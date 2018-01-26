Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов



Система ПВО C-RAM. Источник: unmannedwarfare.webs.com. Система ПВО C-RAM. Источник: unmannedwarfare.webs.com.

У России есть недостающее звено в системах противовоздушной обороны – именно поэтому авиабаза Хмеймим в конце 2017 года была успешно атакована 82-мм минометами, пишет издание Strategy Page.

"Российскому гарнизону на авиабазе Хмеймим для отражения минометной атаки в декабре нужно было оружие, которое есть у США – противоракетная система C-RAM, или израильский "Железный купол"", приводит статью газета Взгляд.

Российские эксперты предполагают, что по авиабазе ударили советским минометом 2Б9 "Василек". На это указывают фрагменты оболочки снарядов, а также скорость стрельбы.

При этом "Васильки" никогда не поставлялись Россией в Сирию, поэтому у экспертов появились подозрения, что это оружие "поступило к боевикам от турецких контрабандистов – в Турции такие минометы есть". Анкара эти обвинения отвергает, указывая, в частности, на то, что минометы могли быть китайским клоном 2Б9 – W99.

"Тем не менее, защиты от таких минометов у России не оказалось", – пишет издание, отмечая, что справиться с минометными снарядами могла бы противоракетная американская система C-RAM, которая используется с 2006 года.

По данным автора, это оружие применяется на дальности до 2-х км, оно может сбить 70–80% ракет и минометных снарядов в радиусе своего действия. В этих целях C-RAM использует 20-мм снаряды, которые детонируют около целей, распыляя их на фрагменты. Американские военные имеют опыт применения данного оружия в Ираке и Афганистане.

Еще одно решение – израильский "Железный купол", используемый с 2009 года. "Эта система использует два радара для быстрого расчета траектории подлетающей ракеты или минометного снаряда и направляет к ней противоракету, если есть угроза объекту, находящемуся под защитой", – говорится в материале.

Сообщается, что "Железный купол" сбил 85% ракет, которые запускались по израильской территории.