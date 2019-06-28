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28.06.2019
Вестник Мордовии

В Ростехе рассказали об экипировке "Сотник". Ею заменят "Ратник" в 2025 г.

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Источник изображения: Фото: rostec.ru.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех в 2020 году планирует начать опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". Об этом сообщается на rostec.ru.

В комплект войдут "противоминные" ботинки, "противотепловой" костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм. В автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить микро-беспилотные летательные аппараты. Изображение с камеры беспилотника будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. На электронные очки также можно будет проецировать команды управления, карты местности и др.

"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в Ростех. Благодаря применению инновационных материалов и совмещению функций отдельных элементов вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 килограммов", - рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В "Сотнике" будет использован электроуправляемый материал "хамелеон" - разработка холдинга "Росэлектроника". Электрохром способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. Впервые шлем с уникальным покрытием демонстрировался на форуме "Армия-2018".

Ростех поставляет российской армии комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник" с 2014 года. Экипировка состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жизне- и энергообеспечения, управления и связи, поражения и защиты. Она предназначена для действий в различных климатических условиях в любое время суток. В ходе эксплуатации практически все элементы экипировки регулярно дорабатываются и поставляются в войска.

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