Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый полет модернизированного истребителя JF-17 Block 3

15 декабря 2019 года на летно-испытательной станции предприятия Chengdu Aircraft Industries Company в китайском Чэнду впервые поднялся в воздух и приступил к летным испытаниям первый образец модернизированного варианта легкого истребителя китайско-пакистанской разработки JF-17 Block 3 (серийный номер первого прототипа 3000).

Истребитель JF-17 Block 3 получил ряд усовершенствований, включая бортовую РЛС с АФАР KLJ-7А и широкоугольный голографический дисплей (HUD). Самолет будет нести расширенный ассортимент управляемого вооружения (также китайского).