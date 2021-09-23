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Рособоронэкспорт продвигает гражданскую продукцию предприятий российского ОПК в 64 страны мира

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Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 22 сентября. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех), зампредседателя Союзмаша России Александр Михеев 22 сентября принял участие в итоговом заседании Бюро Союзмаша и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" на тему "Диверсификация в отраслях ОПК".

"Президент России поставил перед предприятиями ОПК стратегическую задачу – довести к 2025 году долю выпускаемой ими гражданской продукции до 30%, а к 2030 году – до 50%. Для эффективного продвижения на внешние рынки гражданской продукции в Рособоронэкспорте более года назад был сформирован специализированный структурный блок. Мы видим и свою ответственность за развитие экономики российских регионов, предприятий машиностроительной отрасли и промышленности в целом, а также за обеспечение валютных поступлений в бюджет страны", – сообщил А.Михеев.

Компания совместно с предприятиями внутри и вне контура оборонно-промышленного комплекса уже реализует ряд проектов по экспортному продвижению продукции в рамках диверсификации ОПК.

"Рособоронэкспорт ведет контрактную работу с иностранными партнерами как напрямую, так и при посредничестве более чем 50 представительств Госкорпорации Ростех в большинстве регионов мира. С нашей стороны было бы неправильным не использовать эти преимущества", – добавил глава Рособоронэкспорта.

В странах Африки южнее Сахары компания исполняет контракты на поставку автомобильной и специальной техники, гражданского и служебного оружия. В Азиатско-Тихоокеанском регионе востребована российская металлопродукция. В Латинской Америке – гражданское и служебное оружие.

Кроме того, в Африку и другие регионы мира идут поставки дорожно-строительной техники, мастерских, кислороддобывающего оборудования и средств индивидуальной защиты. Развивается принципиально новое направление в сфере железнодорожного транспорта – поставки подвижного состава, строительство, модернизация и техническое обеспечение железнодорожных сетей ряда стран.

Рособоронэкспорт отправил предложения более чем 30 странам по мобильным госпиталям, оборудованию для ликвидации чрезвычайных ситуаций и по тыловому имуществу.

Также компания подготовила и передала своим партнерам рекламные материалы по пассажирским, грузопассажирским, грузовым, промысловым, научно-исследовательским, специальным, служебным судам, а также по судам технического флота производства крупнейших российских судостроительных холдингов – ОСК, "Ак Барс" и других.

Рособоронэкспорт разработал и выпустил на различных носителях каталоги по тематике гражданской продукции. Их разослали иностранным заказчикам в 64 страны мира. Интернет-версия каталогов представлена также на официальном сайте компании.

Сотрудники компании регулярно проводят показы и демонстрации гражданской продукции для потенциальных заказчиков. Продвигаемые образцы представляются на ведущих международных выставках: "Айдекс" и "Дубай Эйр Шоу" в ОАЭ, "Дефэкспо Индия" и "Аэро Индия", "Чайна эйр шоу", "Африка Аэроспейс Энд Дифенс" в ЮАР, "LAAD" в Бразилии, "FAMEX" в Мексике, "DSE" во Вьетнаме, а также на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС", военно-техническом форуме "Армия", Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, на выставке "Интерполитех" и других.

"Иностранные партнеры высоко ценят возможность осуществлять сотрудничество с предприятиями российской оборонной промышленности в формате "одного окна" через Рособоронэкспорт как уникальную организацию, предлагающую полный пакет услуг по экспорту высокотехнологичной продукции, трансферу технологий", – отметил А.Михеев.

Справочно:

Александр Михеев занимает должность заместителя председателя Союза машиностроителей России, лично курирует Саратовское и Ярославское региональные отделения организации, а также возглавляет Комитет по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. СоюзМаш России является влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно действуют в 72 субъектах Российской Федерации. Создано свыше 600 местных отделений. В СоюзМаш России входят практически все крупнейшие предприятия и организации машиностроения и смежных с ним отраслей. Председателем Союза машиностроителей России является генеральный директор Государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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