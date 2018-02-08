Бреши в оборонке. Как Киев продает за рубеж старье под видом нового оружия



Полигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе.

Источник: © РИА Новости / Стрингер Полигон законсервированной военной техники на Львовском бронетанковом заводе.Источник: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Андрей Коц. Скандальная история с хорватскими истребителями МиГ-21, "модернизированными" на украинских заводах до состояния полной непригодности к полетам, все больше напоминает цирк. В начале месяца СМИ Хорватии сообщили, что Загреб, в свое время купивший у Киева 12 реактивных самолетов, в пух и прах раскритиковал качество их ремонта, который, согласно условиям контракта, должны были проводить украинские специалисты на своих предприятиях. Выяснилось, что местные "кулибины" едва не доломали и без того не самые новые машины: часть "МиГов" после регламентных работ не смогла подняться в воздух, на других обнаружили утечки топлива и дефекты в навигационном оборудовании. Загреб намерен в ближайшее время вернуть бракованные машины Киеву и потребовать заменить их исправными.

Госкомпания "Укрспецэкспорт", отвечающая за поддержание истребителей в исправном состоянии, все яростно отрицает. По словам ее представителей, информация хорватских СМИ не соответствует истине и вся шумиха "обусловлена только недобросовестной конкуренцией со стороны России". "Перевод стрелок" на вездесущую руку Москвы для нынешней киевской власти уже давно служит универсальным оправданием собственных провалов и неудач. Однако покупателей украинской военной продукции из разных стран все чаще интересует другой вопрос: откуда растут руки у самого Киева. О сомнительном качестве оборонного экспорта Незалежной - в материале РИА Новости.

Треснувшие БТР

Украинские оружейники далеко не первый раз подставляют своих зарубежных клиентов. В начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт. Выяснилось, что из 88 машин, уже доставленных покупателю, удалось завести лишь 56. Из них только 34 смогли сдвинуться с места. На десяти БТР были неисправны или вовсе отсутствовали стартеры. Дальше - больше: иракские спецы выявили дефекты в работе четырех прицелов, восьми панорамных устройств, десяти блоков системы управления огнем. Неисправными признали и вооружение БТР-4 - шесть пушек, восемь пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов. Подавляющее большинство аккумуляторных батарей просто-напросто не работали, иракцам пришлось закупать аналоги в Китае. Как вишенка на торте - в корпусах техники были обнаружены трещины.

"Машины очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации", - коротко оценил украинские бронетранспортеры еще в 2013-м представитель парламентской комиссии Ирака по безопасности и обороне Шиван Мухаммед Таха.

Иракская сторона все-таки оставила у себя несколько десятков бронетранспортеров, однако их пришлось разбирать до винтика, проверять все узлы и агрегаты, своими силами устранять дефекты и собирать машины заново. Они худо-бедно ездят и даже принимают участие в боевых действиях против террористов - измотанный бесконечной войной Ирак испытывает острую нехватку легкой бронетехники и готов ухватиться за любое "железо".

А вот Казахстан, заключивший в 2012-м договор с Украиной на совместное производство ста БТР-4, отказался даже от опытной партии. Единственный тестовый экземпляр бронетранспортера вернули в Киев, после того как выявили в его конструкции многочисленные дефекты. В прошлом году примеру Казахстана последовала Индонезия, отказавшаяся от закупок БТР-4 в пользу российской машины БТ-3Ф. Индонезийцам хватило опытной эксплуатации пяти украинских бронетранспортеров.

Новые старые танки

Схожая судьба постигла танки "Оплот", контракт на поставку которых Украина заключила с Таиландом еще в 2011 году. Эти машины на базе советских Т-80УД не рассыпались на составные части от малейшей вибрации и были собраны качественнее мертворожденных БТР-4. Но их сложно было назвать новыми. Дело в том, что в них зачастую использовались узлы и агрегаты со старых танков, десятилетиями находившихся на складах хранения, а то и ржавевших под открытым небом. На "Оплоты" устанавливались, в частности, двигатели ТД-1000Т разной степени сохранности от первых Т-80, принятых на вооружение еще в 1976 году. Тогда эти движки были по-настоящему прорывными, но с тех пор минуло больше 40 лет.

Впрочем, главная проблема - не техническое состояние "Оплотов". Промышленность Незалежной попросту не потянула контракт на выпуск 54 основных боевых танков, которые, хоть и с натяжкой, можно назвать современными. За пять лет украинские танкостроители обеспечили поставку заказчику только 20 машин. В 2015-м завод имени Малышева не выпустил ни одного танка, и Киев попросил Бангкок перенести срок полного выполнения контракта на октябрь 2017-го, но покупатель на это уже не пошел. В качестве замены "Оплоту" Таиланд выбрал китайский VT-4. Контракт на поставку 28 танков уже подписан.

Очевидно, Бангкок иметь дело с Киевом по вопросу поставок техники больше не будет. В начале прошлого года министр обороны королевства Правит Вонгсумон резко раскритиковал своих нерасторопных партнеров и заявил, что контракт с Украиной стал основной проблемой в деле перевооружения тайской армии. Подобный упрек от политика такого уровня вполне можно расценить как черную метку на дальнейшее военно-техническое сотрудничество.

Распродать остатки

При всех проблемах украинской оборонки, амбиции у руководства страны по-настоящему космические. Петр Порошенко еще в мае 2015-го поставил перед украинским ВПК серьезную задачу - войти в ближайшие годы в топ-5 мировых экспортеров вооружения. Учитывая, что промышленность Незалежной дышит на ладан и не способна производить действительно новую военную продукцию, добиться этой цели Киев может только одним способом - устроив грандиозную распродажу собственных запасов боевой техники, которая еще на ходу. Естественно, такая "щедрость" немедленно ударит по состоянию Вооруженных сил Украины, лишившихся в Донбассе немало "брони". Эти запасы далеко не безграничны: после распада СССР Киев успел распродать в страны третьего мира большую часть советского военного наследства. И проблемы с хорватскими истребителями МиГ-21 - лишь верхушка айсберга, под которой скрывается комплексный и глубокий кризис украинской оборонки и государственного управления в целом.

"Эта ситуация свидетельствует не столько о положении украинского ВПК, который был когда-то очень сильным и мало отличался, скажем, от российского или белорусского, сколько о качестве госуправления тех, кто там пришел к власти, - рассказал в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов. - Никто ведь сейчас не рассматривает Украину как территорию развития. Там властвует логика мародеров, когда нужно снять лишь быструю первую прибыль. Эта логика проявляется во всем, а в ВПК последствия просто лучше заметны, если там нет никакой культуры производства. Украина выпала из числа стран с хорошей репутацией. Они уже давно распродают куда угодно непонятно какую технику. Теперь это мародерство дошло и до Европы, где хотели воспринимать Украину как страну, идущую по пути евроинтеграции".