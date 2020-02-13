Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500

Как сообщает казанское издание газеты "Коммерсантъ" в материале "Дочка" "Ростеха" требует 140 млн рублей с казанской фирмы "МВЕН", ОНПП "Технология", являющееся дочерним предприятием "Ростеха", отказалось принимать у казанской фирмы "МВЕН" партию из десяти самолетов сельскохозяйственного назначения МВ-500. "Дочка" "Ростеха" через Арбитражный суд Татарстана требует вернуть 140 млн руб. аванса, который был выдан казанской компании на сборку партии, передать патенты, а также арестовать самолеты, сообщает ИА "Тaтар-информ".

Десять первых самолетов сельскохозяйственного назначения МВ-500 (Т-500), построенных ООО "Фирма "МВЕН" для ОНПП "Технология" Госкорпорации "Ростех". Казань, 22.05.2019 (с) Сергей Елагин / "БИЗНЕС Online" / www.business-gazeta.ru

Напомним, весной 2019 года "Ростех" заявил о планах создать к 2022 году на территории Татарстана производство одно-двухместных легкомоторных самолетов. Госкорпорация подписала договор с казанской "МВЕН" на сборку и поставку первой партии самолетов, которые должны были стать образцом будущей продукции завода. Татарстан предоставил под завод в аренду предприятию "Ростеха" - ООО "Аэропрактика" 313 га земли в Иннополисе.

По данным издания, истец утверждает, что казанская компания нарушила договор о производстве самолетов, поскольку последние не соответствуют сертификату типа. "Исполнение этих воздушных судов должно соответствовать заявленному в сертификате типа. В ином исполнении принять самолеты невозможно, так как любое внесение изменений подлежит согласованию с авиационными властями и должно соответствовать федеральным авиационным правилам", - говорится в сообщении "дочки" "Ростеха".

В казанской "МВЕН" претензии считают "надуманными", поскольку независимая инспекция выдала положительное заключение произведенным самолетам. Этот же транспорт был показан истцу, после чего он был принят и оплачен. "Это первое действие, которое подтверждает, что комплектация устраивает истца и соответствует техническим условиям", - уточнили в компании.

Самолет МВ-500 получил сертификат типа 6 сентября 2018 года. В ноябре 2018 года этот сертификат валидировал Казахстан. Технические характеристики МВ-500: размах крыла - 12,4 м, длина - 7,7 м., максимальная скорость до 160 км/ч, максимальный вес не превышает 1,51 т, грузоподъемность - 500 кг.

В свою очерередь, татарстанское сетевое издание "События" (АО "ТАТМЕДИА" ИА "Татар-информ") опубликовало на эту тему материал Дианы Авакян "Их цель - отнять у нас патент и самолеты": сможет ли МВЕН отбить у "Ростеха" "летающие тракторы"?", в котором говорится, что дочерние структуры "Ростеха" недовольны качеством самолетов МВ-500 (Т-500) для сельхозработ, разработанных казанской фирмой "МВЕН", а также срывами сроков поставки. Через суд обнинское предприятие "Технология" требует от подрядчика 140 млн рублей аванса, ареста судов и патентов на них.

Татарстан может лишиться проекта производства "летающего трактора" - самолета для сельхозавиации МВ-500 (Т-500). Структуры "Ростеха" через суд пытаются забрать у казанской фирмы "МВЕН" 10 самолетов и 140 млн рублей аванса, выданного на сборку первой партии кукурузников нового поколения.

Для крупной компании сумма иска не главная проблема. Гораздо важнее претензии госкорпорации на патенты на самолеты. Действия "Ростеха" вызвали беспокойство и в Минпромторге РТ, ведомство прилагает усилия для спасения татарстанской разработки.

Формальным поводом для заказчика отказаться от договора стало несоответствие самолетов сертификату типа. В МВЕНе эти причины называют надуманными и напоминают, что "Ростех" принял и оплатил первый борт. Кроме того, если с самолетами действительно что-то не так, то почему "Ростех" хочет их забрать вместе с патентами?

Как казанская фирма обвиняла госкорпорацию в злоупотреблении правом, а федералы жаловались на "демонизацию заказчика", - в материале ИА "Татар-информ".

"Ростех": МВЕН нарушил условия договора

Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. Ромашина (входит в Госкорпорацию "Ростех") отказалось принимать 10 самолетов МВ-500 (Т-500), произведенных казанской фирмой "МВЕН". Причиной стало нарушение условий договора, рассказали ИА "Татар-информ" в пресс-службе предприятия.

"Исполнение этих воздушных судов должно соответствовать заявленному в сертификате типа. В ином исполнении принять самолеты невозможно, так как любое внесение изменений подлежит согласованию с авиационными властями и должно соответствовать федеральным авиационным правилам", - говорится в сообщении.

Компания обратилась в Арбитражный суд Татарстана с иском на 140 млн рублей. Истец просит вернуть аванс, который был предоставлен МВЕНу для налаживания серийного производства самолетов.

Самолет МВ-500 получило сертификат типа от Росавиации в сентябре 2018 года. Татарстанское воздушное судно стало первым в истории современной России сертифицированным самолетом сельскохозяйственного назначения.

"Не дай бог с самолетами что-то произойдет"

Еще до предварительного судебного заседания обнинское предприятие просило суд применить меры обеспечения в отношении 10 самолетов МВ-500, находящихся у казанской фирмы "МВЕН". Суд им в этом отказал. Однако истец намерен обжаловать решение.

"Мы просили арестовать эти самолеты, чтобы ответчик не имел права их продать, заложить или каким-либо образом использовать. Самолеты - это, конечно же, проект номер один "Ростеха". Мы все вместе уже в нем участвуем уже не первый год. Не дай бог с ними что-то произойдет", - заявил представитель истца.

Выступая на заседании в суде, юрист отметил, что речь идет о высокополитизированном проекте по развитию гражданской авиации. На выставке МАКС-2017 он был презентован Президенту России Владимиру Путину.

Арест патентов

Одновременно с этим казанским авиастроителям приходится отбиваться от исков компании из Иннополиса "Аэропрактика", также связанной с "Ростехом" и экс-министром связи России Николаем Никифоровым. Истец требует досрочно взыскать почти 20 млн рублей с займов, выданных на сертификацию самолетов МВ-500.

В рамках дела заявитель также просил наложить арест на патенты фирмы "МВЕН", но суд в этом отказал. Но именно после этой попытки в татарстанской компании поняли, что их пытаются убрать из проекта.

"Самолеты готовы, они летают. Теперь их единственная цель - забрать у нас патент, забрать самолеты и не заплатить деньги. Поэтому мы были вынуждены 21 октября сообщить о приостановлении обязательств и о долге. Мы используем меры по удержанию этих самолетов", - заявила представитель ответчика на заседании по делу с ОНПП "Технология".

Предполагается, что "Аэропрактика" будет управлять проектом производства самолетов в Иннополисе. В мае прошлого года там дали символический старт началу строительства завода по сборке МВ-500. Гости церемонии, среди которых был глава "Ростеха" Сергей Чемезов, осмотрели опытную партию из 10 сельскохозяйственных самолетов". Тогда же глава госкорпорации заявил о больших планах на использование так называемых летающих тракторов, которые будут востребованы как в России, так и за рубежом.

Минпромторг РТ обеспокоен отказом "Ростеха" от оплаты самолетов

Если все заявленные требования будут удовлетворены судом, это позволит на законном основании изъять у МВЕНа самолеты безвозмездно вместе с патентами на их изобретение, рассказали ИА "Татар-информ" в министерстве промышленности и торговли РТ.

"Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан сопровождает реализацию проекта с первого дня и может со своей стороны подтвердить, что все самолеты спроектированы, построены, испытаны и сданы независимой инспекции", - заявил он.

Отказ заказчика на финальной стадии реализации проекта от возмещения расходов на создание самолетов (от согласования окончательной стоимости самолетов и от ее оплаты) вызывает обеспокоенность, отметил министр.

Ведомство принимает участие в разрешении ситуации и поисках путей мирного урегулирования. На площадке министерства регулярно проходят совещания с участием представителей ГК "Ростех", ООО "Фирма "МВЕН", АО "ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина" и других заинтересованных лиц.

Сбои в поставках

В 2019 году "Технология" заключила с МВЕНом договор сборки и поставки десяти самолетов. Первые девять должны были быть поставлены в июне 2019 года, десятый - в августе, напомнил представитель ОНПП "Технология" на заседании в суде.

"Самолеты ни в июле, ни в августе поставлены не были. В связи с этим мы расторгли договор, потребовали возврат авансов, передачу незавершенных работ", - пояснил истец.

Аналогичный договор на поставку этих же самолетов был заключен в 2017 году, со сроком поставки в декабре 2018 года, добавил юрист.

"Также был перечислен аванс своевременно, и ответчик, к сожалению, также не смог исполнить свои обязательства. В связи с этим мы в одностороннем порядке этот договор расторгли", - сказал представитель заявителя.

Положительное заключение независимой инспекции

Один из доводов истца заключается в том, что собранные самолеты не соответствуют техническим условиям. Однако в авиастроении к таким выводам могут приходить только уполномоченные государственные органы, рассказала суду представитель ответчика. В случае МВЕН функции независимой инспекции закреплены за 264-м военным представительством Минобороны РФ, которое выдало положительное заключение.

"Первый самолет этот этап подтверждения прошел еще 19 апреля 2019 года. И этот первый самолет в точно такой же комплектации был предъявлен истцу и был принят и оплачен. Это первое действие, которое подтверждает, что комплектация устраивает [истца] и соответствует техническим условиям", - отметила она.

Отметим, что в июне на сайте "Ростеха" появилась информация, что первая партия из десяти бортов МВ-500 уже готова к отправке первому эксплуатанту - башкирской авиакомпании "РусАвиа".

"У самолета Т-500 есть отличный экспортный потенциал, ведь он примерно в три раза дешевле зарубежных аналогов. Интерес к машине уже проявили заказчики из Португалии и Анголы", - говорится в сообщении.

"Истец отказался от поставки комплектующих и сказал, что он не успевает, ему сложно..."

Обнинское предприятие, согласно условиям договора, должно было финансировать работы по сборке самолетов, а также предоставлять все необходимые комплектующие и детали. И если поставки задерживаются, то и сдача самолетов сдвигается соразмерно просрочке, заявила представитель ответчика.

В июне 2018 года истец отказался от поставки комплектующих и сказал, что "он не успевает, ему сложно, комплектующие иностранные". И переложил обязанность по покупке 10 двигателей, 10 винтовых комплексов иностранного производства на исполнителя.

"Поскольку проект стратегический и это "Ростех", исполнитель безропотно и за счет собственных средств закупил все детали. И последняя деталь поступила в октябре 2018 года. То есть от этого момента передвинулись сроки на 5 месяцев", - пояснила юрист.

Обязанность по поставке комплектующих не лежала целиком на ОНПП "Технология", заявил представитель истца. У исполнителя были средства самостоятельно их покупать.

"Не следует представлять МВЕН как некое лицо, созданное и существующее единственно для удовлетворения наших потребностей по данному договору. У них есть заказы, эта фирма не первый десяток лет на рынке. Она, кстати, популярна в первую очередь парашютными системами, а не сборкой самолетов. Мы не подразумевали, что только за счет наших средств будет исполняться договор", - сказал он.

"Их поведение свидетельствует о злоупотреблении правом"

Когда "Ростех" отказался принимать самолеты, то утверждали, что комплектация не та и поэтому договор им больше не интересен. В этой связи непонятно, почему госкорпорация требует передать им патенты и самолеты, выразила недоумение представитель ответчика.

"Получается, если все сложить, они просто просят отнять у нас эти самолеты. А еще и арест наложить. Само поведение свидетельствует о злоупотреблении правом. На отказ от договора и на судебную защиту", - сказала юрист.

Также остается непонятным, какие именно претензии у ОНПП к собранным самолетам. "Они аккуратно обходят вопрос, что не так в самолете. Потому что они сами не знают", - заявила представитель ответчика.

МВЕН может подключиться к проекту в Иннополисе

Проектирование и строительство завода по сборке самолетов МВ-500 в Иннополисе еще не началось. Сейчас идет работа по оформлению необходимой документации, рассказали ИА "Татар-информ" в пресс-службе ОНПП "Технология".

"Мы не исключаем участия МВЕНа в данном проекте", - отметили в предприятии.

В Обнинске будет организовано производство силовых элементов воздушных судов из полимерных композиционных материалов, переносить производство самих воздушных судов в Калужскую область не планируется, добавили в "Технологии".

Завершение строительства запланировано на 2022 год. Объем инвестиций - около 2,5 млрд рублей. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, заявлял Сергей Чемезов.

"Прежде всего, конечно, они будут использоваться для авиахимработ, но и в том числе для мониторинга окружающей среды, лесных пожаров и т.д. Самолет может использоваться и как учебный, потому что мы планируем создать и двухместный самолет и беспилотный самолет", - сказал он.

Переводом МВ-500 в беспилотный вариант занимаются в КНИТУ-КАИ. Сотрудничество вуза с фирмой "МВЕН" будет продолжено, рассказали в пресс-службе университета.

Эволюция "Фермера"

Т-500 - одноместный самолет сельскохозяйственного назначения, являющийся эволюцией предыдущего проекта компании, самолета "Фермер-2". Характеристики новой модели превосходят предыдущую серию. У Т-500 более мощный двигатель, максимальный взлетный вес Т-500 - 1,5 тыс. кг (предыдущая модель - 1,1 тыс. кг), полезная нагрузка значительно больше, нежели у "Фермера-2". Машина построена целиком из композитных материалов.

В 2017 году к проекту присоединился "Ростех". Предполагалось, что ОНПП "Технология" будет помогать казанской фирме с финансированием, сертификацией и выводом на серийное производство.

Первый опытный образец самолета сельскохозяйственного назначения МВ-500 (Т-500) (регистрационный номер RA-2341G) постройки ООО "Фирма "МВЕН" (Казань) (с) ООО "Фирма "МВЕН"