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Рособоронэкспорт расширил географию военно-технического сотрудничества

08.02.2018 ЦАМТО 328 0
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Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 7 февраля. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев принял участие в расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Заседание было посвящено подведению итогов деятельности Союза машиностроителей России в 2017 году и обсуждению задач на ближайшую перспективу.

"В 2017 году Рособоронэкспорт подписал контрактных документов на сумму около 15 млрд. долларов США с заказчиками из 53 стран мира. В этом есть значительный вклад более 7,5 тыс. предприятий машиностроительного комплекса страны. Они добились немалых успехов в технологической и производственной сферах, обеспечив России лидирующие позиции на мировом оружейном рынке", – заявил Александр Михеев, занимающий пост заместителя председателя Союза машиностроителей России.

Благодаря активной маркетинговой работе Рособоронэкспорта, демонстрации высоких эксплуатационных и технических характеристик в реальных боевых условиях российское оружие показывает рост спроса на мировом рынке. В 2017 году география контрактов и поставок продукции военного назначения спецэкспортера расширилась за счет ряда новых стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Кроме того, наблюдается активизация военно-технического сотрудничества с государствами, долгое время пользовавшимися вооружением других производителей. При этом Россия сохраняет традиционные рынки стран, являющихся ее стратегическими партнерами, предлагая им новые формы и виды взаимодействия.

"Несмотря на беспрецедентное давление со стороны ряда стран Запада и применяемые ими недобросовестные методы конкурентной борьбы, нам удается осваивать новые внешние рынки, обеспечивая стабильное пополнение государственного бюджета, а за счет этого – достойную жизнь семьям миллионов работников машиностроительной отрасли. Эти возможности открылись во многом из-за роста качества и расширения номенклатуры продукции военного назначения, поставляемой нами на экспорт", – добавил Александр Михеев.

Эффективность работы оборонно-промышленного комплекса страны и субъектов военно-технического сотрудничества, в том числе Рособоронэкспорта, была отмечена на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". В нем приняли участие председатель Союза машиностроителей России глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, представители федеральных министерств и ведомств Российской Федерации, а также руководители крупнейших оборонных предприятий страны – членов Союза машиностроителей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
07.02.2018
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Страны
Россия
США
Компании
ЛСОП
Ростех
РОЭ
СМР
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей

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