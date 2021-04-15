Юрий Слюсарь принял участие в заседании расширенного Бюро Союза машиностроителей России

ЦАМТО, 14 апреля. Под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы ГК Ростех Сергея Чемезова 9 апреля состоялось выездное расширенное заседание Бюро СоюзМаш и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Мероприятие прошло в Туле, на базе АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" (АО "КПБ").

На заседании были подведены итоги деятельности Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в 2020 году и обозначены задачи на предстоящую перспективу.

В заседании приняли участие Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России; Алексей Дюмин, член Бюро Союза машиностроителей России, губернатор Тульской области; заместители председателя СоюзМаш России: Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера ГК "Ростех"; Александр Михеев, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт"; а также вице-президенты СоюзМаш России: Алексей Рахманов, генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация"; Юрий Слюсарь, генеральный директор, председатель правления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"; Ян Новиков, председатель правления, генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и члены Бюро СоюзМаш и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям": Сергей Сахненко, индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса ГК "Ростех", генеральный директор АО "Объединенная приборостроительная корпорация"; Игорь Насенков, генеральный директор АО "Технодинамика"; Кирилл Липа, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" и другие.

В своем выступлении Сергей Чемезов отметил, что в 2020 году работать пришлось в очень непростых условиях. Тем не менее, несмотря на ограничения, обусловленные распространением коронавирусной инфекции, Союзу во взаимодействии с Лигой удалось сохранить высокую эффективность в своей деятельности. Все основные задачи, которые были поставлены в прошлом году, практически полностью выполнены.

Председатель СоюзМаш России охарактеризовал основные аспекты работы организации, подробно остановился на достижениях Союза в привязке к успехам конкретных членов Бюро. По итогам личного рейтинга среди вице-президентов СоюзМаш в 2020 году первое место занял Ян Новиков, второе – Юрий Слюсарь, третье – Алексей Рахманов.

В ходе заседания генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь отметил активное взаимодействие предприятий из различных отраслей промышленности на площадке Союза. Это позволяет эффективно содействовать улучшению условий работы отечественного машиностроения, совершенствованию законодательства в этой сфере, стимулированию важных для устойчивого развития инициатив. Также он рассказал об итогах работы предприятий ОАК, участия авиастроителей в социально-значимых мероприятиях Союзмаш в сфере молодежной политики, в частности, форуме "Инженеры будущего" и реализации корпоративных программ "Авиация будущего", конкурс "Будущее авиации" и чемпионат по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills.

На заседании отдельное внимание было уделено законотворческой работе Союза. В центре внимания были инициативы, которые имеют принципиально важный характер для развития ОПК и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

По словам Владимира Гутенева, в начале 2021 года в Государственную Думу был внесен один из значимых законопроектов, направленный на снижение издержек предприятий ОПК при расчетах в рамках контрактов гособоронзаказа. В результате его принятия организации смогут не указывать идентификаторы госконтрактов для расчетов с предприятиями реального сектора экономики. Это позволит существенно снизить их расходы на администрирование системы финансового контроля средств гособоронзаказа.

"Этот документ необходим, прежде всего, в контексте диверсификации ОПК, которой отводится значительная роль в реализации национальных проектов. 17 марта в первом чтении законопроект был единогласно одобрен всеми фракциями ГД. Надеюсь, что в ближайшую неделю законопроект, который с нетерпением ждут и предприятия ОПК, и банки, обслуживающие гособоронзаказ, будет принят во втором и третьем чтениях", – подчеркнул Владимир Гутенев.

На мероприятии была также отмечена эффективная и слаженная работа в отчетном году экспертных структур Союза. В настоящее время действуют 42 экспертные структуры, которые охватывают практически все важнейшие направления и отрасли. За 2020 год экспертные структуры Союза провели 93 заседания, в том числе 12 в рамках форума "Армия-2020". Многие предложения экспертных сообществ были включены в план восстановления российской экономики и реализованы. По итогам инициатив в ноябре прошлого года был сформирован большой пакет поручений заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.

Одной из ключевых тем заседания стала подготовка к проведению очередного отчетно-выборного Съезда Союза машиностроителей России. Он состоится 21 мая в Москве. На мероприятии будут подведены итоги работы за пять лет, а также обозначены основные задачи СоюзМаш на ближайший период. В настоящий момент ведется активная подготовка к Съезду.

Значимым событием станет и проведение в июне в Туле международного молодежного Форума "Инженеры будущего-2021". В настоящий момент к нему идет активная подготовка.

В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение наград членам Бюро, в частности, Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Дмитрий Безруков, член регионального совета Московского РО СоюзМаш, директор по внешним связям ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".