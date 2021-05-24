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ВВС Нигерии получили три истребителя JF-17 Thunder

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20 мая 2021 года на нигерийской авиабазе Макурди состоялась официальная церемония ввода в состав военно-воздушных сил Нигерии трех истребителей JF-17 Thunder Block II китайско-пакистанского производства, собранных пакистанским авиастроительным предприятием Pakistan Aeronautical Complex (РАС). На церемонии, приуроченной к 57-летию ВВС Нигерии, присутствовал президент Нигерии Мохаммаду Бухари.

Один из трех полученных ВВС Нигерии истребителей JF-17 Thunder Block II (нигерийский бортовой номер NAF722, серийный номер 2Р62) производства пакистанского авиастроительного предприятия Pakistan Aeronautical Complex (РАС). Макурди (Нигерия), 20.05.2021 (с) ВВС Нигерии

Это первая поставка самолетов JF-17 Thunder пакистанского производства на экспорт. Нигерия в октябре 2016 года подписала контракт с Пакистаном на закупку трех самолетов JF-17 Block II, став вторым иностранным заказчиком истребителей JF-17 после Мьянмы. Мьянма с 2018 года получила, по последним данным, 19 самолетов JF-17 Block II (включая три двухместных JF-17B), но по политическим причинам самолеты для Мьянмы собирались головным разработчиком этого самолета - китайским авиастроительным предприятием Chengdu Aircraft Industries Company (Group) (CAC) в Чэнду.

Три заказанные Нигерией истребителя были изготовлены пакистанским предприятием РАС в Камра в 2019 году (серийные номера РАС 2Р60, 2Р61 и 2Р62, нигерийские бортовые номера с NAF720 по NAF722, соответственно), но затем длительное время использовались в Камра для подготовки нигерийского личного состава. Все три самолета JF-17 были доставлены в Нигерию на авиабазу Макурди из Пакистана тремя рейсами пакистанского самолета-заправщика Ил-78МП с 21 марта по 29 апреля 2021 года.

На церемонии 20 мая было сообщено, что полученные Нигерией самолеты JF-17 оснащены подвесной контейнерной системой целеуказания Aselpod производства турецкой компании Aselsan.

ВВС Нигерии заявляли о планах дополнительных закупок самолетов JF-17 (простирающихся до 24 или даже 36 машин), но пока нет данных о заключении следующих контрактов на их приобретение.

Все самолеты JF-17 (FC-1), построенные как в Китае, так и в Пакистане, штатно оснащаются российскими двигателями РД-93.

Один из трех полученных ВВС Нигерии истребителей JF-17 Thunder Block II (нигерийский бортовой номер NAF722, серийный номер 2Р62) производства пакистанского авиастроительного предприятия Pakistan Aeronautical Complex (РАС). Макурди (Нигерия), 20.05.2021 (с) ВВС Пакистана

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мьянма
Нигерия
Пакистан
Россия
Турция
Продукция
FC-1
Ил-78
РД-93
Компании
Aircraft Industries
Aselsan
PAC
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