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Рособоронэкспорт и предприятия Союзмаша наращивают совместные усилия по экспорту продукции российских регионов

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Эмблема Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

ЦАМТО, 11 февраля. Работа по укреплению позиций предприятий российского ОПК на глобальном оружейном рынке стала одним из лейтмотивов расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Заседание состоялось 10 февраля в Овальном зале Дома правительства Российской Федерации при участии заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова, председателя Союза машиностроителей России генерального директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и первого заместителя председателя СоюзМаша России, президента Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", председателя Комиссии Государственной Думы по ОПК Владимира Гутенева.

"Предприятия СоюзМаша России – мощный драйвер роста российской экономики, который вносит большой вклад и в развитие военно-технического сотрудничества: их продукция активно эксплуатируется партнерами более чем из 100 государств, причем в сложнейших природно-климатических и боевых условиях. Свыше 80 процентов ежегодных поставок Рособоронэкспорта приходится именно на предприятия СоюзМаша России: холдинги Госкорпорации Ростех, Объединенную судостроительную корпорацию и другие организации с мировыми именами, уважаемыми брендами и непревзойденными технологиями. То есть по линии ВТС в национальный ОПК поступают сотни миллиардов рублей, направляемых на зарплаты рабочим, развитие производств и внедрение инноваций, повышение объемов выпуска", – сказал заместитель председателя СоюзМаша России генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, также с октября 2019 г. возглавляющий Комитет Союза машиностроителей России по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.

Владимир Гутенев, в свою очередь, отметил, что в наступившем году эксперты СоюзМаша России продолжат решать задачу по подготовке и сопровождению законопроектов, направленных на развитие промышленной политики, ее оборонной составляющей, в том числе в рамках работы рабочей группы Госсовета. "По нашей инициативе включены в план Госдумы на этот год еще два экспертных исследования: разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования мер государственной поддержки российских производителей и совершенствование законодательства Российской Федерации в целях стимулирования закупок российской высокотехнологичной продукции гражданского назначения", – уточнил В.Гутенев.

В 2019 году совместная работа Рособоронэкспорта и предприятий СоюзМаша России велась не только в Саратовском и Ярославском региональных отделениях, куратором которых является Александр Михеев, но и по всей стране, от Владивостока до Калининграда. К примеру, Рособоронэкспортом подписано генеральное соглашение о сотрудничестве с Администрацией Приморского края. Повестка таких встреч была насыщенной: обсуждались вопросы реализации государственной политики в области ВТС в контексте исполнения конкретных экспортных контрактов, повышение экспортного потенциала регионов, а также перспективы продвижения на внешние рынки производимой в рамках политики диверсификации гражданской продукции. В связи с этим стоит отметить, что за счет работы с российскими регионами Рособоронэкспорт непрерывно пополняет и т.н. "библиотеку офсетных проектов" компании, целью которой является оперативное включение отечественных предприятий в формирование тендерных предложений для зарубежных покупателей.

В 2019 году члены Саратовского и Ярославского отделений были активно вовлечены в общественную жизнь своих регионов: с их участием реализованы важные социально ориентированные проекты: "Экологические берега", "Дети против террора", "Мой двор – моя команда", различные конкурсы, спартакиады и др. Еще одним важным результатом сотрудничества Рособоронэкспорта и предприятий СоюзМаша России стало вхождение в эти региональные отделения новых предприятий и организаций.

"Сегодня критически важно определить дополнительные точки роста российской экономики, в том числе высокотехнологичной оборонной промышленности. Для каждого предприятия отдельно и исходя из возможностей современного покупателя его продукции. Это – приоритетный вектор развития сотрудничества Рособоронэкспорта и СоюзМаша России. Вместе мы обладаем не только уникальными компетенциями, но и широчайшими организационными возможностями, от привлечения кредиторов и зарубежных инвесторов до поставок в другие страны гражданской продукции через офсетные программы. Уверен, что успешной реализации наших планов в 2020 году будет способствовать и высокая вовлеченность в деятельность СоюзМаша России руководителей регионов, которые постоянно держат руку на пульсе и всегда помогают эффективно решать возникающие вопросы", – отметил в ходе заседания А.Михеев.

СПРАВКА: Александр Михеев занимает должность заместителя председателя Союза машиностроителей России, лично курирует Саратовское и Ярославское региональные отделения организации, а также возглавляет Комитет по развитию внешнеторговой деятельности в отношении ПВН. СоюзМаш России является влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно действуют в 72 субъектах Российской Федерации. Создано свыше 600 местных отделений. В СоюзМаш России вступили практически все крупнейшие предприятия и организации машиностроения и смежных с ним отраслей. Председателем Союза машиностроителей России является генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
ЛСОП
ОСК
Ростех
РОЭ
СМР
Персоны
Борисов Юрий
Гутенёв Владимир
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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