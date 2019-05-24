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24.05.2019
ЦАМТО

Сергей Чемезов и Рустам Минниханов дали старт строительству авиационного производства в Татарстане

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Рустам Минниханов
Рустам Минниханов.
Источник изображения: Официальный сайт президента республики Татарстан

ЦАМТО, 23 мая. Гендиректор ГК Ростех Сергей Чемезов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане.

Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Новое предприятие будет осуществлять сборку воздушных судов Т-500 и других самолетов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов. Аэродром экспериментальной авиации позволит проводить облеты и испытательные полеты производимой техники в непосредственной близости от производственных цехов.

"Создание современных производств и конкурентоспособной гражданской продукции – одна из ключевых задач Госкорпорации Ростех. Для выпуска многофункциональных современных самолетов Т-500 будет открыто высокотехнологичное производство мощностью до 100 воздушных судов в год, а общий объем инвестиций составит около 2,5 млрд. рублей. Сфера применения Т-500 очень широка: это и авиахимработы, и мониторинг объектов, и лесоохрана. Уверен, что машина будет востребована не только в России, но и за рубежом – в странах Латинской Америки, Африки, Европы и СНГ", – сказал С.Чемезов.

"Ранее мы по разному подходили к решению этой задачи, пока не нашли нашего стратегического партнера – Госкорпорацию Ростех. Самолет Т-500 разработан в Татарстане. Он востребован в сфере сельского хозяйства, промышленности, мониторинга окружающей среды, может эксплуатироваться в Сибири и на Дальнем Востоке. Решение о создании в республике сборочного производства и аэродрома экспериментальной авиации станет серьезным импульсом к дальнейшему развитию авиастроительной отрасли", – отметил Р.Минниханов.

Проект реализуется Госкорпорацией Ростех совместно с Республикой Татарстан в рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017. Участок земли под строительство объекта выделен правительством Республики Татарстан. Территория предприятия войдет в состав особой экономической зоны "Иннополис", что даст возможность получения соответствующих преференций, в том числе налоговых льгот.

Ключевые элементы конструкции планера из отечественных композиционных материалов будет производить Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина Госкорпорации Ростех. Управлять проектом будет дочернее предприятие ОНПП "Технология" – ООО "Аэропрактика". В проекте также примут участие резиденты ОЭЗ "Иннополис", которые займутся разработкой программных продуктов для проекта создания всероссийской системы авиахимработ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-500
Компании
Ростех
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Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
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