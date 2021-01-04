ВВС Пакистана получили 26 двухместных истребителей JF-17B

30 декабря 2020 года на пакистанском авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в Камра в присутствии начальника штаба (командующего) военно-воздушных сил Пакистана главного маршала авиации Муджахида Анвар Хана состоялась церемония передачи ВВС Пакистана 14 построенных там двухместных учебно-боевых истребителей JF-17B, ознаменовавшая завершение контракта на поставку 26 двухместных JF-17B. Одновременно состоялась церемония начала серийного производства на РАС для ВВС Пакистана новой модификации одноместного истребителя JF-17 Thunder Block III.

Церемония передачи ВВС Пакистана 14 построенных на пакистанском авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) двухместных учебно-боевых истребителей JF-17B (серийные номера с 2Р73В по 2Р86В, бортовые номера, соответственно, с 20-613 по 20-626). Камра, 30.12.2020 (с) ВВС Пакистана

Напомним, что ВВС Пакистана заказали суммарно поставку 26 учебно-боевых истребителей JF-17B, являющихся двухместным вариантом истребителя совместного пакистано-китайского производства JF-17 (FC-1) Thunder. Самолеты JF-17B относятся к серии Block II.

Первые 12 самолетов JF-17B по данному контракту были поставлены ВВС Пакистана в феврале 2020 года. При этом четыре из них (пакистанские бортовые номера 17-601 и 19-602, 19-603 и 19-604) были изготовлены на предприятии китайской авиастроительной компании Chengdu Aircraft Industries Company (Group) (САС, входит в состав китайской государственной корпорации AVIC) в Чэнду, а остальные восемь (пакистанские серийные номера с 2Р65В по 2Р72В, бортовые номера с 19-605 по 19-612) были собраны в 2019 году на пакистанском авиастроительном предприятии РАС в Камра. Публичная презентация первых нескольких JF-17B пакистанского производства состоялась на РАС в декабре 2019 года.

Теперь переданы остальные 14 двухместных JF-17B, построенных на РАС в 2020 году - машины с серийными номерами с 2Р73В по 2Р86В, и с бортовыми номерами, соответственно, с 20-613 по 20-626.

Опытный образец "спарки" JF-17B был построен китайской САС в Чэнду и совершил там первый полет в апреле 2017 года, после чего был передан ВВС Пакистана для испытаний. Также САС построила в 2019 году минимум два серийных JF-17B для поставки в Мьянму.

Напомним, что истребитель JF-17 (FC-1) был создан в рамках совместной китайско-пакистанской программы, осуществляемой китайским авистроительным предприятием Chengdu Aircraft Industries Company(Group) (CAC) в Чэнду и пакистанским Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Первоначально Пакистан получил шесть летных прототипов и восемь предсерийных истребителей JF-17 (в 2006-2008 годах), которые все были собраны китайским CAC в Чэнду.

С 2009 по 2019 годы РАС в Камра собрало для ВВС Пакистана 42 серийных истребителя JF-17 Block I и 61 модифицированный истребитель JF-17 Block II. Таким образом, с учетом восьми предсерийных JF-17 и поставленных в течении 2020 года 26 двухместных JF-17B, ВВС Пакистана получили суммарно 137 самолетов JF-17. В целом, с учетом всех опытных образцов, и машин, изготовленных в КНР и Пакистане на экспорт, к настоящему времени построено 168 самолетов JF-17, в том числе 40 в Китае и 128 в Пакистане.

С 2018 года реализуется первый экспортный контракт на поставку 16 истребителей JF-17М (китайского производства, сборки на САС, в том числе нескольких двухместных) ВВС Мьянмы.

В 2017 году три самолета JF-17 Block II были заказаны Нигерией, Они были изготовлены РАС в Камра в 2019 году (серийные номера 2Р60, 2Р61 и 2Р62, нигерийские бортовые номера с NAF-720 по NAF-722, соответственно), но до настоящего времени используются в Камра для подготовки нигерийского личного состава, все три самолета были продемонстрированы на церемонии 30 декабря 2020 года.

15 декабря 2019 года в Чэнду были начаты летные испытания построенного САС опытного образца модернизированного истребителя JF-17 Block III. Теперь заявлено о начале серийного производства JF-17 Block III на РАС в Камра для ВВС Пакистана. Сообщается, что первый самолет JF-17 Block III пакистанской сборки будет передан ВВС Пакистана в конце 2021 года. Считается, что истребитель JF-17 Block III получил ряд усовершенствований, включая новую китайскую бортовую РЛС с АФАР KLJ-7А и широкоугольный голографический индикатор на фоне лобового стекла (HUD). Самолет будет нести расширенный ассортимент управляемого вооружения (также китайского).

С самого начала все опытные и серийные самолеты JF-17 (FC-1), построенные как в Китае, так и в Пакистане, штатно оснащаются российскими двигателями РД-93. В 2007 и 2010 годах АО "Рособоронэкспорт" заключило контракты на поставку в КНР суммарно 250 двигателей РД-93 (с опционом еще на 400) с правом их реэкспорта в Пакистан. Cамолеты JF-17 Block III должны оснащаться модернизированным двигателем РД-93МА разработки АО "ОДК-Климов". Как считается, двигатель РД-93МА имеет тягу в форсажном режиме примерно на 1000 кг выше, чем у РД-93 (9300 кг и 8300 кг).

К настоящему времени истребителями JF-17 оснащены пять строевых эскадрилий ВВС Пакистана: самолетами серии Block I - 16-я и 26-я эскадрильи (обе дислоцированы на авиабазе Пешавар), а самолетами серии Block II - 2-я и 14-я эскадрильи (авиабаза Минас/Камра) и 7-я эскадрилья (авиабаза Масрур). Кроме того, самолеты JF-17 используются также в центре боевого применения Combat Commanders School (CCS) ВВС Пакистана на авиабазе Мушаф. "Спарки" JF-17В распределены между всеми этими частями.

Следует отметить, что в ноябре 2020 года со ссылкой на пакистанские правительственные источники, была распространена информация, что 40% истребителей JF-17 на двух пакистанских военно-воздушных базах не допущены к полетам по различным причинам, в основном связанным с прочностью планера. Заявляется, что обнаружены дефекты в фюзеляже и трещины в местах соединения крыла с фюзеляжем и в нижней обшивке носового обтекателя, в местах, наиболее подверженным влиянию перегрузок и давления. Также сообщалось, что электрическая система сброса фонаря кабины JF-17 имеет проблемы, то же самое относится и к двухместному самолету JF-17B. Это представляет потенциальную опасность, так как делает катапультирование летчика в случае необходимости либо трудным, либо почти невозможным.

Церемония передачи ВВС Пакистана 14 построенных на пакистанском авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) двухместных учебно-боевых истребителей JF-17B (серийные номера с 2Р73В по 2Р86В, бортовые номера, соответственно, с 20-613 по 20-626). Камра, 30.12.2020 (с) AFP

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