С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях", – добавили в военном ведомстве.

Как напоминает агентство, ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, показал кадры испытания новой системы "Кинжал". По словам главы государства, в декабре прошлого года комплекс поступил на опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Глава государства отметил, что гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Как отметил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, модернизация МиГ-31 шла параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия", – написал Д.Рогозин в Twitter.
12.03.2018
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Страны
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Кинжал ЗРК
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