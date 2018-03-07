"Кинжальный" огонь



Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» на истребителе МиГ-31.

Источник: vpk-news.ru Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» на истребителе МиГ-31.Источник: vpk-news.ru

Десять Махов! Нас не догонят

Одна из новинок, представленных главой государства, – высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" привлек особое внимание российских и зарубежных экспертов. Повышенный интерес обусловлен тем, что он уже прошел испытания и с 1 декабря прошлого года несет опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Обо всех возможностях комплекса мы, по понятным причинам, узнаем нескоро. Но главные его параметры президент назвал. "Уникальные летно-тактические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, – сказал Владимир Путин. – При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей так же гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды".

“"Кинжал" гарантированно преодолевает любые системы противовоздушной и противоракетной обороны”

На кадрах, иллюстрирующих слова президента, видно, что носителем является МиГ-31, а сама ракета крепится под фюзеляжем. Попробуем оценить размеры изделия. На глаз длина ракеты – семь метров, диаметр корпуса – примерно 0,8 метра. В хвостовой части видны небольшие поверхности треугольной формы, вероятно, это рули. Средняя часть ракеты более толстая, чем носовая. По всей видимости, это обусловлено необходимостью разместить нужное количество топлива. Увеличивать длину ракеты конструкторы не могли, иначе она не поместилась бы под самолетом-носителем. Носовая часть изделия покрыта специальным термозащитным покрытием, имеющим темный цвет.

По словам главнокомандующего ВКС России Сергея Суровикина, ракета аэробаллистическая. Мощный маршевый двигатель (вероятнее всего, РДТТ) в течение нескольких секунд разгоняет ее до гиперзвуковой скорости. Типовой профиль полета был изображен в презентации. После отделения от носителя ракета движется по баллистической траектории, набирая высоту в несколько десятков километров, а затем пикирует на цель. Такой профиль позволяет достичь высокой скорости и большой дальности (поскольку значительная засть полета проходит в стратосфере, где плотность воздуха мала), снижает вероятность поражения средствами ПВО. Можно предположить, что ракета способна лететь и не по баллистической траектории. Но в этом случае дальность действия меньше.

Выбор МиГ-31 в качестве носителя очевиден. Самолет способен осуществлять запуск изделия на большой высоте и скорости, что существенно увеличивает дальность полета ракеты. В свое время, в конце 80-х на базе МиГ-31 создавался комплекс перехвата спутников, находящихся на низких околоземных орбитах. Ракета-перехватчик также крепилась под фюзеляжем и должна была стартовать на высоте 17 тысяч метров при скорости три тысячи километров в час, при этом самолет-носитель выполнял набор высоты с углом 60 градусов. Аналогичная система, получившая название ASAT (Anti Satellite), разрабатывалась в США. В качестве носителя был выбран F-15. Однако в начале 90-х испытания были прекращены как в России, так и в США. Американцы успели выполнить несколько экспериментальных пусков, а наша противоспутниковая ракета, которую разрабатывало ОКБ "Вымпел", специализирующееся на создании УР класса "воздух-воздух", так и не появилась на свет.

“Двукратный рост скорости, тем более на гиперзвуке – грандиозный шаг вперед. Вряд ли это удалось бы сделать без нового топлива”

Стоит сказать несколько слов об аэробаллистических ракетах предыдущего поколения. Первая была AGM-69A SRAM (Short Range Attack Missile – ударная ракета малой дальности). Она появилась в США на рубеже 60–70-х годов. Развивала скорость до 3,5 М и имела дальность полета до 160 километров при высотном или 56 километров при низком профиле полета. Длина ракеты – 4,8 метра, стартовая масса – 1010 килограммов. В Советском Союзе первая аэробаллистическая гиперзвуковая ракета Х-15 появилась в 1974 году, а на вооружение была принята в 1980-м. Изделие могло нести ядерную, термоядерную (мощностью до 300 килотонн), осколочно-фугасную и кумулятивно-фугасную боевую часть. Разработчик – ОКБ "Радуга" (Дубна). Длина ракеты составляла 4,78 метра, стартовая масса – 1100 килограммов. В качестве носителей использовались Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС6. После пуска Х-15 могла лететь по баллистической или аэробаллистической траектории. В первом случае высота полета достигала 90 километров, во втором – 40. После набора высоты изделие пикирует на цель, развивая скорость до 5 М. Дальность пуска – от 50 до 280 километров.

Летно-тактические характеристики ракеты комплекса "Кинжал" намного выше, чем у Х-15. Прогресса удалось достичь благодаря прорывам в таких областях, как авиационные материалы, аэродинамика, двигателестроение. Двукратный рост скорости, тем более на гиперзвуке – грандиозный шаг вперед. Ведь аэродинамическое сопротивление растет пропорционально квадрату скорости. Значит, тягу двигателя надо увеличить в четыре раза. Вряд ли это удалось бы сделать без нового высокоэнергетического топлива. Добавим проблемы с нагревом конструкции и управлением на таких скоростях…

Но несмотря на все сложности, комплекс создан и заступил на боевое дежурство. Выбор места его дислокации вряд ли можно назвать случайным. Находясь на юге России, "Кинжал" контролирует всю акваторию Черного и Каспийского морей, Кавказ и Закавказье, территорию Турции, Ирака, почти полностью Иран и Восточную Европу – Болгарию, Румынию, Польшу, страны Прибалтики.

Президент подчеркнул, что созданные и создаваемые образцы нового оружия – это не задел времен СССР. В ходе работ конструкторы, конечно, опирались на некоторые идеи своих гениальных предшественников. Однако все, о чем было рассказано, – новейшие разработки последних лет. "Конечно, мы еще будем заниматься доводкой, развитием, совершенствованием наших новейших систем оружия и, разумеется, я сказал далеко не обо всех наших достижениях и перспективных разработках, но на сегодня достаточно", – поставил многоточие Владимир Путин.

Константин Геращенко

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 9 (722) за 6 марта 2018 года