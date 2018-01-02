В Пакистане построен сотый истребитель JF-17

Как сообщают пакистанские ресурсы, 30 декабря 2017 года на пакистанском государственном авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камра состоялась церемония выкатки сотого построенного на нем истребителя JF-17 Thunder.

Выкатка на пакистанском государственном авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камра сотого построенного на нем истребителя JF-17 Thunder, 30.12.2017 (с) jetfight2000

Всего таким образом к настоящему времени предприятие РАС собрало 100 истребителей JF-17 (FC-1) совместного китайско-пакистанского производства. Истребитель JF-17 (FC-1) был создан в рамках совместной китайско-пакистанской программы, осуществляемой китайским авистроительным предприятием Chengdu Aircraft Industries Company(Group) (CAC) в Чэнду и пакистанским Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Первоначально Пакистан получил шесть летных прототипов и восемь предсерийных истребителей JF-17 (в 2006-2008 годах), которые все были собраны китайским CAC в Чэнду.

С 2009 года по конец 2013 года РАС в Камра собрало для ВВС Пакистана 42 серийных истребителя JF-17 Block 1 из китайских машинокомплектов. В мае 2011 года ВВС Пакистана подписали контракт c САС и РАС на получение 50 модифицированных истребителей JF-17 Block 2, дополненный в 2016 году соглашением еще на 12 самолетов JF-17 Block 2. Сдача самолетов Block 2 в Камра была начата в 2015 году. Помимо этого, в 2015 году Пакистаном был получен первый экспортный контракт на шесть истребителей JF-17 Block 2 от ВВС Мьянмы, а в 2017 году минимум три самолеты были заказаны Нигерией.

В результате к настоящему времени на РАС построено, как явствует из вышеприведенной новости, уже 58 истребителей Block 2 из 71 заказанных (в число заказанных входят шесть законтрактованных для Мьянмы и три для Нигерии, первые машины для Мьянмы были построены в 2017 году). Годовой уровень производства JF-17 на РАС в 2017 году превысил 20 машин.

К настоящему времени истребителями JF-17 боснащены четыре строевые эскадрильи ВВС Пакистана: 16-я и 26-я эскадрильи (самолеты Block 1, обе дислоцированы на авиабазе Пешавар), и 2-я и 14-я эскадрильи (cамолеты Block 2, авиабаза Минас/Камра). Кроме того, самолеты JF-17 используются также в центре боевого применения Combat Commanders School (CCS) ВВС Пакистана на авиабазе Мушаф. Предполагается, что в начале 2018 года самолетами JF-17 Block 2 выпуска 2017 года будет перевооружена 7-я эскадрилья, дислоцированная на авиабазе Масрур и сейчас оснащенная бывшими австралийскими истребителями Dassault Mirage IIIО.