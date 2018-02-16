Почему НАСА не обойтись без боевых водолазов



Астронавты Чарльз Конрад (слева) и Гордон Купер на борту противолодочного авианосца "Лейк Шамплейн" после завершения полета космического корабля "Джемини-5". 29 августа 1965 года.

Источник: www.nasa.gov Астронавты Чарльз Конрад (слева) и Гордон Купер на борту противолодочного авианосца "Лейк Шамплейн" после завершения полета космического корабля "Джемини-5". 29 августа 1965 года.Источник: www.nasa.gov

Американский флот поможет найти и спасти экипаж перспективного космического корабля "Орион"

Американский флот всегда спасал своих астронавтов. Нет, не в том смысле, что спасал от каких-то бед или несчастий, а в том плане, что именно боевым кораблям Военно-морских сил Соединенных Штатов приходилось с самого начала многолетней истории американской программы пилотируемых космических полетов искать приводнявшиеся спускаемые аппараты (капсулы) пилотируемых космических кораблей (КК) разных серий, эвакуировать из них космопроходцев, а затем доставать из воды и само "железо". Ведь если спускаемые аппараты наших космических кораблей падали в тайгу и степь, оправдывая статус страны как "континентальной державы", то американские делали то же самое, но строго в океан. Что поделать, надо все же как-то подтверждать титул "морской нации".

"КОСМИЧЕСКИЕ" АВИАНОСЦЫ

Впервые такую поисково-эвакуационную операцию американские моряки и морпехи провели 5 мая 1961 года, когда искали и спасали спускаемый аппарат КК "Свобода 7" и его обитателя Алана Шепарда - первого американца, побывавшего в космосе (полет, правда, был суборбитальным, но в космос он все же вышел, а потому и стал первым "янки" в космосе). В той операции принимал участие герой корейской войны противолодочный авианосец "Лейк Шамплейн" типа "Эссекс", которым тогда командовал уже ставший знаменитым на флоте кэптен, а впоследствии вице-адмирал Ральф Уэймут. Спускаемый аппарат же и астронавта на борт корабля доставил вертолет HUS-1 "Сихорс" (с 1962 года переименован в UH-34E) из состава 262-й эскадрильи средних вертолетов авиации Корпуса морской пехоты США.

Позже, в 1965 году, этот же авианосец участвовал в операциях по поиску и подъему спускаемых аппаратов прототипа пилотируемого КК "Джемини" и КК "Джемини-5", на котором орбитальный полет выполняли астронавты Гордон Купер – самый молодой из первого американского отряда астронавтов и первый человек в истории, совершивший орбитальный полет дважды, – и Чарльз Конрад – один из тех 24 счастливчиков, кто долетел до Луны, и один из 12 небожителей, кто получил привилегию ступить на поверхность спутника Земли.

Впрочем, иногда "железо" спасаться не хотело и тонуло, как это случилось 21 июля 1961 года со спускаемым аппаратом КК "Колокол Свободы 7" серии "Меркурий". Вскоре после приводнения в спускаемый аппарат начала поступать забортная вода и находившемуся в нем астронавту Вирджилу Гриссому повезло, что к тому времени спасательные вертолеты уже находились рядом. Астронавта они спасли, а вот сам спускаемый аппарат затонул на глубине около 4,9 км в полутысяче километров от мыса Канаверал.

Подняли побывавший в космосе, но спасовавший перед водной стихией "Колокол Свободы" со дна Атлантического океана только 20 июля 1999 года – в 30-ю годовщину прилунения "Аполлона-11", что почти совпало с 38-летней годовщиной затопления "колокола". Финансировал операцию, что интересно, канал Discovery, а спускаемый аппарат, из которого аккуратно удалили взрывное устройство гидроакустической системы определения места падения спускаемых аппаратов и головных частей боевых ракет методом триангуляции места подводного взрыва путем засечек последнего акустической аппаратурой из нескольких точек (Sound Fixing And Ranging (или Sofar) bomb), теперь находится в Канзасском центре космосферы и космоса, более широко известном как "Космосфера" и расположенном в городе Хатчинсон, штат Канзас. Но этот случай был все же исключением из правил. Флот свое дело знал на "пять", да и утонул "колокол" все-таки не по вине моряков.

ОТ ДЕСАНТНИКОВ ДО ВОДОЛАЗОВ

С той поры прошло уже более полувека, а ничего, по сути, не изменилось: флот по-прежнему спасает "космических бродяг" НАСА. Будут решать эту задачу моряки дяди Сэма и в отношении американского перспективного многоцелевого пилотируемого КК "Орион" (Orion MPCV). Причем учатся они спасать его уже сегодня – за несколько лет до того дня, как первый из кораблей этого типа отправится в опасный космический полет.

Водолазы из 1-й мобильной водолазно-спасательной роты 3-го мобильного отряда обезвреживания боеприпасов готовят макет спускаемого аппарата космического корабля «Орион» к буксировке в доковую камеру десантного транспорта-дока «Сан-Диего». Тихий океан, 31 октября 2016 года. Источник: www.navy.mil

В частности, в период с 17 по 23 января 2018 года экипаж десантного транспорта-дока "Анкоридж" типа "Сан-Антонио" совместно с прикомандированными моряками с однотипного корабля "Новый Орлеан" и специалистами агентства НАСА выполнил очередную по счету учебно-тренировочную операцию по поиску и подъему на борт макета спускаемого аппарата перспективного пилотируемого космического корабля "Орион", предназначенного, по официальным заявлениям американцев, для исследования ближнего, а в перспективе и дальнего космоса. При этом если "Анкоридж" спасал "Орион" уже в четвертый раз, то всего на сегодня таких учебно-тренировочных операций, которые обозначаются Underway Recovery Test (URT), американские специалисты из ряда ведомств провели уже шесть. В других операциях принимали участие однотипные корабли "Сан-Диего" и "Арлингтон", который, правда, был задействован в тренировке по заводке макета спускаемого аппарата КК "Орион" в его доковую камеру в месте базирования корабля – без выхода последнего в море.

Также во всех операциях URT, главной задачей которых является отработка действий по поиску спускаемого аппарата КК "Орион", эвакуации астронавтов и подъему спускаемого аппарата на борт корабля в ночное и дневное время в условиях различного состояния моря, принимали участие военнослужащие базирующегося на военно-морскую базу Коронадо 12-го дивизиона катеров спецназначения 4-й группы сил спецопераций Командования спецопераций ВМС США, главной задачей которых является доставка и эвакуация подразделений военно-морского спецназа, а также водолазы из состава приписанного к военно-морской базе Сан-Диего 3-го мобильного отряда обезвреживания боеприпасов 1-й группы обезвреживания боеприпасов Командования обеспечения экспедиционных сил ВМС.

"Для того чтобы быть готовыми к решению задачи в рамках данной миссии, наш экипаж на самом деле уже несколько месяцев тренируется совместно с НАСА по всему спектру вопросов, начиная от конференций, на которых осуществляется планирование операции, до выполнения заданий уже конкретно на месте, – говорит командир "Анкориджа" кэптен Деннис Джако. – И, на мой взгляд, корабль и его экипаж делают грандиозную работу в интересах имеющей историческое значение задачи, которую нам пришлось добавить в наше и так очень жесткое расписание мероприятий, которые нам необходимо отработать в преддверии отправки на боевую службу".

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Причина, по которой для участия в поисково-эвакуационных операциях по осуществляемой американским космическим агентством программе "Орион" были выбраны напоминающие своими внешними обводами футуристические инопланетные корабли десантные транспорты-доки типа "Сан-Антонио", весьма проста и понятна даже не специалисту. Дело в том, что корабли данного типа, предназначенные, естественно, в первую очередь для осуществления трансокеанских перевозок подразделений морской пехоты и различных вооружений, военной и специальной техники, а также проведения морских десантных операций, по своему архитектурно-конструктивному типу и имеющимся возможностям являются идеальными средствами проведения тех операций, которые необходимы НАСА в рамках реализации упомянутой программы, а именно – для поиска спускаемого аппарата космического корабля, эвакуации астронавтов и доставки спускаемого аппарата на базу НАСА.

И если раньше, особенно на заре истории американской программы пилотируемых космических полетов, спускаемые аппараты поднимали вертолетами и кранами на борт авианосцев и других кораблей, то в случае с имеющими полное водоизмещение 25 300 т и способными развивать скорость хода более 22 узлов десантными транспортами-доками типа "Сан-Антонио" проблема решается намного проще: капсулу просто заталкивают в заполненную водой доковую камеру корабля, которая предназначена для базирования, выпуска и приема обратно десантно-высадочных средств (катеров) и плавающей боевой бронированной техники, а потому имеет весьма внушительные размеры. Только представьте, что внутри этого "колодца" могут одновременно уместиться два десантных катера на воздушной подушке типа LCAC, каждый из которых имеет размеры 26,4 х 14,3 м и полное водоизмещение 185 т, либо до 14 плавающих бронетранспортеров. Плюс к тому на корабле есть три грузовые палубы для размещения военной и иной техники, а также различных грузов общей площадью 2323 кв. м и два вместительных грузовых трюма общей площадью около 1000 кв. м.

Естественно, что только на пользу операции в интересах НАСА идет и современное и разнообразное радиотехническое вооружение этих кораблей (включая новейшие радиолокационные средства обнаружения и сопровождения), и наличие на борту множества различных катеров, скоростных лодок, вертолетов, а также крупного и хорошо оснащенного специальным медицинским оборудованием госпиталя с двумя операционными и 24 койко-местами. К услугам "путешествующих" – тренажерный зал и специальные комнаты для отдыха, а также помещения для проведения брифингов и т.п.

К тому же "Сан-Антонио" и его "систер-шипы" являются на сегодня одними из новейших кораблей в боевом составе ВМС Соединенных Штатов: головной корабль этого типа был введен в строй всего 12 лет назад – 14 января 2006 года, тогда как "Сан-Диего" вошел в строй 19 мая 2012 года, "Арлингтон" – 8 февраля 2013 года, а "Анкоридж" и вовсе пополнил боевой состав флота 4 мая 2013 года, то есть менее пяти лет назад.

СЦЕНАРИЙ ТРЕНИРОВКИ

План нынешнего учения с участием "Анкориджа", получившего обозначение URT-6, был на первый взгляд достаточно прост.

Сначала экипажу корабля при содействии специалистов агентства НАСА необходимо было заполнить доковую камеру водой и вытащить макет спускаемого аппарата пилотируемого КК "Орион" наружу, после чего корабль на малом ходу отходил от него. Когда же расстояние между кораблем и спускаемым аппаратом оказывалось достаточно большим, страховочные лини, соединявшие его с "Анкориджем", сбрасывались в воду.

Затем в дело вступали водолазы, в задачу которых входило установить на спускаемом аппарате специальное стабилизирующее надувное кольцо, которое было разработано специалистами НАСА для того, чтобы обеспечить вернувшимся из космического полета астронавтам возможность находиться в спускаемом аппарате на поверхности воды в ожидании помощи со стороны поисково-эвакуационной группы вплоть до трех суток.

А затем все действия надо было повторить фактически в обратном порядке: водолазы снимали стабилизирующее кольцо, крепили страховочные лини к лодкам типа "Зодиак", после чего стабилизировали макет спускаемого аппарата и затем крепили буксировочные тросы к стоящим на вооружении 12-го дивизиона катеров специального назначения жестким надувным лодкам SOC RHIB (Special Operations Craft Rigid Hull Inflatable Boat), при помощи которых макет спускаемого аппарата буксировали в направлении "Анкориджа". После подвода макета спускаемого аппарата КК "Орион" к кормовым воротам доковой камеры десантного транспорта-дока моряки крепили его с помощью тросов к специально разработанной для этой цели инженерами агентства НАСА лебедке, при помощи которой макет спускаемого аппарата затем аккуратно заводился в доковую камеру "Анкориджа". На этом все…

Хотя нет – все это морякам и спецам из НАСА придется повторить в течение нескольких дней далеко не один раз, поскольку их действия должны быть отработаны до автоматизма, а все мало-мальски значимые недостатки и проблемы должны быть неизбежно выявлены, проанализированы и затем устранены!

"Вся эта операция отличается чрезвычайно высокой сложностью, особенно на этапе подвода спускаемого аппарата близко к корме корабля, но НАСА приняло наши предложения и модифицировало оборудование для проведения этой учебно-тренировочной операции, – подчеркивает водолаз 3-го мобильного отряда обезвреживания боеприпасов старшина Бю Лонтайн. – В действительности достаточно кому-то одному оказаться не очень внимательным, и все может пойти наперекосяк. И для того, чтобы безопасно выполнить операцию со спускаемым аппаратом, нам пришлось предварительно провести тренировки с оборудованием и оснасткой. Со стороны может показаться, что это обычная операция по эвакуации [спускаемого аппарата], но на самом деле это очень сложная процедура".

По словам представителей ВМС США и агентства НАСА, такие тренировки позволяют им заранее и до самой последней мелочи отработать действия по поиску и эвакуации астронавтов, а также подъему на борт корабля спускаемого аппарата перспективного пилотируемого КК "Орион". В процессе этих тренировок, проводимых в реальных условиях открытого моря, да еще и в различных погодных условиях (говоря военным языком – в условиях, максимально приближенных к боевым), морякам и специалистам космического агентства удается не только решать различные возникающие проблемные моменты, которых, надо сказать, с каждым разом становится меньше, но и постоянно поддерживать навыки по проведению операций подобного рода у всех привлекаемых к данной амбициозной программе подразделений и специалистов различного профиля, что в конечном итоге позволит проводить такие операции в отношении реального спускаемого аппарата космического корабля "Орион" с требуемыми слаженностью и эффективностью.

В рамках описываемой нами тренировки на борту "Анкориджа" в целях наблюдения за выполняемыми военнослужащими американских ВМС и специалистами НАСА операциями впервые присутствовал астронавт Стивен Боуэн, который имеет и самое непосредственное отношение к флоту – он является кэптеном ВМС США в отставке и вторым в истории Америки подводником, проторившим себе дорогу в космос. В астронавты он, кстати, пришел с должности старпома головной многоцелевой атомной подводной лодки типа "Вирджиния".

"Я весьма доволен тем, что пока что увидел, – приводит слова Боуэна в статье "Navy and NASA Complete Underway Recovery Test", опубликованной 25 января на сайте ВМС США старшина 3-го класса Натали Байерс. – Причина, по которой проводятся такие тренировки, заключается в том, чтобы лучше понимать происходящее. Вы понимаете, что не можете получить ответы на все вопросы прямо сейчас. В будущем неизбежно придется вносить изменения, поэтому они должны быть все время готовы к этому".

Учебно-тренировочные операции URT в рамках реализации программы "Орион" проводятся ВМС и НАСА с 2014 года и будут продолжаться на регулярной основе вплоть до того момента, пока специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства не посчитают, что операция по эвакуации астронавтов и подъему спускаемого аппарата на борт корабля проводится без ошибок, с требуемой точностью и безопасностью. Следующая тренировка, URT-7, назначена пока на октябрь 2018 года, в ней планируется задействовать уже другой десантный транспорт-док типа "Сан-Антонио" – "Сомерсет". В ходе данного мероприятия специалисты НАСА планируют среди прочего проверить работу и осуществить верификацию различного специального оборудования, необходимого для проведения означенной операции со спускаемым аппаратом КК "Орион".

В этой связи директор агентства НАСА по поисково-эвакуационным операциям Мелисса Джонс, оценивая значимость проводимых учебно-тренировочных мероприятий, указывает на то, что уже проведенные и только предстоящие тренировки позволяют военнослужащим американских ВМС и специалистам НАСА наилучшим образом подготовиться к выполнению поисково-эвакуационных мероприятий в отношении спускаемого аппарата реального космического корабля "Орион", первый полет которого с экипажем на борту запланирован на начало 2020-х годов. "Тренировка на этой неделе прошла очень успешно, – отметила при этом Мелисса Джонс. – Мы смогли с первого же захода сэкономить 15 минут от назначенного по плану лимита времени, что является для нас весьма важным, поскольку наша задача – эвакуировать экипаж как можно быстрее".

Первый пилотируемый полет нового американского многоцелевого космического корабля "Орион", который призван вывести Америку в лидеры по освоению космического пространства и обеспечить полеты американских астронавтов к Луне и Марсу, планируется пока не ранее 2023 года. Беспилотный же испытательный полет "Ориона" состоялся 5 декабря 2014 года. И хотя "Орион" – это не "Прометей" из одноименного блокбастера и не "Энтерпрайз" из киносаги "Звездный путь", но, по задумке его создателей, он должен стать новым словом в космической технике и призван расширить возможности НАСА и его партнеров по исследованию ближнего, а то и дальнего космоса. Что из этого выйдет на самом деле, мы узнаем совсем скоро – всего через пять лет. А пока понаблюдаем за тренировками.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"