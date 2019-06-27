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27.06.2019
ТАСС

Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году

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Ратник-3
Боевая экипировка третьего поколения "Ратник-3".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

До этого комплект был известен как "Ратник-3"

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. ЦННИТОЧМАШ начнет создание комплекта боевой экипировки следующего поколения "Сотник" в 2020 году. Ранее комплект был известен как "Ратник-3", говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Ростеха.

"АО "ЦНИИТОЧШМАШ" (входит в госкорпорацию "Ростех") в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник", - сообщили в корпорации.

Как пояснили в Ростехе, комплект экипировки получит ряд новейших элементов - "противоминные ботинки", противотепловой костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков и противорадиолокационный костюм. Кроме того, для "Сотника" планируется интегрировать микро-беспилотники, которые будут связаны с автоматизированной системой управления тактического звена. Изображение с их камер будут проецироваться на забрало шлема или защитные очки. На электронных очках также будут отображаться команды управления, карты местности и другое.

"Согласно планам, комплект третьего поколения "Сотник" должен прийти на смену "Ратнику" уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в Ростех. Благодаря применению инновационных материалов и совмещению функций отдельных элементов вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 кг", - приводят в пресс-службе слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

"Сотник" также получит электроуправляемый материал "хамелеон", совместной разработки ЦНИИТОЧМАШ и холдинга "Росэлектроника". Электрохром способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. Впервые прототип материала был показан на шлеме в рамках форума "Армия-2018".

Международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня 2019 года на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" в Кубинке. Участие в мероприятии примут более 100 иностранных делегаций.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ратник-3
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Чемезов Сергей
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