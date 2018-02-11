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Украина модернизировала 50-летний ракетный комплекс

13.02.2018 Lenta.ru 333 0
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ЗРК С-125М "Печора"
Зенитно-ракетный комплекс С-125М "Печора".
Источник: rg.ru

Концерн "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125М "Печора". Об этом в Facebook в воскресенье, 11 февраля, написал президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы государства, модернизированный комплекс прошел успешные испытания. Максимальная высота поражения составила 25 километров, а дальняя граница зоны поражения — 40 километров. "Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей", — отметил Порошенко, добавив, что "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации ракет.

С-125М — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия. Был принят на вооружение в СССР в 1961 году. В настоящее время от эксплуатации "Печоры" отказались в ряде государств, включая Россию, Финляндию, Сомали и Камбоджу.

Ранее сообщалось, что Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты.
11.02.2018
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Страны
Камбоджа
Россия
Сомали
Украина
Финляндия
Продукция
С-125
Компании
Укроборонпром

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