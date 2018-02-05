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На верфи Fincantieri спущен на воду восьмой фрегат класса FREMM для ВМС Италии

06.02.2018 ЦАМТО 234 0
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FREMM
Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.
Источник: navaltoday.com

ЦАМТО, 5 февраля. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся на предприятии "Рива Тригосо" (Генуя) торжественной церемонии спуска на воду фрегата "Антонио Марселья" (Antonio Marceglia) класса FREMM, предназначенного для ВМС Италии.

В мероприятии приняли участие министр обороны Италии Роберта Пинотти и другие официальные лица.

"Антонио Марселья" является восьмым фрегатом серии FREMM ВМС Италии и четвертым кораблем, выполненным в многоцелевой версии. Резка стали для его строительства началась 25 февраля 2015 года, церемонии закладки киля состоялась на предприятии "Рива Тригосо" 12 июля 2015 года. После спуска на воду дооборудование фрегата продолжится на военно-морской верфи в Муджиано (Специя). Планируется, что он войдет в состав ВМС Италии в 2019 году.

Фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, защиты от всех видов угроз: воздушных, надводных, подводных, наземных, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Фрегаты должны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия.

FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR).

Как планируется, корабли FREMM заменят в составе итальянского флота фрегаты типов "Лупо" (уже выведены из боевого состава) и "Маэстраль" (истекает срок эксплуатации), построенные Fincantieri в 1970-ые гг. ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на строительство компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной).

Строительство головного фрегата, (F-590) "Карло Бергамини", в многоцелевой версии началось на верфи "Рива Тригосо" в феврале 2008 года. 29 мая 2013 года фрегат был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии. Второй корабль серии, (F-591) "Вирджинио Фазан", итальянский флот получил 19 декабря 2013 года, третий, (F-592) "Карло Марготтини", – 27 февраля 2014 года, четвертый, (F-593) "Карабиньере", – 28 апреля 2015 года, пятый, (F-594) "Альпино", – 30 сентября 2016 года, шестой, (F-595) "Луиджи Риццо", – 20 апреля 2017 года. В стадии строительства находятся седьмой и восьмой корабли серии.

Опционы на постройку для ВМС Италии девятого и десятого фрегатов в многоцелевой версии были реализованы OCCAR 16 апреля 2015 года. Стоимость этих фрегатов составляет 764 млн. евро. Поставка данных кораблей будет выполнена после 2020 года.
05.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Италия
Франция
Компании
Fincantieri
Leonardo
OCCAR
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM

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