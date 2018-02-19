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"Ростех" и "Система" могут подписать соглашение об СП в сфере микроэлектроники в марте - источники

20.02.2018 Интерфакс-АВН 52 0
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Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков.
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - "Ростех" и АФК "Система" могут в марте подписать соглашение о создании совместного предприятия (СП) в сфере микроэлектроники, сообщили "Интерфаксу" в понедельник два источника в отрасли.

"Документ может быть подписан в марте. Процедура также предполагает одобрение рамочного договора наблюдательным советом "Ростеха" и советом директоров "РТИ" (входит в АФК "Система"), - сказал один из собеседников агентства.

По его словам, один из вариантов названия объединенной компании - "Элемент".

Другой источник сказал "Интерфаксу", что объединенная компания должна стать национальным центром компетенции в области разработки и производства электронной компонентной базы.

"Одна из задач, которую предстоит решить - не только импортозамещение, но и импортоопережение. Предполагается, что к 2020 году объем гражданской продукции объединенной компании должен превысить 60%", - сказал он.

Как сообщалось, в СП войдут 22 предприятия. Со стороны "Ростеха" - 15, со стороны "РТИ" - 7.

По данным собеседников "Интерфакса", со стороны "Ростеха", как ожидается, в СП, в частности, войдут "Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" (АО "НИИМА Прогресс"), Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ), "Электростандарт", Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро (НЗПП), Завод полупроводниковых приборов (ЗПП), ТД "Росэл", Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике (СКТБ РТ), Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (НИИЭМП).

Со стороны "РТИ" в составе СП, как ожидается, будут "Микрон", НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), Научно-исследовательский институт точного машиностроения (НИИТМ), Воронежский завод полупроводниковых приборов (ВЗПП) и другие.

Совместное предприятие АФК "Система" и госкорпорации "Ростех" создано, технические детали уже оговорены сторонами, "остались процедурные вещи", сообщил 16 февраля журналистам в Сочи основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков.

"Мы создали. Теперь осталось (дождаться) распоряжение правительства - и будет считаться, что создано", - сказал он.

Представители "Ростеха" на прошлой неделе воздержались от комментариев по поводу создания СП.

Как сообщалось ранее, АФК "Система" и "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") договорились об объединении активов в сфере микроэлектроники. В рамках соглашения стороны собирались внести в СП свои активы, специализирующиеся на разработке, производстве и сертификации электронной компонентной базы.

Сообщалось, что соглашение корпораций предусматривало, что "Система" получит контрольный пакет в создаваемой компании, а также может привлечь финансовых инвесторов на этапе формирования объединенной компании.

Ранее в интервью газете "Коммерсант" глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил: "У "Системы" есть ряд предприятий, которые производят электронную компонентную базу, есть такие и у нас. И если мы их объединим, то это будет одно из самых больших и реально работающих предприятий".
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Микрон НИИМЭ
Ростех
Росэлектроника
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год

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