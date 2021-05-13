Швеция начала получать зенитные ракетные системы Patriot

Американская корпорация Lockheed Martin 10 мая 2021 года сообщила, что в апреле 2021 года поставила вооруженным силам Швеции первую партию зенитных управляемых ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) для приобретаемой Швецией зенитной ракетной системы Patriot. Количество полученных Швецией ракет (как и в целом их количество, заказанное шведской стороной) не разглашается.

Первые полученные вооруженными силами Швеции автомобильные шасси серии Rheinmetall MAN НХ c колесной формулой 8х8 производства германской совместной компании RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles), предназначенные для размещения элементов заказанной Швецией американской зенитной ракетной системы Patriot РАС-3+. 07.05.2021 (с) вооруженные силы Швеции

Ранее 7 мая 2021 года было сообщено, что вооруженные силы Швеции получили первые из 40 заказанных автомобильных шасси серии Rheinmetall MAN НХ c колесной формулой 8х8 производства германской совместной компании RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles), которые будут использоваться для размещения элементов заказанных Швецией ЗРС Patriot. Поставки всех 40 шасси НХ будут произведены до конца 2021 года. Заявлено, что поставки комплектных элементов ЗРС Patriot на данных шасси в состав 6-го полка ПВО (Luftvärnsregementet - Lv6) шведской армии будут начаты осенью 2021 года. В вооруженных силах Швеции ЗРС Patriot получила официалльное обозначение Luftvärnssystem 103.

Напомним, что в августе 2018 года шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) подписало соглашение с правительством США о приобретении для вооруженных сил Швеции зенитной ракетной системы Patriot PAC-3+ в рамках американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), общей стоимостью более 10 млрд шведских крон (1,3 млрд долл), с поставкой основных элементов ЗРС в 2021-2022 годах, а части - по 2025 год.

Соглашение было подписано на приобретение четырех зенитных ракетных систем (батарей), включая четыре РЛС AN/MPQ-65, четыре батарейных пункта управления AN/MSQ-132 и 12 пусковых установок М903. Эти системы должны составить два дивизионных комплекта и заменить старые американские ЗРК средней дальности HAWK Phase III (шведское обозначение модернизированной версии Rb 97), остающиеся сейчас на вооружении двух дивизионов (61-го и 62-го) 6-го полка ПВО (Lv6) шведской армии.

При этом закупаемые системы должны включать только минимальный боекомплект ракет, в основном для испытаний и боевой подготовки.

Ранее агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в феврале 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Швеции по линии FMS четырех модернизированных зенитных ракетных систем Patriot PAC-3+ с предполагаемой стоимостью поставки 3,2 млрд долл. Согласно уведомлению, предполагалась поставка Швеции тех же четырех РЛС AN/MPQ-65, четырех батарейных пунктов управления AN/MSQ-132, 12 пусковых установок М903, четырех полевых электростанций EPP III и девяти антенно-мачтовых устройств, а также 100 ракет MIM-104E GEM-T, 200 ракет РАС-3 MSE. Также в поставку должны были войти соответствующее прочее оборудование, услуги по подготовке личного состава и технической поддержке. Генеральными подрядчиками по поставке должны выступать корпорации Raytheon и Lockheed Martin (производитель ракет РАС-3 MSE).

Позднее шведские правительственные источники неофициально выражали недовольство высокой ценой систем, запрошенной американцами во время начавшихся переговоров. В результате контрактное соглашение было заключено на сумму лишь чуть более 10 млрд крон, с минимумом боекомплекта. Обозначенный в уведомлении DSCA ракетный боезапас должен стоить по нынешнему курсу еще около 14,5-15 млрд крон, которые шведским правительством пока что не выделены. Данный вопрос планируется решить к 2025 году, когда шведские ЗРС Patriot должны достигнуть полной боеготовности.

ЗРС Patriot была выбрана для приобретения Швецией в ноябре 2017 года в ведшемся с 2015 года неформальном тендере, в котором другими участниками выступали представленная Lockheed Martin система MEADS и франко-итальянская ЗРС Eurosam SAMP/T.

Зенитная управляемая ракета Lockheed Martin Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) (с) Lockheed Martin