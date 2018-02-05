Россия поставила Украине оружие "сдерживания агрессора"



Противокорабельные ракеты Х-35 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Источник: Алексей Даничев / РИА Новости Противокорабельные ракеты Х-35 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение».Источник: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия в 2002 году экспортировала на Украину эталонный образец изделия 78 (ракету Х-35). Впоследствии экземпляр стал основой для создания Киевом первой собственной крылатой ракеты. Фрагмент копии документа в сеть выложила блогер diana_mihailova.

Из представленных материалов следует, что один экземпляр изделия 78 экспортирован ГНПЦ "Звезда-Стрела" в адрес КБ "Луч" в рамках реализации соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий ОПК, подписанного в 1993 году правительствами Украины и России.

Первые испытания украинской крылатой ракеты состоялись 30 января 2018 года. Ракета наземного базирования, как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, способна поражать наземные и морские цели. "Готов еще один существенный аргумент для сдерживания агрессора", — написал тогда чиновник в Twitter.

Военный блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий, сообщал, что испытанная Украиной первая собственная крылатая ракета создана КБ "Луч" в рамках ОКР "Нептун" на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.