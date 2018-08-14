Швеция и США подписали соглашение о продаже систем ПВО/ПРО "Пэтриот"

Пусковые установки М903 с противоракетами РАС-3 американской зенитной ракетной системы Patriot из состава армии США во время развертывания в ходе совместных учений около Сохачева (Польша).

ЦАМТО, 13 августа. Компании Raytheon и Lockheed Martin 10 августа объявили о подписании представителями правительств Швеции и США письма с предложением и принятием предложения о покупке систем ПВО/ПРО "Пэтриот".

Следующий процедурный этап – подписание контракта, после чего Швеция станет шестым зарубежным заказчиком комплексов "Пэтриот" версии PAC-3 MSE после США, Катара, Японии, Румынии, Польши и ОАЭ.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Швеции в ноябре 2017 года уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС (FMV) направить в США письмо с запросом и приступить к предварительным переговорам о приобретения системы противовоздушной обороны "Пэтриот". Целью проекта является поставка ВС Швеции, начиная с 2020 года, системы ПРО/ПВО, которая должна быть готова к боевому применению не позднее 2025 года. Решение о покупке американской системы было принято по результатам сравнительной оценки с предложенным консорциумом Eurosam комплексом SAMP/T.

В феврале 2018 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Швеции в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" в конфигурации PAC-3+, включая РЛС AN/MPQ-65, 12 пусковых установок M903, 100 ЗУР MIM-104E (GEM-T), 200 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в 3,2 млрд. долл.

Правительство Швеции одобрило закупку 2 августа 2018 года и уполномочило Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) заключить с властями США контракт на поставку четырех батарей "Пэтриот", ракет, сопутствующего оборудования и запасных частей, средств технического обслуживания, услуг обучения и технической поддержки.

Ценовые параметры соглашения не раскрываются, однако, как сообщалось ранее, стоимость начального пакета должна составить около 1,2 млрд. долл. Стоимость одобренного Госдепом США комплекта продажи существенно выше, поскольку в запросе FMV указывался самый полный перечень оборудования для оснащения 4 батарей.

В частности, на первом этапе планируется приобрести минимальный пакет ракет, необходимый для организации боевого дежурства и обучения личного состава. В перспективе может быть реализован опцион на поставку основной партии ЗУР, что увеличит стоимость продажи до 3 млрд. долл.

Как ожидается, поставка систем начнется к 2021 году и будет завершена до конца 2025 года.