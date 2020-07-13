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Двигатель РД-93МА для истребителя JF-17 Block 3

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Как сообщило АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК; входит в Госкорпорацию Ростех), двигатель РД-93МА отправлен из Санкт-Петербурга в Москву. Силовая установка разработки АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) должна будет подтвердить высотно-скоростные характеристики в условиях имитации полета на стенде Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ).

Подготовка двигателя РД-93МА к транспортировке (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Комплекс испытаний в большой термобарокамере ЦИАМ пройдет в рамках опытно-конструкторских работ по РД-93МА. В ходе испытаний для двигателя будут имитированы условия максимально близкие к полетным. Будет проверена и работа системы автоматического управления двигателя БАРК-93МА, также разработанной и изготовленной в АО "ОДК-Климов".

При успешном прохождении этого этапа будет получено разрешение для проведения летно-конструкторских испытаний.

Началу испытаний предшествовал длительный подготовительной этап. В течение 2018-2019 гг. была выпущена и передана на заводы-изготовители конструкторская документация, организовано производство в новом составе кооперации, изготовлены макеты двигателя РД-93МА и КСА-54М, спроектирована и изготовлена новая "обвязка" двигателя, завершаются испытания турбостартёра ВК-100-1МК в термобарокамере ЦИАМ по подтверждению высотного запуска, изготовлены опытные образцы БАРК-93МА и ИДК-93МА и многое другое. Непосредственно перед отправкой двигателя на испытания специалистами ОДК было подготовлено и проверено все необходимое оборудование для подключения двигателя к испытательному стенду.

РД-93МА - новый самолетный двигатель разработки АО "ОДК-Климов". Силовая установка кроме двигателя включает систему автоматического управления БАРК-93МА и коробку самолетных агрегатов КСА-54М.

Двигатель РД-93МА имеет улучшенные эксплуатационные характеристики. В частности, повышенные термодинамические параметры, усовершенствованную конструкцию вентилятора и горячей части, модернизированную систему автоматического управления силовой установкой. Также увеличены основные показатели - назначенный ресурс и тяга. Обеспечен дополнительный режим аварийного запуска двигателя в воздухе и реализована возможность аварийного слива топлива. Всё это обусловлено спецификой, связанной с возможным применением силовой установки на одномоторном самолёте, что влечет за собой дополнительные требования по безопасности.

Комментарий bmpd. По известным данным, модифицированный двигатель РД-93МА, являющийся модернизацией двигателя РД-93 (вариант РД-33 с нижним расположением коробки агрегатов), разработан для оснащения нового варианта китайско-пакистанского легкого истребителя JF-17 (FC-1), обозначаемой JF-17 Block 3 (на серийно производимых истребителях JF-17 Block 1 и 2 установлен двигатель РД-93). Первый полет опытного образца истребителя JF-17 Block 3, построенного на китайском авиастроительном предприятии Chengdu Aircraft Industries Group (CAIG) в Чэнду, состоялся 15 декабря 2019 года, но, видимо, первый прототип был оснащен обычным двигателем РД-93. Серийный выпуск самолетов JF-17 Block 3 предполагается вести с двигателем РД-93МА, тяга которого в форсажном режиме, как считается, примерно на 1000 кг выше, чем у РД-93 (9300 кг и 8300 кг). Впервые о разработке двигателя РД-93МА на "Климове" упоминалось в 2012 году.

В 2007 и 2010 годах АО "Рособоронэкспорт" заключило контракты на поставку в КНР суммарно 250 двигателей РД-93 (с опционом еще на 400) с правом их реэкспорта в Пакистан. К настоящему времени, по имеющейся информации, построено около 157 серийных и опытных самолетов JF-17 всех модификаций, в том числе 40 в Китае и 117 в Пакистане.

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Страны
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
FC-1
РД-33
РД-93
Компании
Aircraft Industries
ОДК УК
РОЭ
ЦИАМ им. Баранова
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