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Россия поставила Украине оружие "сдерживания агрессора"

07.02.2018 Lenta.ru 414 0
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Х-35
Противокорабельные ракеты Х-35 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты. Фрагмент копии документа в сеть выложила блогер diana_mihailova.

Из представленных материалов следует, что один экземпляр изделия 78 экспортирован ГНПЦ "Звезда-Стрела" в адрес КБ "Луч" в рамках реализации соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий ОПК, подписанного в 1993 году правительствами Украины и России.

Первые испытания украинской крылатой ракеты состоялись 30 января 2018 года. Ракета наземного базирования, как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, способна поражать наземные и морские цели. "Готов еще один существенный аргумент для сдерживания агрессора", — написал тогда чиновник в Twitter.

Военный блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий, сообщал, что испытанная Украиной первая собственная крылатая ракета создана КБ "Луч" в рамках ОКР "Нептун" на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.
05.02.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Корпорация ТРВ
Луч КБ

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