Войти
14.08.2018
ЦАМТО

Швеция и США подписали соглашение о продаже систем ПВО/ПРО "Пэтриот"

278
0
0
Пусковые установки М903 с противоракетами РАС-3
Пусковые установки М903 с противоракетами РАС-3 американской зенитной ракетной системы Patriot из состава армии США во время развертывания в ходе совместных учений около Сохачева (Польша).
Источник: Janek Skarzynski / AFP / Getty Images

ЦАМТО, 13 августа. Компании Raytheon и Lockheed Martin 10 августа объявили о подписании представителями правительств Швеции и США письма с предложением и принятием предложения о покупке систем ПВО/ПРО "Пэтриот".

Следующий процедурный этап – подписание контракта, после чего Швеция станет шестым зарубежным заказчиком комплексов "Пэтриот" версии PAC-3 MSE после США, Катара, Японии, Румынии, Польши и ОАЭ.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Швеции в ноябре 2017 года уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС (FMV) направить в США письмо с запросом и приступить к предварительным переговорам о приобретения системы противовоздушной обороны "Пэтриот". Целью проекта является поставка ВС Швеции, начиная с 2020 года, системы ПРО/ПВО, которая должна быть готова к боевому применению не позднее 2025 года. Решение о покупке американской системы было принято по результатам сравнительной оценки с предложенным консорциумом Eurosam комплексом SAMP/T.

В феврале 2018 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+, включая РЛС AN/MPQ-65, 12 пусковых установок M903, 100 ЗУР MIM-104E (GEM-T), 200 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в 3,2 млрд. долл.

Правительство Швеции одобрило закупку 2 августа 2018 года и уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) заключить с властями США контракт на поставку четырех батарей "Пэтриот", ракет, сопутствующего оборудования и запасных частей, средств технического обслуживания, услуг обучения и технической поддержки.

Ценовые параметры соглашения не раскрываются, однако, как сообщалось ранее, стоимость начального пакета должна составить около 1,2 млрд. долл. Стоимость одобренного Госдепом США комплекта продажи существенно выше, поскольку в запросе FMV указывался самый полный перечень оборудования для оснащения 4 батарей.

В частности, на первом этапе планируется приобрести минимальный пакет ракет, необходимый для организации боевого дежурства и обучения личного состава. В перспективе может быть реализован опцион на поставку основной партии ЗУР, что увеличит стоимость продажи до 3 млрд. долл.

Как ожидается, поставка систем начнется к 2021 году и будет завершена до конца 2025 года.

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
ОАЭ
Польша
Румыния
США
Швеция
Япония
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.02.2018
Уведомление о предстоящей поставке Швеции зенитных ракетных систем Patriot PAC-3+
05.06.2018
Швеция близка к принятию решения о покупке ЗРК "Пэтриот"
30.03.2018
Приоритетная цель: зачем Швейцарии новая ПВО
21.11.2017
Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше ЗРК "Пэтриот"
22.08.2017
Европейское небо под контролем США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 06:25
  • 26
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 04:27
  • 1
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
  • 14.08 00:32
  • 9
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 13.08 23:43
  • 3
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 13.08 23:19
  • 6
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 13.08 23:13
  • 12
"Руслана" не ждите
  • 13.08 23:04
  • 4
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 13.08 23:03
  • 6
Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
  • 13.08 22:46
  • 9
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 22:24
  • 1
Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57
  • 13.08 22:16
  • 3
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 13.08 20:57
  • 102
"Кинжал" для "Тушки"
  • 13.08 20:05
  • 107
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 13.08 19:46
  • 75
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 13.08 19:35
  • 4
Российское оружие в Армении