Стратегический единорог



Военнослужащие ВС Джибути.

Источник: politeka.net Военнослужащие ВС Джибути.Источник: politeka.net

В Джибути собраны воинские контингенты большинства ведущих стран

Эритрея и Джибути – ближайшие соседи географически и исторически. Обе относятся к Африканскому Рогу, с территории обеих можно контролировать один из ключевых мировых проливов – Баб-эль-Мандеб. Но по структуре вооруженных сил отличаются разительно.

Эритрея возникла как независимое государство в 1993-м, победив в гражданской войне с Эфиопией ("Гегемон на регион"), чьей провинцией была до этого. В 1998–2000 годах имела место вторая война между ними. Ее Эритрея проиграла, понеся тяжелые потери.

И бившие, и битые

Вооружение эритрейской армии почти полностью советское – либо захваченное у Эфиопии в ходе гражданской войны, либо приобретенное в России, Белоруссии, Болгарии, на Украине. Западной техники совсем мало.

“Джибути – мировой рекордсмен по числу иностранных военных баз”

Сухопутные войска состоят из 4 корпусов (261, 371, 481, 591-й). В их составе 23 пехотные (1–5, 10–13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 35–37, 39, 42, 49-я) и одна – 525-я дивизия коммандос, 74-я механизированная бригада. Танковый парк – от 120 до 150 T-54 и T-55. На вооружении до 40 БРДМ-1 и БРДМ-2, до 50 БМП-1, до 135 БТР (10 МТЛБ, до 25 БТР-152, до 100 БТР-60ПБ). Артиллерия включает до 32 САУ 2С1, 80 буксируемых орудий (примерно 40 М-30 и Д-30, около 40 М-46), до 34 РСЗО (25 БМ-21, 9 "Ураган"). Есть ПТРК "Малютка", "Конкурс" и "Корнет", ПТО Д-44. В составе армейской ПВО 2 дивизиона ЗРК С-125 (8 ПУ), до 100 ПЗРК (до 50 "Стрела-2", до 50 "Игла"), 9 ЗСУ-23-4 "Шилка", 73 зенитных орудия (61 ЗУ-23-2, 12 С-60).

Кроме РСЗО "Ураган" и ПЗРК "Игла", вся техника сильно устарела и плохо обслуживается, точные потери в ходе войны с Эфиопией неизвестны, поэтому реальное количество боеспособных ВВТ может быть значительно ниже.

ВВС имеют в составе достаточно современные советские истребители – до 10 Су-27, до 14 МиГ-29. Известно о 9 транспортных самолетах (1 американский "Бич-200", до 3 китайских Y-12-II, до 5 немецких Do-28D) и порядка 15 учебных (до 8 финских L-90ТР, до 3 итальянских МВ339СЕ, 4 чешских Z-143). Есть 4 советских боевых вертолета Ми-24П и до 11 многоцелевых (4–6 американских "Белл-412", 5 российских Ми-17).

ВМС имеют в составе 1 ракетный катер пр. 205, оставшийся от Эфиопии, но его боеспособность крайне сомнительна. На вооружении сторожевые (4–6 израильских "Супер Двора", 3 американских "Свифтшип") и десантные (1–2 советских Т-4, 1 французский EDIC, 1 израильский "Ашдод") катера.

Офшор для военных баз

Находясь в сложнейшем регионе мира, Джибути сохраняет политическую стабильность. Хорошие отношения с большинством великих держав и средства от аренды военных объектов позволили стране создать гораздо более сильные ВС, чем она могла бы иметь без столь широкого международного сотрудничества.

Сухопутные войска включают 9 полков: 4 пехотных, бронетанковый, СБР, Республиканской гвардии, артиллерийский, связи.

Танковый парк состоит из 60 старых французских легких АМХ-13.

На вооружении 67 БРМ (французских AML-60, AML-90, VBL, 12 южноафриканских "Ратель-90", 7 итальянских "Пума", 12 советских БРДМ-2), до 5 китайских БМТВ PTL-02 и 61 БТР (12 советских БТР-60ПБ, 8 БТР-80, южноафриканские "Касспир" и RG-33, 9 и 10 единиц соответственно, 22 американских "Кугар", из них 15 в варианте РКSV). Артиллерия включает 10 американских САУ М109А1, 6 советских буксируемых орудий Д-30, 45 французских минометов, 12 северокорейских РСЗО БМ-11. Наземная ПВО состоит из 5 французских ЗСУ М693 и 10 зенитных орудий (по 5 советских ЗУ-23-2 и шведских L/70).

ВВС не имеет боевых самолетов, есть лишь транспортные: 1 "Цессна-208", 3 чехословацких L-410UVP, китайские МА60 и Y-12Е. Ударный потенциал ВВС обеспечивают боевые вертолеты: 1 российский Ми-35, 2 советских Ми-24. Многоцелевые и транспортные вертолеты: 1 американский S-76А, 1 французский AS355F и 4 SA365, 3 советских Ми-8.

ВМС являются чисто символическими. Они включают до 16 малых сторожевых катеров, 1 десантный катер.

В последнее время в регионе Африканского Рога появилось множество иностранных военных баз. В 2015 году ОАЭ взяли у Эритреи в аренду на 30 лет территорию рядом с портом Асэб, где создают комбинированную (военно-морскую и военно-воздушную) базу. В 2017-м ВС ОАЭ получили такую же базу в Бербере, на территории непризнанного государства Сомалиленд, возникшего на руинах Сомали, которое, впрочем, формально продолжает числиться существующим. Еще одну ОАЭ планируют создать в Пунтленде, другом непризнанном государстве на территории как бы существующего Сомали. На территории, которая формально считается контролируемой законным правительством страны, около столицы Могадишо в 2017 году создана база ВС Турции.

Джибути – мировой рекордсмен по числу иностранных военных баз на своей территории. Причем создают эти базы государства, отнюдь не всегда дружественные друг другу. Но именно они обеспечивают безопасность страны, которая таким образом использует чрезвычайно выгодное стратегическое положение около Баб-эль-Мандебского пролива, узла множества морских путей.

Базы ВС Франции расположены в Джибути еще с того периода, когда страна была колонией. Сейчас здесь развернут крупнейший в Африке французский контингент – до 3000 человек, в том числе полк морской пехоты, несколько истребителей "Мираж-2000" и вертолетов. На базах Пятой республики также представлены ВС Германии и Испании.

Хотя в составе ВС США имеется Африканское командование, единственная американская база в Африке (Кэмп-Лемонье) находится именно в Джибути. Она развернута в 2001 году, контингент – до 4000 человек.

На территории Джибути с 2013-го размещена единственная зарубежная база ВС Италии, на которой дислоцируются до 300 военнослужащих и карабинеров.

Единственная зарубежная база ВС Японии также находится в Джибути. С 2011 года на ней размещены около 200 военнослужащих и два противолодочных самолета Р-3С.

Наконец, в Джибути находится и единственная зарубежная база НОАК, официально открытая в 2017 году. Здесь около тысячи военнослужащих, но их число может быть увеличено в 10 раз. Китай ведет в Джибути строительство множества объектов гражданской инфраструктуры, включая морской и воздушный порты. Предполагается проложить железную дорогу из Джибути до Аддис-Абебы, именно через нее Эфиопия получит выход к морю, поскольку все ее побережье досталось Эритрее. Затем эта дорога должна разделиться и пройти на запад через всю Африку до Сенегала, а также на юг – до ЮАР. Нет никаких сомнений, что в отличие от итальянской и японской баз китайская единственной не останется.

Идут активные переговоры о размещении в Джибути баз ВС Индии и Саудовской Аравии. В случае их успеха страна будет в полной безопасности. Если, конечно, иностранные контингенты не передерутся прямо здесь. Американцы уже жалуются на то, что их летчиков ослепляют лазером с китайской базы. Лиха беда начало...

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 19 (732) за 22 мая 2018 года