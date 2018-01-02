Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Пакистане построен сотый истребитель JF-17

05.01.2018 bmpd.livejournal.com 94 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщают пакистанские ресурсы, 30 декабря 2017 года на пакистанском государственном авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камра состоялась церемония выкатки сотого построенного на нем истребителя JF-17 Thunder.

Выкатка на пакистанском государственном авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (PAC) в Камра сотого построенного на нем истребителя JF-17 Thunder, 30.12.2017 (с) jetfight2000

Всего таким образом к настоящему времени предприятие РАС собрало 100 истребителей JF-17 (FC-1) совместного китайско-пакистанского производства. Истребитель JF-17 (FC-1) был создан в рамках совместной китайско-пакистанской программы, осуществляемой китайским авистроительным предприятием Chengdu Aircraft Industries Company(Group) (CAC) в Чэнду и пакистанским Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Первоначально Пакистан получил шесть летных прототипов и восемь предсерийных истребителей JF-17 (в 2006-2008 годах), которые все были собраны китайским CAC в Чэнду.

С 2009 года по конец 2013 года РАС в Камра собрало для ВВС Пакистана 42 серийных истребителя JF-17 Block 1 из китайских машинокомплектов. В мае 2011 года ВВС Пакистана подписали контракт c САС и РАС на получение 50 модифицированных истребителей JF-17 Block 2, дополненный в 2016 году соглашением еще на 12 самолетов JF-17 Block 2. Сдача самолетов Block 2 в Камра была начата в 2015 году. Помимо этого, в 2015 году Пакистаном был получен первый экспортный контракт на шесть истребителей JF-17 Block 2 от ВВС Мьянмы, а в 2017 году минимум три самолеты были заказаны Нигерией.

В результате к настоящему времени на РАС построено, как явствует из вышеприведенной новости, уже 58 истребителей Block 2 из 71 заказанных (в число заказанных входят шесть законтрактованных для Мьянмы и три для Нигерии, первые машины для Мьянмы были построены в 2017 году). Годовой уровень производства JF-17 на РАС в 2017 году превысил 20 машин.

К настоящему времени истребителями JF-17 боснащены четыре строевые эскадрильи ВВС Пакистана: 16-я и 26-я эскадрильи (самолеты Block 1, обе дислоцированы на авиабазе Пешавар), и 2-я и 14-я эскадрильи (cамолеты Block 2, авиабаза Минас/Камра). Кроме того, самолеты JF-17 используются также в центре боевого применения Combat Commanders School (CCS) ВВС Пакистана на авиабазе Мушаф. Предполагается, что в начале 2018 года самолетами JF-17 Block 2 выпуска 2017 года будет перевооружена 7-я эскадрилья, дислоцированная на авиабазе Масрур и сейчас оснащенная бывшими австралийскими истребителями Dassault Mirage IIIО.
02.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Мьянма
Нигерия
Пакистан
Продукция
FC-1
Компании
Aircraft Industries
Dassault
PAC

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.01 06:26
  • 16
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
  • 05.01 06:12
  • 15
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 05.01 05:53
  • 1
Военные неудачи ушедшего года
  • 05.01 05:35
  • 2
Сирийская школа современной войны
  • 05.01 05:15
  • 239
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 05.01 04:40
  • 17
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 05.01 04:32
  • 2
Судостроительный завод "Вымпел" подписал договор на постройку трех судов типа "Комета 120М"
  • 05.01 04:27
  • 1
Новая российская боевая машина для ПЗРК по ряду характеристик превзойдет западные аналоги - Минобороны
  • 05.01 04:03
  • 1
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 05.01 03:52
  • 14
"Адмиралов" вооружат "сотовыми ракетами"
  • 05.01 03:37
  • 3
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета
  • 05.01 03:33
  • 3
Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
  • 05.01 03:18
  • 5772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.01 03:02
  • 1
Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться в 2018 году - ОАК
  • 05.01 02:48
  • 2
Украина провела испытания ракетного комплекса "Гром-2"
другие обсуждаемые темы