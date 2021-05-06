Войти
Время электроники

Столп отечественной микроэлектроники сообщил о гигантском росте выручки по итогам 2020 года

1118
0
+2
Производство микроэлектроники
Производство микроэлектроники.
Источник изображения: industry-hunter.com

ГК «Микрон», называющая себя крупнейшим российским вендором микроэлектроники, сообщила о 32-процентном росте выручки по итогам 2020 г.

Группа компаний (ГК) «Микрон» заявила о резком росте своих финансовых показателей в 2020 г. в сравнении с итогами 2019 г. Выручка ГК, как сообщили ее представители, за год подскочила на 32% и достигла 15,617 млрд руб.

Этого результата ГК добилась в первую очередь за счет выхода на новые для нее сегменты рынка и развития экспорта. Эти два фактора также положительно сказались на росте операционной прибыли. Она составила 1,199 млрд руб., и это на 29% больше показателей 2019 г.

В то же время выйти на положительную чистую прибыль «Микрон» не удалось. В компании объяснили это «критическим влиянием пандемии на производство и логистику, а также себестоимость продукции при имеющихся финансовых обязательствах и существенным ростом цен на материалы и комплектующие». Размер чистого убытка представители «Микрона» не указали.

«Микрон» называет себя «крупнейшим производителем и экспортером микроэлектроники в России». Стоит отметить, что от своих мировых конкурентов компания сильно отстает в техническом плане. Самый продвинутый техпроцесс их тех, что она освоила на конец апреля 2021 г. – это 65 нм, тогда как тайваньская TSMC с 2020 г. выпускает продукцию по 5-нанометровым нормам и готовится к переходу на 3 нм в 2022 г.

Отметим, что в конце декабря 2020 г. по решению Отраслевой комиссии Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИиПП) «Микрону» была одобрена субсидия в размере 51,8 млн руб. Эти деньги позволят предприятию частично компенсировать затраты на лизинг оборудования для сборки чип-модулей смарт-карт и производства RFID меток. Субсидии компании предоставило и Минпромторга – деньги «Микрон» потратила на частичную компенсацию затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также на транспортировку экспортной продукции.

В течение 2020 г. «Микрон» смог увеличить несколько своих показателей. В частности, количество его клиентов в масштабах всего мира увеличилось более чем на 60 и в сумме перевалило за 500. По данным компании, новые клиенты работают в сферах строительства, медицины транспорта, торговли, энергетики, легкой промышленности и др.

Под новыми сегментами, выход на которые помог «Микрону» нарастить годовую выручку, подразумевается, помимо прочего, и производство автомобилей. Компания разработала полноценную линейку продуктов для сегмента автоэлектроники – регуляторы и стабилизаторы напряжения, микросхемы управления светодиодными приборами освещения, драйверы спидометра и тахометра, LED-драйверы и др. Все эти приборы предназначены как для внутреннего российского, так и для внешнего рынка.

В дополнение к перечисленному «Микрон» смог на четверть (25%) увеличить объемы поставок поставок чип-модулей для банковских карт национальной платежной системы «Мир». За год было выпущено 5 млн таких модулей.

В 2020 г. «Микрон» освоил производство 40 новых микросхем, 18 из которых предназначены для промышленного применения. Вместе с этим он разработал 27 новых RFID-изделий, добавив их к 300 ранее созданным. Также в рамках программы по расширению каналов продаж «Микрон» запустил онлайн-магазин своей RFID-продукции для розничной продажи физлицам.

В течение отчетного периода компания оформила четыре патента на объекты интеллектуальной собственности. Помимо этого, за весь 2020 г. в Реестр российской радиоэлектронной продукции было включено 18 ее продуктов.

История «Микрона» берет начало в 1959 г., когда был основан Воронежский завод полупроводниковых приборов. Сейчас он носит название ЗАО «ВЗПП-Микрон» и входит в ГК «Микрон» наряду с ПАО «Микрон» (Москва), АО «Светлана-полупроводники» (Санкт-Петербург), сборочным цехом в Шэньчжэне (Китай) и рядом торговых представительств в Китае и Тайване.

Согласно ЕГРЮЛ, «ВЗПП-Микрон» имеет уставной капитал около 1,27 млрд руб.. Завод на 100% принадлежит компании ЗАО «РТИ микроэлектроника», дочерней компании «АФК система».

В настоящее время ГК «Микрон» входит в компанию «Элемент», объединившую микроэлектронные предприятия госкорпорации «Ростех» (вместе с входящим в нее холдингом «Росэлектроника» и АФК «Система» (через «РТИ микроэлектроника»). Стороны договорились о создании совместного предприятия (СП) в феврале 2019 г.

Согласно условиям соглашения, обе стороны внесли в свое СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайн-центров в сфере микроэлектронной компонентной базы (МЭКБ). В объединенной компании «РТИ микроэлектроника» получила контрольный пакет (50% плюс одна акция), а «Ростеху» и «Росэлектронике» достался совокупный пакет 50% минус одна акция. РТИ доплатила за свою долю в предприятии 1,35 млрд руб.

По условиям договора Ростех и «Росэлектроника» внесли в СП девять активов общей стоимостью 11,5 млрд руб.. В список вошли 100% акций «Научно-исследовательского института электронной техники (НИИЭТ) «Электростандарт», «Научно-производственного предприятия (НПП) «Восток», «Новосибирского завода полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро» (НЗПП), «Научно-исследовательского института электронной и микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс», «Специального конструкторско-технологического бюро по релейной технике» (СКТБ РТ), «Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Дейтон» и торгового дома «Росэл». Также были внесены 51% акций завода «Марс» и 25% акций зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем».

«РТИ микроэлектроника» внесла 12 активов в сумме на 8,49 млрд руб. В их числе: 100-процентная доля в «Научно-исследовательском институте молекулярной электроники» (НИИМЭ), «ВЗПП-Микрон» («Воронежский завод полупроводниковых приборов»), «Ситроникс-МД», Mikron America, СТТ, ДЦ «Микрон» и Cosmos Wealth. Также были переданы 92% акций завод «Микрон», 75% акций «Научно-исследовательского института точного машиностроения» (НИИТМ), 65% акций «Коннектор Оптикс», 50% в совместном предприятии «Микрона» с московским метрополитеном - «Микрон Секьюрити Принтинг» - и 10% акций вышеупомянутого завода «Ангстрем».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Компании
Ангстрем
Микрон НИИМЭ
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
СИТРОНИКС
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
RFID
Марс
Медицина
Наноиндустрия
Похожие новости
09.04.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий» Часть 2 «Голый король» отечественной электроники» (фрагмент)
11.02.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
01.07.2010
Генеральный директор ОАО "Российская электроника" Андрей Зверев: "У государства нет права на риск"
10.04.2009
Антикризисный локомотив России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 18:58
  • 1
Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков за дискредитирующие поступки
  • 06.05 18:43
  • 17
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 06.05 18:14
  • 5
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 06.05 17:59
  • 10
Солдат, воспитанный айфоном
  • 06.05 16:40
  • 3
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 06.05 16:33
  • 6
Лазер без московской прописки
  • 06.05 15:01
  • 79
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 06.05 13:39
  • 4
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 06.05 13:25
  • 2
"Влетели по полной". Какие страны пострадают от выхода России из ДОН?
  • 06.05 10:56
  • 8
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 06.05 09:08
  • 168
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 05:44
  • 1
На Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы
  • 06.05 05:43
  • 1
В тылу борьбы: как эвакуировали промышленность в начале войны
  • 05.05 21:39
  • 22
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 20:55
  • 1
Для госкомпаний могут ввести механизм гарантированного заказа у предприятий ОПК