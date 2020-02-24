Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500

Татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" в материале Тимура Латыпова "Ростех" подрезает крылья: почему "воздушный трактор" от МВЕНа увяз в судах? Разработав единственный в стране сельхозсамолет, казанская компания вынуждена бодаться с могущественной госкорпорацией и Николаем Никифоровым", сообщает подробности уже известного конфликта АО "ОНПП "Технология" (являющегося дочерним предприятием Госкорпорации "Ростех") c казанской компанией ООО "Фирма "МВЕН" вокруг производства самолетов сельскохозяйственного назначения МВ-500 (Т-500).

Строительство самолетов сельскохозяйственного назначения МВ-500 (Т-500) в цеху ООО "Фирма "МВЕН" для ОНПП "Технология" Госкорпорации "Ростех". Казань, 16.08.2018 (с) пресс-служба Президента Татарстана / "БИЗНЕС Online" / www.business-gazeta.ru

Под угрозой срыва оказался совместный проект "Ростеха" и Татарстана по созданию всероссийской системы авиахимработ с помощью "воздушных тракторов". "Дочка" госкорпорации обвинила их разработчика и производителя - казанский МВЕН - в нарушении условий договора. Она решила в суде взыскать с него все полученные под проект деньги. Авиапроизводитель заявил, что ничего не нарушал, самолеты готовы. Как выяснил "БИЗНЕС Online", МВЕН подал встречный иск, но силы явно не равны.

ЧТО НЕ ПОДЕЛИЛИ МВЕН И "ТЕХНОЛОГИЯ"?

О конфликте между казанским ООО "Фирма "МВЕН" и АО "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. Ромашина" (ОНПП, входит холдинг "РТ-Химические технологии и композиционные материалы" ростеховского дивизиона "Вооружение") в промышленных кругах Татарстана говорят уже больше года. Суть трений все это время оставалась в тени, тем более что и на людях стороны создавали иллюзию взаимного расположения. Но на прошлой неделе "пар" вырвался из котла, причем уже в форме настоящего скандала.

Обе компании наконец открыли карты - в суде. Обнинцы обвинили казанцев в грубых нарушениях условий договора на строительство 10 сельскохозяйственных самолетов Т-500. Те же ответили, что партнер просто-напросто пытается отобрать у них проект.

После этого "Ростех" распространил в СМИ специальное заявление, в котором попытался объяснить суть конфликта. В нем сообщается, что в Арбитражном суде РТ находится иск, основанием для которого стали: а) срыв МВЕНом сроков поставки воздушных судов; б) внесение им же самовольных изменений в их конструкцию, в результате чего самолеты более не соответствуют спецификации, прописанной в условиях поставки и в сертификате типа на воздушное судно. В связи с этим ОНПП требует от МВЕНа возмещения аванса (135 млн рублей) и просит суд арестовать имущество партнера на время проведения разбирательства.

Из заявления "Ростеха" понять суть претензий сложно, поэтому "БИЗНЕС Online" предложил госкорпорации ответить на ряд уточняющих вопросов. Разъяснение пришло от ОНПП, основную часть имеет смысл привести полностью: "Согласно договору, заключенному в 2018 году, ООО "Фирма "МВЕН" должно было поставить ОНПП "Технология" имени Ромашина опытную партию самолетов Т-500, состоящую из 10 воздушных судов, до конца декабря 2018 года. Для выполнения данного контракта ОНПП "Технология" предоставило МВЕНу авансы на сумму более 200 миллионов рублей. Так как самолеты в указанный срок поставлены не были, то со стороны обнинского предприятия была начата претензионная работа, а также велись переговоры по возможным вариантам разрешения ситуации. Итогом стало заключение договора с новыми сроками поставки: 9 воздушных судов исполнитель должен был передать заказчику в июле 2019 года, еще одно, 10-е, - в конце августа 2019-го. В июле и августе 2019 года воздушные суда, соответствующие спецификации к договору и требованиям сертификата типа, заказчик не получил. Кроме того, в типовую конструкцию воздушных судов без согласования с заказчиком были внесены изменения, на которые необходимо получить одобрение со стороны Росавиации, подтверждающее соответствие внесенных изменений авиационным правилам и требованиям безопасности. Без полученного одобрения эксплуатация воздушных судов невозможна. До настоящего момента информация об одобрении авиационными властями внесенных изменений отсутствует".

А вот МВЕН комментировать ситуацию не стал. Казалось бы, о чем дальше говорить? Но ввиду высокой значимости упомянутого сельхозпроекта, а также того, что финансовые претензии ОНПП ставят под угрозу само существование МВЕНа, а значит, и малого самолетостроения в Татарстане мы, используя открытые данные, материалы суда, а также сведения наших источников в промышленности РТ, решили проследить канву этой истории.

ВСТРЕТИЛИСЬ КАК-ТО ВЫПУСКНИКИ КАИ И МЕДИНСТИТУТА…

Она начинается ни много ни мало с заявления президента России Владимира Путина. 1 декабря 2016 года в послании Федеральному Собранию он указал ОПК увеличить долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения: к 2020-му довести ее почти от нуля до 17%, к 2025-му - до 30%, а к 2030-му - до 50%. Но как добиться таких фантастических показателей в условиях спада промышленного производства? Наиболее простой выход - найти подходящие под описание проекты в высокой стадии готовности. Это был шанс для обеих сторон процесса - энтузиастов из малых компаний и глав госкорпораций.

Как судьба свела гендиректора МВЕНа Виктора Ермоленко и генерального директора ОНПП Андрея Силкина, неизвестно, но, предположительно, они были знакомы давно. Оба достаточно известные в Казани люди.

Ермоленко - выпускник КАИ (1981 года), экс-член сборной СССР по парашютному спорту, летчик-инструктор, освоивший среди прочего Ан-2, Як-18, Л-29. В 1990 году вместе с Михаилом Невельским (отвечает в компании за финансы) организовал МВЕН - первое и единственное в России и СНГ предприятие по производству быстродействующих парашютных систем, предназначенных для спасения легких летательных аппаратов вместе с экипажем и пассажирами. Второе направление - разработка и производство легких летательных аппаратов с фюзеляжами из полимерно-композитных материалов. Добавим, что Ермоленко сам же и испытывал свою технику.

Силкин тоже выходец из Татарстана. Окончил в 1991 году Казанский мединститут по специальности "лечебное дело" (позже получил диплом Казанского университета по специальности "гражданское право"). В 1993-1998 годах был заместителем директора НИИ лазерной медицины минздрава РФ. Потом год - замгендиректора ОАО "Мосты РТ". В 1999-2002-х - заместитель полномочного представителя Татарстана в РФ, в 2002-2003-х - советник премьер-министра РТ, в 2003-2005-х - замгендиректора ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство"", в 2005-2009-х управлял делами и имущественным комплексом "Росатома". В 2010-2012-х - первый заместитель председателя правительства Ульяновской области. В 2015 году назначен руководителем ОНПП, отвечающего за созданию продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-космической техники и транспорта.

Обсуждать возможность совместных проектов начали в конце 2016-го. К этому времени у МВЕНа уже два года летал сельскохозяйственный самолет МВ-500 (вырос из более ранних моделей, последней из которых был "МВЕН-2 Фермер"). В 2014-м фирма начала процесс его сертификации, сертификат типа "Росавиация" выдала в сентябре 2018-го.

С ПРИЦЕЛОМ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ МОНОПОЛИЮ

Однако Ермоленко предложил Силкину не просто выпускать МВ-500 для продажи, но и создать всероссийскую монополию по эксплуатации сельхозсамолетов. Это давняя идея МВЕНа о том, что стране необходим надежный инструмент для выполнения воздушных сельскохозяйственных работ и обеспечения экологической безопасности (борьба с шелкопрядом, короедом, саранчой и т. д.) - на замену старым Ан-2 и неизвестно чьей волей распыляющими химию мотодельтапланам. В СССР этим занималось 9 тыс. бортов, примерно такой видится и емкость нынешнего рынка. Систематизация работ представлялась тоже уровня советских времен - должно быть четко понятно, что, где и зачем летает. Идею подхватили, и на МАКСе-2017, где МВ-500 показали Путину, "Ростех" и Татарстан подписали соглашение о создании и внедрении в республике всероссийской системы авиахимработ - как прообраза проекта в масштабах страны.

В мае 2018 года ОНПП и МВЕН заключили тот самый злополучный договор, по которому казанцы должны были поставить 10 самолетов МВ-500 (в проекте получил наименование Т-500). Обязанности сторон распределялись так: МВЕНу досталась сертификация самолета, сборка 10 бортов установочной партии; ОНПП "Технология" - предоставление материалов (композиты и связующие) и покупных комплектующих (двигатель, авионика и т. д. - почти все), изготовление лонжеронов, рулей высоты и направления.

МВЕН обязывался собрать самолеты до 31 декабря 2018 года, но при условии, что комплектующие будут получены не позднее июля 2018-го, в противном случае срок переносился на пять месяцев. Последние комплектующие поступили только 18 декабря, соответственно, окончание сборки опытной партии перенеслось до конца мая 2019-го. Тем не менее ОНПП попыталось привлечь МВЕН к ответственности за срыв сроков. Как разбирались, неизвестно, но в результате подписали новую редакцию договора, по которой МВЕН теперь должен был также организовать сдачу бортов на земле независимой инспекции (264 военное представительство минобороны) и летные испытания. Срок сдачи десятого самолета переносился на август.

В апреле был изготовлен первый борт, ОНПП оплатило услуги независимой приемки на земле. В августе завершилась сборка остальных бортов (при этом проблема с поставкой в Казань комплектующих осталась, и в итоге большую их часть покупал сам МВЕН). Заказчик должен был в течение трех дней оплатить и принять самолеты, но ОНПП сделать это отказалось, сославшись на несоответствие их комплектации заказу. МВЕН доказывал, что это не так. Позицию казанской фирмы подкрепляло в том числе мнение той самой военной приемки: на сентябрьский запрос от ОНПП о легитимности документов на самолеты военные дали ответ, что бумаги в порядке. Но ОНПП все равно отказалось оплачивать уже проведенную наземную приемку инспекцией оставшихся 9 самолетов - около 15 млн рублей.

ПРИ ЧЕМ ТУТ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ?

В ответ МВЕН проинформировал Обнинск о том, что без оплаты этого этапа приемки фирма может приостановить летную сдачу самолетов. Реакция последовала почти незамедлительно: 25 октября 2019 года зарегистрированное в Иннополисе ООО "Аэропрактика" направило в Арбитражный суд РТ иск с требованием досрочно погасить взятый МВЕНом срочный заем.

Данную компанию организовали в июле 2017 года как оператора параллельного сотрудничеству МВЕНа и ОНПП проекта. Речь идет о создании к 2022-му возле Иннополиса завода по сборке легких самолетов, а также взлетно-посадочной полосы. Первый камень в основание будущего предприятия заложили в мае 2019 года президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. 26% "Аэропрактики" принадлежит ОНПП, 37% - у московского ООО "Морион", а еще 37% - у ООО "Дигинавис", созданного Николаем Никифоровым после его ухода в мае 2018 года с поста министра связи и массовых коммуникаций РФ. "Дигинавис" должен создать информационную платформу проекта по типу портала Skyscanner - чтобы заинтересованные ведомства в режиме реального времени могли увидеть, где летают самолеты, кто их пилотирует, какие работы выполняются, какие следующие задания и т. д.

Предполагалось, что до запуска завода в Иннополисе МВЕН на своих площадях выпустит 50 самолетов, а потом казанская фирма продаст "Ростеху" лицензию на производство Т-500 (разработка конструкторско-технологической документации и оснастки для серии оценена в $15 млн), сам же будет работать на субподряде - вести авторский контроль по производству.

Отметим, что изначально гендиректором "Аэропрактики" был сын Виктора Ермоленко Илья Ермоленко, ввиду совместного проекта назначенный на должность советника Силкина, а с весны 2018 года ставший руководителем МВЕНа.

"Аэропрактика" требует у казанской фирмы вернуть срочный заем (26,2 млн рублей), который МВЕН взял для покрытия части расходов по сертификации (ее общая стоимость - 170 млн рублей) Т-500. "Иск был подан по причине невозврата фирмой "МВЕН" займа в размере 26 миллионов рублей ООО "Аэропрактика"", - объяснили "БИЗНЕС Online" в ОНПП.

По нашим данным, компания из Иннополиса потребовала погасить заем досрочно - срок истекал только 31 декабря 2019 года, и МВЕН отдал часть долга (4 млн), получив первый транш предусмотренной законодательством компенсации по затратам на сертификацию. Как вариант, остальное он хотел вернуть, получив от ОНПП деньги за самолеты.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АРЕСТ ИМУЩЕСТВА?

Больше всего шума наделало требование "Аэропрактики" арестовать среди прочего четыре патента МВЕНа - у общественности сразу родилось предположение, что у казанской компании хотят отнять интеллектуальную собственность.

""Аэропрактика" потребовала применить обеспечительные меры в отношении имущества должника - денежных средств на счетах, недвижимости, прав собственности, в том числе интеллектуальной, - объяснили "БИЗНЕС Online" в ОНПП. - Эти меры должны препятствовать возможному выводу активов должника на баланс других связанных с ним компаний и гарантировать удовлетворение исковых требований. Арест патентов не предполагает их переход к "Аэропрактике" по результатам спора. Необходимость обеспечительных мер связана с наличием исполнительных производств в отношении МВЕНа более чем на 21 миллион рублей, а также с объективной возможностью по выводу активов через аффилированные структуры: учредители МВЕНа владеют еще 8 юрлицами. Отметим, что патенты, указанные в ходатайстве, не относятся к самолетам Т-500 (МВ-500). Перечисленные в ходатайстве документы являются патентами на промышленные образцы, которые охраняют внешний вид воздушных судов спортивного, реактивного классов и не являются патентами на изобретение самолетов".

Тем не менее, как разъяснил "БИЗНЕС Online" генеральный директор АО "Авторское агентство "Артпатент"" Григорий Бусарев, патент представляет собой нематериальный актив и при принудительном взыскании долга по решению суда может быть реализован с торгов. Если покупателей не найдется, то суд вправе предложить взыскателю оставить имущество за собой. Таким образом патенты МВЕНа теоретически все же могли бы достаться "дочке" "Ростеха".

Как бы то ни было, в аресте чего бы то ни было суд отказал, сославшись на неубедительность доводов истца. К слову, патент на Т-500 закреплен за физическими лицами - не исключено, что это сделали для того, чтобы оградить готовый продукт от возможных проблем самого МВЕНа. Видимо, небезосновательно. 15 ноября прошлого года иск в Арбитражный суд РТ направило уже ОНПП. Оно потребовало вернуть аванс и попросило суд применить меры обеспечения (арест) в отношении 10 самолетов, чтобы МВЕН не мог их продать или заложить. В данной просьбе суд также отказал.

Незадолго до того МВЕН заявил о приостановке летного этапа испытаний из-за исчерпанности собственных финансовых ресурсов. Надо полагать, компания сделала это еще и для того, чтобы сохранить право собственности на самолеты, которое теряется по завершении испытаний.

На сегодня самолеты прошли этап летных предъявительских испытаний. Вся десятка находится на летно-испытательной станции Казанского авиазавода и якобы готова к предъявлению на приемо-сдаточные испытания, после которых машины получат сертификат летной годности.

ПРОЕКТ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН?

Камень преткновения в этом деле (во всяком случае формальный) - самовольное изменение МВЕНом конструкции самолета. До сего дня оставалось непонятным, что конкретно изменено. В ответе "БИЗНЕС Online" ОНПП наконец прояснило данный момент: "Был изменен состав и компоновка приборной панели, что не соответствует утвержденным Росавиацией требованиям". Насколько обвинение обоснованно?

"Это вечная проблема действующего подхода к сертификации воздушных судов через процедуру сертификации типа, - объяснил "БИЗНЕС Online" президент Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) Владимир Тюрин. - По сути, он сдерживает дальнейшие инновации: как только ты сертифицировал тип, то фактически заморозил дальнейшее улучшение конструкции, ведь сертификация любого изменения в конструкцию, даже самого минимального, - это очень дорогостоящая процедура". По словам эксперта, легкие воздушные суда, риски эксплуатации которых для общества малы, загоняют в такие же жесточайшие рамки сертификации, как и для пассажирских лайнеров. Выход - в упрощенной системе сертификации малой авиации, так называемой декларации соответствия, позволяющей проще вносить изменения в конструкцию. Так сейчас делают, например, в США.

То есть ситуация достаточно обыденная, и мвеновцев, если они неправы, можно было обязать привести приборную доску в требуемый вид за свой счет, наложить штраф и так далее, и все-таки получить "воздушные трактора". Но раз ОНПП, как оно заявляет, хочет только вернуть свой аванс и отказывается принимать самолеты, то речь идет о сворачивании сельхозавиационного проекта в целом, хотя о нем на всех уровнях (включая президента России) уже даны победные реляции.

Может быть, идея потеряла актуальность? "Тематика сельхозавиации, очевидно, будет актуальна на протяжении длительного времени - проблемы, связанные с внесением удобрений, подкормом, борьбой с сорняками, вредителями, решать необходимо, хотим мы того или нет", - уверен исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. При этом он отметил, что других проектов крупных сельхозсамолетов, кроме мвеновского, больше нет, а всевозможные самоделки - решение паллиативное.

Настораживает и такой момент. Из искового заявления ОНПП следует, что обнинская компания попросила не только взыскать с МВЕНа аванс, но и забрать у фирмы сами самолеты - как незавершенные работы по договору... К слову, отметим, что купить материалы и комплектующие, а также изготовить лонжероны, рули высоты и направления для "воздушного трактора" МВЕН мог и сам (как делал это ранее), но тогда участие ОНПП в проекте ограничилось бы предоставлением займа и аванса на строительство самолетов…

В данной ситуации, наверное, есть смысл отреагировать и правительству Татарстана, не раз обозначавшему заинтересованность в проекте. Авиастроительные компании, которым выдают сертификат типа на воздушное судно, в России большая редкость. За последние десятилетия это были "Суперджет", "Ансат", Ми-171А2 да Ми-38. МВЕН - не сомнительная контора, а реальный разработчик и производитель, с летающими самолетами и спасающими людей парашютными системами. Очевидно, что на сотрудничество со структурами "Ростеха" фирма пошла потому, что сегодня госкорпорация - единственная в стране сила, способная вывести нужный государству авиастроительный проект на высокий уровень. Выходит, это не так?

Как стало известно нашему изданию, 28 января МВЕН предъявил ОНПП встречный иск, обоснование - ненадлежащее исполнение обнинской компанией обязательств по договору. Следующие заседания по обоим делам назначены на 3 и 4 марта. "БИЗНЕС Online" будет следить за развитием событий.