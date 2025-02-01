Уведомление о предстоящей поставке Швеции зенитных ракетных систем Patriot PAC-3+

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 20 февраля 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Швеции по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех модернизированных зенитных ракетных систем Patriot PAC-3+. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 3,2 млрд долл.

Пусковая установка М903 с ракетами РАС-3 MSE из состава батареи ЗРС Patriot армии США, развернутой на шведском острове Готланд в ходе многонациональных учений "Aurora 2017", сентябрь 2017 года (c) Astrid Amtén Skage / вооруженные силы Швеции

Согласно уведомлению, предполагается поставка Швеции четырех РЛС AN/MPQ-65, четырех батарейных пунктов управления AN/MSQ-132, 12 пусковых установок М903, 100 ракет MIM-104E GEM-T, 200 ракет РАС-3 MSE, четырех полевых электростанций EPP III и девяти антенно-мачтовых устройств. Также в поставку войдут соответствующее прочее оборудование, услуги по подготовке личного состава и технической поддержке.

Генеральными подрядчиками по поставке выступят корпорации Raytheon и Lockheed Martin (производитель ракет РАС-3 MSE).

Со стороны bmpd напомним, что в ноябре 2017 года шведское правительство объявило о планах приобретения американских ЗРС Patriot и уполномочило шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) вступить в официальные переговоры с США об их закупке по линии американской программы FMS. Поставки должны быть произведены в период с 2020 по 2025 годы.

При этом стоимость закупки весьма оптимистично оценивалась шведской стороной всего около 10 млрд шведских крон (около 1,3 млрд долл), однако, как потом сообщили шведские СМИ, эта цифра включала только сами системы без стоимости ракет. Позднее шведские правительственные источники неофициально выражали недовольство высокой ценой систем, запрошенной американцами во время начавшихся переговоров.

ЗРС Patriot была выбрана для приобретения Швецией в ведшемся с 2015 года неформальном тендере, в котором другими участниками выступали представленная Lockheed Martin система MEADS и франко-итальянская ЗРС Eurosam SAMP/T.

В вооруженных силах Швеции ЗРС Patriot должны заменить старые американские ЗРК средней дальности HAWK Phase III (шведское обозначение модернизированной версии Rb 97), остающиеся сейчас на вооружении двух дивизионов (61-го и 62-го) 6-го полка ПВО (Luftvärnsregementet - Lv6) шведской армии. Получение Швецией ЗРС большой дальности Patriot РАС-3+, бесспорно, значительно повысит возможности шведских вооруженных сил.