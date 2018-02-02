Власти семи регионов пообещали Шойгу в 2018 году устроить в детсады всех детей военных



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В частности, в Северной Осетии запланировано строительство новых дошкольных учреждений

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти семи регионов пообещали министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, что в 2018 году решат проблему с местами в детских садах для детей военнослужащих. Сегодня на селекторном совещании глава ведомства выслушал доклады руководства Северной Осетии, Еврейской автономной области и Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской и Псковской областей.

"Нам бы хотелось услышать конкретные сроки, когда мы завершим обеспечение детей наших военнослужащих местами в детсадах, и, конечно, все то, что связано в трудоустройством [жен военнослужащих]. В этом году, в следующем году? Фраза "мы работаем" мне известна. Я вам могу привести массу подобных фраз: "будем начинать приступать" и много других из этой области", - предупредил глава Минобороны долгие доклады руководителей субъектов.

"В текущем году мы проблему обеспечения детей военнослужащих местами в детских садах решим полностью", - пообещал председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, отметив, что в республике запланировано строительство новых дошкольных учреждений.

Исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Алексей Куренков также пообещал решить проблему с местами в детских садах к сентябрю 2018 года. О решении вопроса до конца году сообщила и губернатор Мурманской области Марина Ковтун, добавив, что область уже запланировала средства на строительство новых детских садов. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и вице-губернатор Оренбургской области Павел Самсонов также пообещали закрыть вопрос в течение 2018 года, а врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников доложил, что проблема с местами в садах в регионе уже решена.

Глава Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что возможности региона в этом вопросе уже исчерпаны, добавив, что сейчас проектируется детский сад на 250 мест, строительство которого планируется начать в следующем году и завершить в 2020 году. Глава Минобороны посоветовал ему поинтересоваться, за сколько военные построили Нахимовское училище в Мурманске, кадетское училище в Севастополе и суворовское в Туле. "Мы такие объекты вместе со спортивными сооружениями строим за шесть-восемь месяцев. Поэтому, я надеюсь, что всей мощью Челябинской области вы сможете построить детский сад и обеспечить нас местами, давайте в этом году закроем проблему", - сказал министр.

Кроме этого, на совещании обсуждались вопросы трудоустройства жен военнослужащих и улучшение транспортной инфраструктуры гарнизонов.