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ВВС Пакистана получат 26 учебно-боевых истребителей JF-17B

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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Alan Warnes "Pakistan Air Force to receive first 12 JF-17B combat aircraft in near future", ВВС Пакистана заказали суммарно поставку 26 учебно-боевых истребителей JF-17B, являющихся двухместным вариантом истребителя совместного пакистано-китайского производства JF-17 (FC-1) Thunder. При этом первые 12 самолетов JF-17B, согласно заявлению представителя ВВС Пакистана, должны быть переданы ВВС "уже в ближайшем будущем", а поставка всех 26 машин должна быть завершена к концу 2021 года.

Первый предназначенный для ВВС Пакистана учебно-боевой истребитель JF-17B (бортовой номер 17-601) на пакистанском авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС). Камра, декабрь 2019 года (с) @falamb3 / twitter.com

Из указанных 12 самолетов JF-17B, готовящихся к передаче ВВС Пакистана, четыре были изготовлены на предприятии китайской авиастроительной компании Chengdu Aircraft Industries Company (Group) (САС, входит в состав китайской государственной корпорации AVIC) в Чэнду, а остальные восемь - собраны в 2019 году на пакистанском авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в Камра. Публичная презентация первых нескольких JF-17B пакистанского производства состоялась на РАС в Камра в декабре 2019 года. Самолеты JF-17B относятся к серии Block 2.

Опытный образец "спарки" JF-17B был построен китайской САС в Чэнду и совершил там первый полет в апреле 2017 года, после чего был передан ВВС Пакистана для испытаний. Также САС построила в 2019 году минимум два первых серийных JF-17B для поставки в Мьянму.

Напомним, что истребитель JF-17 (FC-1) был создан в рамках совместной китайско-пакистанской программы, осуществляемой китайским авистроительным предприятием Chengdu Aircraft Industries Company(Group) (CAC) в Чэнду и пакистанским Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Первоначально Пакистан получил шесть летных прототипов и восемь предсерийных истребителей JF-17 (в 2006-2008 годах), которые все были собраны китайским CAC в Чэнду.

С 2009 по 2019 годы РАС в Камра собрало для ВВС Пакистана 42 серийных истребителя JF-17 Block 1 и 64 модифицированных истребителя JF-17 Block 2. Помимо этого, с 2018 года реализуется первый экспортный контракт на поставку 16 истребителей JF-17М (китайского производства, в том числе нескольких двухместных) ВВС Мьянмы, а в 2017 году минимум три самолета JF-17 Block 2 были заказаны Нигерией (изготавливаются РАС в Камра).

15 декабря 2019 года в Чэнду были начаты летные испытания построенного САС опытного образца модернизированного истребителя JF-17 Block 3.

С самого начала все опытные и серийные самолеты JF-17 (FC-1), построенные как в Китае, так и в Пакистане, штатно оснащаются российскими двигателями РД-93. В 2007 и 2010 годах АО "Рособоронэкспорт" заключило контракты на поставку в КНР суммарно 250 двигателей РД-93 (с опционом еще на 400) с правом их реэкспорта в Пакистан.

К настоящему времени истребителями JF-17 оснащены пять строевых эскадрилий ВВС Пакистана: самолетами серии Block 1 - 16-я и 26-я эскадрильи (обе дислоцированы на авиабазе Пешавар), а самолетами серии Block 2 - 2-я и 14-я эскадрильи (авиабаза Минас/Камра) и 7-я эскадрилья (авиабаза Масрур). Кроме того, самолеты JF-17 используются также в центре боевого применения Combat Commanders School (CCS) ВВС Пакистана на авиабазе Мушаф.

Третий предназначенный для ВВС Пакистана учебно-боевой истребитель JF-17B (бортовой номер 19-603) на аэродроме пакистанского авиастроительного предприятия Pakistan Aeronautical Complex (РАС). Камра, январь 2020 года (с) Alan Warnes / Jane's

Первые предназначенные для ВВС Пакистана учебно-боевые истребители JF-17B на пакистанском авиастроительном предприятии Pakistan Aeronautical Complex (РАС). Заметен же получивший окраску самолет JF-17B с пакистанским бортовым номером 19-602, а также неокрашенные машины с серийными номерами с 2Р-67В по 2Р-71В. Камра, декабрь 2019 года (с) @falamb3 / twitter.com

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Страны
Китай
Мьянма
Нигерия
Пакистан
Россия
Продукция
FC-1
РД-93
Компании
Aircraft Industries
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РОЭ
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2020-й год
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