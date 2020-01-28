На верфи Fincantieri спущен на воду десятый фрегат класса FREMM для ВМС Италии

ЦАМТО, 27 января. Минобороны Италии сообщило о состоявшейся 25 января на предприятии компании Fincantieri в Рива Тригосо церемонии спуска на воду десятого и последнего фрегата класса FREMM для ВМС страны.

Корабль (F-589) "Эмилио Бьянки" был спущен на воду с уже установленными на борту и полностью интегрированными системой боевого управления и другим оборудованием. Теперь корабль будет перемещен на предприятие в Муджиано (Специя). Корабль должен быть передан ВМС Италии в марте 2020 года после завершения дооснащения оборудованием. Ходовые испытания фрегата планируется начать в июне.

"Эмилио Бьянки" – шестой итальянский фрегат FREMM, выполненный в многоцелевой версии. Ее отличием является 127/64-мм АУ и наличие возможности спуска на воду с кормы скоростной шлюпки для ССО.

Как сообщал ЦАМТО, фрегаты FREMM предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством. Фрегаты должны стать основой итальянских ВМС на следующие десятилетия.

FREMM – крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Как планируется, корабли FREMM заменят в составе итальянского флота фрегаты типов "Лупо" (уже выведены из боевого состава) и "Маэстраль" (срок эксплуатации истекает), построенные Fincantieri в 1970-ые гг. ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на постройку компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной).

Строительство головного фрегата, (F-590) "Карло Бергамини", в многоцелевой версии началась на верфи "Рива Тригосо" в феврале 2008 года. 29 мая 2013 года корабль был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии. Второй корабль серии, (F-591) "Вирджинио Фазан", итальянский флот получил 19 декабря 2013 года, третий, (F-592) "Карло Марготтини", – 27 февраля 2014 года, четвертый, (F-593) "Карабиньере", – 28 апреля 2015 года, пятый, (F-594) "Альпино", – 30 сентября 2016 года, шестой, (F-595) "Луиджи Риццо" (многоцелевая версия), – 20 апреля 2017 года, седьмой, (F-596) "Федерико Мартиненго" (многоцелевая версия), – 24 апреля 2018 года. Восьмой фрегат серии, (F-597) "Антонио Марселья" (Antonio Marceglia), был передан ВМС Италии в апреле 2019 года. Спуск на воду девятого корабля, "Спартако Шергат" (Spartaco Schergat), состоялся в январе 2019 года. Закладка киля "Эмилио Бьянки" состоялась в январе 2018 года.