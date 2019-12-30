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Первый полет модернизированного истребителя JF-17 Block 3

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый полет модернизированного истребителя JF-17 Block 3

15 декабря 2019 года на летно-испытательной станции предприятия Chengdu Aircraft Industries Company в китайском Чэнду впервые поднялся в воздух и приступил к летным испытаниям первый образец модернизированного варианта легкого истребителя китайско-пакистанской разработки JF-17 Block 3 (серийный номер первого прототипа 3000).

Истребитель JF-17 Block 3 получил ряд усовершенствований, включая бортовую РЛС с АФАР KLJ-7А и широкоугольный голографический дисплей (HUD). Самолет будет нести расширенный ассортимент управляемого вооружения (также китайского).

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Продукция
FC-1
Компании
Aircraft Industries
Проекты
АФАР
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