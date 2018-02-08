Доля научно-исследовательских работ в структуре доходов ОНПП «Технология» составит 1,3 млрд рублей к 2020 году
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День науки в Государственном научном центре Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
Источник: https://technologiya.ru/
В 2017 году предприятие завершило научно-исследовательские работы в рамках госконтрактов на 213 млн рублей и приступило к реализации обязательств на полмиллиарда рублей. Итоги научной деятельности в 2017 году и планы обсудили в Государственном научном центре Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина в День науки.
Доля научно-исследовательской работы (НИР) в структуре доходов будет расти, поскольку именно она обеспечивает конкурентные преимущества продукции и развития предприятия. Согласно программе инновационного развития предприятия до 2020 года этот показатель к 2020 году должен составить 1,3 млрд рублей.
Итогом завершенных в 2017 году научно-исследовательских работ являются 116 научных работ и 12 «ноу-хау». Одно из них — не имеющая аналогов в мире технология формования трехмерных крупногабаритных оптических конструкций из монолитного оптического поликарбоната. Разработанная для боевой авиации, данная технология уже нашла применение в гражданском секторе, в частности при изготовлении остекления для сельскохозяйственного самолета Т-500 и морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М».
«На нашем предприятии научные идеи и рождаются, и воплощаются в уникальную высокотехнологичную продукцию. Именно научные заделы создают основу для развития. Планы у нас амбициозные. Стратегия научно-производственного развития предприятия до 2025 года предусматривает увеличение номенклатуры продукции, расширение рынков сбыта, увеличение доли продукции гражданского назначения до 50%. Без науки в решении этих задач не обойтись», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина с 1994 года регулярно подтверждает статус государственного научного центра Российской Федерации, по результатам мониторинга показателей научных организаций Минобрнауки РФ входя в группу лидеров.
Фундаментальными и прикладными исследованиями на предприятии заняты 767 человек, в числе которых — 79 кандидатов и докторов наук. В 2017 году предприятием было получено 33 патента на изобретения и поданы еще 42 заявки. В настоящее время ОНПП «Технология» является правообладателем 268 действующих патентов.
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08.02.2018
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