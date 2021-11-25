Швеция передала в войска первую батарею зенитной ракетной системы Patriot

18 ноября 2021 года состоялась церемония передачи шведским оборонным закупочным ведомством Försvarets Мaterielverk (FMV) в состав 6-го полка противовоздушной обороны (Luftvärnsregementet 6 - Lv6) шведской армии в Хальмстаде первой комплектной батареи закупленной Швецией американской зенитной ракетной системы Patriot Advanced Capability-3+ (PAC-3+) (шведское обозначение Luftvärnssystem 103). На церемонии присутствовали министр обороны Швеции Питер Хултквист и командование сухопутных войск Швеции и 10-го командования ПВО и ПРО армии США в Европе.

Церемония передачи в состав 6-го полка противовоздушной обороны шведской армии в Хальмстаде первой комплектной батареи закупленной Швецией американской зенитной ракетной системы Patriot Advanced Capability-3+ (PAC-3+). Хальмстад, 18.11.2021 (с) Terrance Rhodes / армия США

Напомним, что в августе 2018 года шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) подписало соглашение с правительством США о приобретении для вооруженных сил Швеции зенитной ракетной системы Patriot PAC-3+ в рамках американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), общей стоимостью более 10 млрд шведских крон (1,3 млрд долл), с поставкой основных элементов ЗРС в 2021-2022 годах, а части - по 2025 год.

Соглашение было подписано на приобретение четырех зенитных ракетных систем (батарей), включая четыре РЛС AN/MPQ-65, четыре батарейных пункта управления AN/MSQ-132 и 12 пусковых установок М903. Эти системы должны составить два дивизионных комплекта и заменить старые американские ЗРК средней дальности HAWK Phase III (шведское обозначение модернизированной версии Rb 97), остающиеся сейчас на вооружении двух дивизионов (61-го и 62-го) 6-го полка ПВО (Lv6) шведской армии.

При этом закупаемые системы должны включать только минимальный боекомплект зенитных ракет двух типов MIM-104E GEM-T и РАС-3 MSE, в основном для испытаний и боевой подготовки.

Таким образом, батарея ЗРС Patriot PAC-3+ вооруженных сил Швеции включает одну РЛС AN/MPQ-65, один пункт управления AN/MSQ-132 и три пусковые установки М903. Все элементы шведских ЗРС Patriot PAC-3+ устанавливаются на автомобильных шасси серии Rheinmetall MAN НХ c колесной формулой 8х8 производства германской совместной компании RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles), которых по отдельному контракту заказано 40 штук.

Поставки первых элементов ЗРС Patriot PAC-3+ и первой партии зенитных ракет Швеции были начаты в мае 2021 года. Ожидается, что все четыре батареи будут переданы в состав 6-го полка до конца 2022 года, и уже в 2022 году будут произведены первые стрельбы шведскими расчетами ЗРС.

Ранее агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в феврале 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Швеции по линии FMS четырех модернизированных зенитных ракетных систем Patriot PAC-3+ с предполагаемой стоимостью поставки 3,2 млрд долл. Согласно уведомлению, предполагалась поставка Швеции тех же четырех РЛС AN/MPQ-65, четырех батарейных пунктов управления AN/MSQ-132, 12 пусковых установок М903, четырех полевых электростанций EPP III и девяти антенно-мачтовых устройств, а также 100 ракет MIM-104E GEM-T, 200 ракет РАС-3 MSE. Также в поставку должны были войти соответствующее прочее оборудование, услуги по подготовке личного состава и технической поддержке. Генеральными подрядчиками по поставке должны выступать корпорации Raytheon и Lockheed Martin (производитель ракет РАС-3 MSE).

Позднее шведские правительственные источники неофициально выражали недовольство высокой ценой систем, запрошенной американцами во время начавшихся переговоров. В результате контрактное соглашение было заключено на сумму лишь чуть более 10 млрд крон, с минимумом боекомплекта. Обозначенный в уведомлении DSCA ракетный боезапас должен стоить по нынешнему курсу еще около 14,5-15 млрд крон, которые шведским правительством пока что не выделены. Данный вопрос планируется решить к 2025 году, когда шведские ЗРС Patriot должны достигнуть полной боеготовности.

ЗРС Patriot была выбрана для приобретения Швецией в ноябре 2017 года в ведшемся с 2015 года неформальном тендере, в котором другими участниками выступали представленная Lockheed Martin система MEADS и франко-итальянская ЗРС Eurosam SAMP/T.

Пусковые установки М903 и радиолокационная станция AN/MPQ-65 переданной в состав 6-го полка противовоздушной обороны шведской армии в Хальмстаде первой комплектной батареи закупленной Швецией американской зенитной ракетной системы Patriot Advanced Capability-3+ (PAC-3+). Хальмстад, 18.11.2021 (с) FMV

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