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Доля научно-исследовательских работ в структуре доходов ОНПП «Технология» составит 1,3 млрд рублей к 2020 году

08.02.2018 ОАО "ОНПП "Технология" 210 0
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День науки в ОНПП Технология
День науки в Государственном научном центре Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
Источник: https://technologiya.ru/

В 2017 году предприятие завершило научно-исследовательские работы в рамках госконтрактов на 213 млн рублей и приступило к реализации обязательств на полмиллиарда рублей. Итоги научной деятельности в 2017 году и планы обсудили в Государственном научном центре Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина в День науки.

Доля научно-исследовательской работы (НИР) в структуре доходов будет расти, поскольку именно она обеспечивает конкурентные преимущества продукции и развития предприятия. Согласно программе инновационного развития предприятия до 2020 года этот показатель к 2020 году должен составить 1,3 млрд рублей.


Итогом завершенных в 2017 году научно-исследовательских работ являются 116 научных работ и 12 «ноу-хау». Одно из них — не имеющая аналогов в мире технология формования трехмерных крупногабаритных оптических конструкций из монолитного оптического поликарбоната. Разработанная для боевой авиации, данная технология уже нашла применение в гражданском секторе, в частности при изготовлении остекления для сельскохозяйственного самолета Т-500 и морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М».


«На нашем предприятии научные идеи и рождаются, и воплощаются в уникальную высокотехнологичную продукцию. Именно научные заделы создают основу для развития. Планы у нас амбициозные. Стратегия научно-производственного развития предприятия до 2025 года предусматривает увеличение номенклатуры продукции, расширение рынков сбыта, увеличение доли продукции гражданского назначения до 50%. Без науки в решении этих задач не обойтись», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.


ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина с 1994 года регулярно подтверждает статус государственного научного центра Российской Федерации, по результатам мониторинга показателей научных организаций Минобрнауки РФ входя в группу лидеров.


Фундаментальными и прикладными исследованиями на предприятии заняты 767 человек, в числе которых — 79 кандидатов и докторов наук. В 2017 году предприятием было получено 33 патента на изобретения и поданы еще 42 заявки. В настоящее время ОНПП «Технология» является правообладателем 268 действующих патентов.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-500
Компании
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
2020-й год

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