Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
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Система ПВО C-RAM. Источник: unmannedwarfare.webs.com.
У России есть недостающее звено в системах противовоздушной обороны – именно поэтому авиабаза Хмеймим в конце 2017 года была успешно атакована 82-мм минометами, пишет издание Strategy Page.
"Российскому гарнизону на авиабазе Хмеймим для отражения минометной атаки в декабре нужно было оружие, которое есть у США – противоракетная система C-RAM, или израильский "Железный купол"", приводит статью газета Взгляд.
Российские эксперты предполагают, что по авиабазе ударили советским минометом 2Б9 "Василек". На это указывают фрагменты оболочки снарядов, а также скорость стрельбы.
При этом "Васильки" никогда не поставлялись Россией в Сирию, поэтому у экспертов появились подозрения, что это оружие "поступило к боевикам от турецких контрабандистов – в Турции такие минометы есть". Анкара эти обвинения отвергает, указывая, в частности, на то, что минометы могли быть китайским клоном 2Б9 – W99.
"Тем не менее, защиты от таких минометов у России не оказалось", – пишет издание, отмечая, что справиться с минометными снарядами могла бы противоракетная американская система C-RAM, которая используется с 2006 года.
По данным автора, это оружие применяется на дальности до 2-х км, оно может сбить 70–80% ракет и минометных снарядов в радиусе своего действия. В этих целях C-RAM использует 20-мм снаряды, которые детонируют около целей, распыляя их на фрагменты. Американские военные имеют опыт применения данного оружия в Ираке и Афганистане.
Еще одно решение – израильский "Железный купол", используемый с 2009 года. "Эта система использует два радара для быстрого расчета траектории подлетающей ракеты или минометного снаряда и направляет к ней противоракету, если есть угроза объекту, находящемуся под защитой", – говорится в материале.
Сообщается, что "Железный купол" сбил 85% ракет, которые запускались по израильской территории.
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25.01.2018
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Военкор
185
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№1
26.01.2018 07:04
Если бы пиндосы прекратили финансировать, вооружать и обучать террористов и убрались бы из Сирии, то и обстрелы бы прекратились и война бы сразу закончилась!
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beka1
1353
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№2
26.01.2018 08:39
Думаю, Панцирь с новыми малыми ракетами т.н. ,,гвоздями,, вполне может сбивать снаряды и мины
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В.К.О.
1229
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№3
26.01.2018 09:15
Цитата, beka1 сообщ. №2
Думаю, Панцирь с новыми малыми ракетами т.н. ,,гвоздями,, вполне может сбивать снаряды и миныОдних ракет мало. Для того что бы сбивать мины нужно новое программное обеспечение. Т.к. у мины очень сложная траектория и не факт что аппаратура Панциря способна её расчитывать.
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wedmed5
846
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№4
26.01.2018 10:09
Цитата, В.К.О. сообщ. №3
у мины очень сложная траекторияВсегда считал, что мина летит по обычной параболе, если, конечно, она не какая нибудь корректируемая.
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В.К.О.
1229
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№5
26.01.2018 10:12
Цитата, wedmed5 сообщ. №4
Всегда считал, что мина летит по обычной параболеВот только в зависимости от расстояния до цели эта парабола может быть разной. Поэтому расчёт траектории полёта мины довольно сложная задача. Но не невозможная.
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