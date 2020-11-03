Свыше $180 млрд за 20 лет. Сколько и какое оружие продал "Рособоронэкспорт" за рубеж

4 ноября 2000 года указом президента РФ Владимира Путина было создано АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") — один из крупнейших экспортеров вооружений и военной техники. За 20 лет развития компания прошла путь от нового игрока на мировом рынке вооружений до комплексного поставщика продукции военного назначения (ПВН) и широкого спектра услуг

"С 2000 года основные финансовые показатели компании - портфель заказов и объем поставок - выросли в пять раз. За эти годы "Рособоронэкспорт" заключил более 26 тыс. контрактов с партнерами и поставил продукцию в 122 страны мира на общую сумму более $180 млрд. Высокий уровень компетенций, внимание к трендам и потребностям покупателей, продемонстрированные за годы работы, несомненно, говорят о хороших перспективах компании в части расширения географии продаж и углубления сотрудничества с партнерами", - сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех", председатель совета директоров "Рособоронэкспорта" Сергей Чемезов.

Наши зарубежные партнеры получили для своих ВВС продукцию на сумму более $85 млрд. Объем экспорта для ПВО и сухопутных войск наших заказчиков превысил $30 млрд по каждому из этих видов вооруженных сил, а для ВМФ составил более $28 млрд Александр Михеев, генеральный директор "Рособоронэкспорта", заместитель председателя Союза машиностроителей России

Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

За два десятилетия компания выработала портфолио, в котором представлены все современные виды техники. Учреждение "Рособоронэкспорта" как единственного российского поставщика оборонной продукции и услуг стало актуальной мерой по закреплению позиций России на мировом рынке оружия: по состоянию на конец 2020 года РФ сохраняет второе место в списке крупнейших мировых поставщиков вооружений.

Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев Источник изображения: © ТАСС

Статистика поставок техники

С 2000 года "Рособоронэкспорт" поставил более 800 боевых самолетов в 19 стран и более 1,1 тыс. военных и гражданских вертолетов в 46 стран. "Достигнуты существенные успехи и в поставках техники для сухопутных войск: в частности, более 7 тыс. танков и различных бронемашин были поставлены 44 странам", - отметили ТАСС в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

По-прежнему популярностью на мировом рынке стрелкового оружия пользуется автомат Калашникова (АК) и его модификации. "Более 1 млн единиц АК в различных вариантах исполнения были поставлены 30 странам", - добавили в компании. Успешно реализуются и проекты по совместному производству АК: в марте 2019 года завод по лицензионному выпуску АК-203 был открыт в г. Корва (штат Уттар-Прадеш) в Индии.

АК-204 и АК-203 Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Кроме этого, компания является одним из крупнейших поставщиков военно-морской техники: с 2000 года инозаказчикам было поставлено всего около 70 кораблей и судов.

Отечественная военно-автомобильная техника за последние несколько десятилетий заслужила славу одной из наиболее неприхотливых и эффективных во всем мире. За все время работы компании заказчикам поставили около 20 тыс. грузовых автомобилей марок "ГАЗ", "КамАЗ" и "Урал", а также легковых автомобилей "УАЗ".

Внедорожный пикап "Вепрь NEXT" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Удерживает "Рособороэнкспорт" позиции и на мировом рынке космических запусков: с 2000 года компанией был законтрактован вывод на орбиту более 30 космических аппаратов в интересах 14 стран. В настоящее время в стадии реализации находится ряд соглашений на запуск космических объектов (в частности, телекоммуникационных спутников).

Отдельно необходимо отметить комплексность предложений "Рособоронэкспорта" и работу по принципу "одного окна", что позволяет предлагать инозаказчикам не только образцы ПВН, но и проекты по созданию военной инфраструктуры. Как сообщили в компании, с 2000 года спецэкспортер реализовал более 11 крупных инфраструктурных проектов для всех видов вооруженных сил. Одновременно ведется и подготовка иностранных специалистов. По данным пресс-службы, всего обучено около 16 тыс. иностранных специалистов.

COVID-19 - не помеха ВТС

Несмотря на ряд сложностей внешнеполитического и экономического характера, ВТС России с иностранными партнерами в течение последних лет сохраняет свою положительную динамику развития.

Ежегодные объемы экспорта продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" составляют около $12–13 млрд. Объем портфеля заказов компании находится на уровне $50 млрд и предусматривает поставки продукции в 68 стран мира

Глобальная пандемия коронавируса нового типа (COVID-19) оказала негативное влияние на весь мировой рынок оборонной продукции, при этом финансовые потери ведущих зарубежных производителей ПВН оцениваются от нескольких долей до нескольких десятков процентов. Однако "Рособоронэкспорт" смог наладить процедуру выполнения обязательств в полном объеме. "В условиях пандемии, закрытия границ, отмены международного авиасообщения компания продолжает выполнять все контрактные обязательства, своевременно поставляя вооружение и военную технику. Разработаны и согласованы со всеми заказчиками гибкие схемы расчетов, а также транспортировки продукции военного назначения", - проинформировали в пресс-службе.

Несмотря на все существующие ограничения, с начала 2020 года "Рособоронэкспорт" поставил продукции на сумму более $7 млрд и подписал новых контрактов на более $6 млрд, сообщили ТАСС в компании.

Индустриальное партнерство

Уделяет внимание российский экспортер и формированию индустриального сотрудничества с инозаказчиками. Одними из наиболее известных партнеров в данной сфере является Индия.

В частности, в Индии было организовано производство широкой номенклатуры оборонной продукции, в том числе многоцелевых истребителей Су-30МКИ, основных боевых танков Т-72 и Т-90С/СК, боевых машин пехоты, боеприпасов (в том числе танковых выстрелов 3УБК20 и "Манго"), а также крылатых ракет "БраМос" (BrahMos).

Су-30МКИ ВВС Индии Источник изображения: © AP Photo/Gautam Singh

Одновременно стороны создали локальные сервисные центры по обслуживанию техники. На завершающей стадии согласования находятся проекты по лицензионному производству АК и легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Трансфер технологий часто сопровождается созданием совместных предприятий, обеспечивающих наиболее эффективный способ реализации этой формы сотрудничества.

Новые методы финансирования и новая техника

В условиях пандемии коронавируса важную роль стали играть возможности поставщиков оборонной продукции по расширению схем финансирования проектов и предоставлению экспортных кредитов. Ряд предприятий и государственных структур оказывают компании поддержку в реализации программ, предполагающих нестандартный финансовый расчет.

Как отметили в пресс-службе, часть проектов со странами Африки уже находится в стадии практической реализации, по остальным идут контрактные переговоры с участием представителей банковского сектора. В выполнении ряда проектов, предусматривающих экспортное финансирование, заинтересованы страны Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Европы и постсоветского пространства.

Стенд корпорации "Рособоронэкспорт" на 7-й международной выставке оборонных технологий, вооружений и предотвращения стихийных бедствий SITDEF 2019 в Лиме Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Также одним из наиболее перспективных направлений деятельности компании-спецэкспортера, возникших за последние несколько лет, является продвижение российской продукции на рынки систем гражданского и двойного назначения. "Уже реализовано несколько контрактов на поставку современных пожарных машин, гражданской вертолетной техники и систем безопасности в различные страны мира. На данный момент подписан ряд соглашений с российскими предприятиями о продвижении их гражданской продукции на мировой рынок", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в компании, в течение пяти - семи лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов оборонной продукции.

Т-14 "Армата" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

"В числе потенциальных бестселлеров стоит назвать разработки и продукты входящих в "Ростех" предприятий: бронетехника на платформе "Армата", собираемая на предприятиях "Уралвагонзавода", истребитель пятого поколения Су-57Э от Объединенной авиастроительной корпорации, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ холдинга "Вертолеты России". Среди продукции других компаний нельзя не упомянуть и зенитную ракетную систему "Антей-4000" концерна ВКО "Алмаз-Антей", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

Дмитрий Федюшко, Николай Новичков, Роман Азанов