Украина модернизировала 50-летний ракетный комплекс
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Зенитно-ракетный комплекс С-125М "Печора".
Источник: rg.ru
Концерн "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125М "Печора". Об этом в Facebook в воскресенье, 11 февраля, написал президент Украины Петр Порошенко.
По словам главы государства, модернизированный комплекс прошел успешные испытания. Максимальная высота поражения составила 25 километров, а дальняя граница зоны поражения — 40 километров. "Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей", — отметил Порошенко, добавив, что "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации ракет.
С-125М — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР в 1961 году. В настоящее время от эксплуатации "Печоры" отказались в ряде государств, включая Россию, Финляндию, Сомали и Камбоджу.
Ранее сообщалось, что Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты.
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11.02.2018
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